Ronda de Comodines: Con un gran regreso, los Bears le sacan el partido a los Packers y avanzan
Los Chicago Bears firmaron una de las victorias más memorables de la temporada al imponerse 31-27 a los Green Bay Packers en el Juego de Comodines de la NFL, en un clásico que hizo honor a su histórica rivalidad. En un Soldier Field encendido, Chicago mostró carácter y sangre fría para venir de atrás, anotar 25 puntos en el último cuarto y sellar su pase a la Ronda Divisional de los playoffs.
El partido fue un auténtico intercambio de golpes desde el arranque. Green Bay tomó la iniciativa en el marcador con una ofensiva agresiva que encontró constantemente espacios en la defensiva de los Bears, mientras Chicago se mantenía en la pelea gracias a su capacidad para responder pese a la presión.
Te puede interesar: Con dramatismo, los Rams vencen a los Panthers en juego de la Ronda de Comodines
Los Packers parecían tener el duelo bajo control durante buena parte del encuentro, liderados por una actuación notable de Jordan Love, quien lanzó cuatro pases de touchdown y mantuvo a su equipo al frente durante lapsos importantes. Sin embargo, la defensiva de Chicago logró ajustes decisivos en la segunda mitad que terminaron inclinando la balanza.
En ese escenario surgió la figura de Caleb Williams. El mariscal de campo completó una actuación sólida al lanzar dos touchdowns, ambos en momentos críticos que mantuvieron con vida a Chicago cuando el margen de error era mínimo.
El punto de quiebre llegó en el último cuarto, cuando los Bears concretaron un regreso que encendió a la afición. Con una ofensiva paciente y un manejo inteligente del reloj, Chicago tomó la delantera por primera vez en la recta final del partido, obligando a Green Bay a jugar contra la presión del tiempo y del marcador.
Un factor determinante en el desenlace fueron las fallas del pateador de los Packers, Brandom McManus, quien tuvo una noche para el olvido. McManus falló dos goles de campo y un punto extra, dejando puntos vitales en el campo que terminaron pesando de manera directa en un partido.
A pesar de la derrota, Jordan Love dejó números que reflejan su impacto en el juego. Sus cuatro envíos de anotación mantuvieron a los Packers en constante competencia y confirmaron su capacidad para responder en escenarios de alta exigencia, aunque esta vez no fueron suficientes para evitar la eliminación.
Con este triunfo 31-27, los Bears no solo avanzan en los playoffs, sino que también envían un mensaje contundente: el equipo está listo para competir en instancias mayores. En un duelo cerrado, intenso y cargado de dramatismo, Chicago encontró la forma de imponerse a su más acérrimo rival cuando más importaba.