Enfrentamientos clave y pronósticos para los Juegos de Comodines de la NFL
Los playoffs de la NFL finalmente están aquí, y ahora sí comienzan los juegos que realmente importan.
El domingo presenta una triple cartelera, enmarcada por dos duelos de la AFC. En el primer partido, los Jaguars recibirán a los Bills, con Josh Allen buscando iniciar el camino hacia el primer Super Bowl de su carrera. Después será el turno de Eagles y 49ers en Philadelphia, en una revancha del Juego de Campeonato de la NFC de 2022, antes de que los Patriots reciban a los Chargers, séptimos sembrados, bajo las luces del Gillette Stadium.
Te puede interesar: Ronda de Comodines: Con un gran regreso, los Bears le sacan el partido a los Packers y avanzan
Finalmente, el lunes por la noche los Texans visitarán a los Steelers, que sobrevivieron a su juego de facto de playoffs la semana pasada ante los Ravens, cuando Tyler Loop falló un gol de campo de 44 yardas en la última jugada del partido.
Bills (12–5) en Jaguars (13–4)
Línea: Bills -1.5
Enfrentamiento clave: Defensivas contra el pase vs. Trevor Lawrence y Josh Allen
Dato clave: Lawrence ha lanzado 15 pases de touchdown en los últimos seis juegos.
Nadie ha estado más encendido que Trevor Lawrence en las últimas seis semanas.
En ese lapso, Jacksonville tiene marca de 6–0, mientras que Lawrence ha lanzado 15 touchdowns contra apenas una intercepción. Su EPA acumulado en esos seis partidos es de +69.2, luego de haber registrado un EPA de -45.1 en los 11 juegos anteriores.
Para ponerlo en contexto, el EPA de Josh Allen en 2025 es de +57.3, la cifra más baja de su carrera desde el inicio de la temporada 2020. Y para Allen, el cierre de la campaña ha sido complicado. Como comparación, en sus últimos seis juegos (sin contar su aparición de una sola jugada en la Semana 18 ante los Jets), su EPA es de -12.3.
La clave para Buffalo será limitar al corredor de 1,000 yardas Travis Etienne Jr. para obligar a Lawrence a situaciones de pase predecibles. El problema es que Buffalo ocupa el lugar 30 de la liga defendiendo la carrera por acarreo, permitiendo 5.1 yardas por intento. Sin embargo, si los Bills logran llevar a Lawrence a esos escenarios, podrían tener éxito pese a su gran momento, ya que Buffalo es sexto de la NFL en EPA permitido por pase con -0.19.
Por su parte, los Bills buscarán establecer el ataque terrestre con el campeón corredor de 2025, James Cook II, quien acumuló 1,621 yardas. En ese rubro, Jacksonville ha sido sólido, ubicándose octavo en EPA por acarreo (-0.08). La unidad es todavía mejor defendiendo el pase, donde es segunda de la liga, solo detrás de los Texans, en EPA por pase permitido (-0.21).
Pronóstico: Jaguars 29, Bills 23
49ers (12–5) en Eagles (11–6)
Línea: Eagles -4.5
Enfrentamiento clave: La ofensiva de Kevin Patullo vs. Robert Saleh
Dato clave: Philadelphia llegó a la zona roja en 44 ocasiones esta temporada, la quinta menor cifra en la NFL.
¿Pueden los Eagles anotar lo suficiente para ganar? Jueguen un solo partido de playoffs o lleguen hasta cuatro este invierno, esa será la pregunta que los acompañe.
Con Kevin Patullo, coordinador ofensivo de primer año, llamando las jugadas, la unidad ha tenido dificultades. Los Eagles ocupan el lugar 20 de la liga en yardas por jugada con 5.2, superando únicamente a los Texans y Panthers entre los equipos clasificados a playoffs. También vale la pena señalar que Houston inició tres partidos con el quarterback suplente Davis Mills y disputó partes de otros dos encuentros con él como relevo.
Philadelphia, además, solo alcanzó la zona roja en 44 ocasiones. Los únicos equipos que entraron menos veces a la yarda 20 fueron Browns, Jets, Raiders y Titans, franquicias que en conjunto registraron marca de 14–54 en 2025. Los Eagles también se ubican en el lugar 25 en yardas por serie ofensiva (29.3), con Houston como el único peor entre los 14 equipos restantes.
Mientras tanto, San Francisco intenta sobrevivir defensivamente sin Nick Bosa y Fred Warner, ambos fuera por el resto de la temporada debido a lesiones en la parte inferior del cuerpo. Con el regreso del coordinador Robert Saleh, los Niners están bien entrenados, pero batallan en resultados, ubicándose en el puesto 25 de la NFL en EPA por jugada (+0.03). La defensiva también es última de la liga con apenas 20 capturas y ocupa el lugar 24 en yardas permitidas por jugada (5.6).
Aun así, el grupo ha respondido en momentos clave, limitando a los Seahawks a 16 puntos en dos partidos este año y venciendo a los Rams 26–23 en octubre. Ahora, ante unos Eagles curtidos en su propio estadio, les espera otro desafío mayúsculo.
Pronóstico: 49ers 17, Eagles 16
Chargers (11–6) en Patriots (14–3)
Línea: Patriots -3.5
Enfrentamiento clave: Justin Herbert vs. la presión al pasador de los Patriots
Dato clave: Herbert ha sido capturado 54 veces, la tercera mayor cantidad en la NFL.
Ha sido una temporada muy dura para el físico de Justin Herbert.
Sin el tackle izquierdo Pro Bowl Rashawn Slater durante toda la campaña, y sin el tackle derecho estelar Joe Alt en cinco partidos, Herbert ha recibido 74 golpes y 54 capturas, la segunda y tercera cifras más altas de la liga, respectivamente. Este fin de semana, sin embargo, enfrentará a un front seven de New England con poco colmillo.
Los Patriots han sido excelentes en muchos aspectos, pero la presión al pasador no es uno de ellos. New England ocupa un sólido décimo lugar en porcentaje de presiones (35.9%), aunque es apenas 20º en tasa de capturas (5.9%) y 28º en porcentaje de apresuramientos (5.8%). Con 35 sacks en la temporada, los Patriots solo superaron a Jaguars, Panthers y Niners entre los equipos de playoffs.
Para que los Chargers crucen el país y den la sorpresa, necesitarán proteger a Herbert y, al mismo tiempo, generar caos para su contraparte, Drake Maye.
Pronóstico: Patriots 25, Chargers 20
Texans (12–5) en Steelers (10–7)
Línea: Texans -3
Enfrentamiento clave: Aaron Rodgers vs. la presión inminente de Houston
Dato clave: Rodgers ha lanzado 268 pases en menos de 2.5 segundos, la mayor cantidad en la NFL.
El tiempo será un factor crucial en Pittsburgh este fin de semana.
Cuando los Steelers tengan el balón, saca el cronómetro y presiónalo en el momento del centro. Luego, cuando Aaron Rodgers suelte el pase, presiónalo de nuevo. No te sorprendas si la sensación es de absoluta rapidez.
Rodgers ha lanzado 268 pases en menos de 2.5 segundos esta temporada, más que cualquier otro quarterback en la liga. No sorprende que no haya sido capturado ni una sola vez dentro de ese umbral. Frente a los Texans y su dinámico dúo de pass rushers por las bandas, Will Anderson Jr. y Danielle Hunter —con 27 capturas y 45 golpes al quarterback—, ese dato se vuelve un punto de quiebre.
En la temporada, Houston registró 47 capturas, ubicándose séptimo en la NFL. Sin embargo, los Texans no lograron ni una sola captura en jugadas de 2.5 segundos o menos. Para Rodgers, la clave no será solo deshacerse rápido del balón, sino también identificar a un receptor capaz de generar yardas después de la recepción, ya que sus envíos, evidentemente, serán cortos.
Si Rodgers no logra encontrar objetivos abiertos ante una secundaria que cuenta con esquineros estelares como Derek Stingley Jr. y Kamari Lassiter, además del safety Jalen Pitre, sostener el balón podría significar el final de la temporada de Pittsburgh… y quizá también de su carrera.
Pronóstico: Texans 16, Steelers 13