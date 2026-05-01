El equipo más sólido para pasar de último a primero en su división tras el Draft de la NFL
Al igual que las calificaciones de equipos, tratar de determinar quién es el más y el menos mejorado después del Draft de la NFL es más un ejercicio de proyección que de progreso real.
Por cada jugador que creemos que puede cambiar el rumbo de un equipo, hay otro que lo hunde más en la desesperación con potencial desperdiciado y bajo rendimiento. Aun así, vale la pena observar el panorama de la liga, con la adquisición de talento en la offseason prácticamente concluida y a solo unas semanas de que los equipos comiencen a reportarse a los OTAs y, eventualmente, al minicamp obligatorio antes de que termine junio.
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Así que, antes de ver a los jugadores en el campo con equipamiento ligero, echemos un vistazo a cinco equipos que deberían considerarse mejorados tras el draft del fin de semana pasado.
5. Tampa Bay Buccaneers
Los Buccaneers necesitaban desesperadamente ayuda en el pass rush por el edge y la obtuvieron al seleccionar a Rueben Bain Jr. en el No. 15. Tampa Bay terminó 17º con 37 sacks el año pasado, pero fue apenas 25º en tasa de presión con 19.8%. Bain debería ayudar en ese aspecto, tras registrar 9.5 sacks con los Hurricanes el año pasado.
En el Día 2, el gerente general Jason Licht seleccionó al linebacker Josiah Trotter, quien, junto con la adquisición en agencia libre Alex Anzalone, ayudará a reconstruir un segundo nivel que no contará con Lavonte David por primera vez desde 2011. A la ofensiva, el receptor de Georgia State, Ted Hurst, es un objetivo de gran tamaño con 1.93 m (6' 4"), que debería ayudar al quarterback Baker Mayfield a sobreponerse a la salida de Mike Evans.
La temporada pasada, Tampa Bay fue uno de los equipos más decepcionantes de la liga, con marca de 8–9 y quedándose fuera de los playoffs por primera vez desde 2019. Si los Buccaneers van a recuperar la NFC South, todo comienza por mantenerse saludables y que esta clase de draft produzca algunos contribuyentes clave.
- Clase de draft
Ronda 1: No. 15: Rueben Bain Jr., edge, Miami
Ronda 2: No. 46: Josiah Trotter, LB, Missouri
Ronda 3: No. 84: Ted Hurst, WR, Georgia State
Ronda 4: No. 116: Keionte Scott, CB, Miami
Ronda 5: No. 155: DeMonte Capehart, DT, Clemson
Ronda 5: No. 160: Billy Schrauth, G, Notre Dame
Ronda 6: No. 185: Bauer Sharp, TE, LSU
4. Tennessee Titans
Tras ser extremadamente activos en la agencia libre al firmar jugadores de impacto como el liniero defensivo John Franklin-Myers, los esquineros Cor’Dale Flott y Alontae Taylor, y el receptor Wan’Dale Robinson, el gerente general Mike Borgonzi recurrió al draft.
Con la selección No. 4, Borgonzi le dio al quarterback de segundo año Cam Ward un objetivo legítimo en el perímetro con el receptor de Ohio State, Carnell Tate. La temporada pasada, el líder receptor de Tennessee fue Elic Ayomanor, con 515 yardas. Ningún receptor líder de equipo tuvo menos yardas que los Jets.
Con la segunda selección de primera ronda de Tennessee, el equipo añadió al liniero defensivo de 21 años Keldric Faulk, quien debería ser un proyecto ideal para que el coach Robert Saleh, de perfil defensivo, lo desarrolle. Faulk pesa 276 libras y es uno de los mejores defensores contra la carrera de esta clase de novatos.
Los Titans también sumaron al linebacker de Texas, Anthony Hill Jr., quien tiene el conjunto de habilidades para liderar el segundo nivel. Hill fue una fuerza con los Longhorns, acumulando 69 tackleadas y cuatro sacks en 2025, además de recibir honores All-American del segundo equipo.
En conjunto, los Titans de tres victorias deberían ser mucho más competitivos esta temporada, tanto por la agencia libre como por su camada de novatos.
- Clase de draft
Ronda 1, No. 4: Carnell Tate, WR, Ohio State
Ronda 1, No. 31: Keldric Faulk, DE, Auburn
Ronda 2, No. 60: Anthony Hill Jr., LB, Texas
Ronda 5, No. 142: Fernando Carmona, OG, Arkansas
Ronda 5, No. 165: Nicholas Singleton, RB, Penn State
Ronda 6, No. 184: Jackie Marshall, DT, Baylor
Ronda 6, No. 194: Pat Coogan, C, Indiana
Ronda 7, No. 225: Jaren Kanak, TE, Oklahoma
3. Kansas City Chiefs
Los Chiefs no esperaban estar en esta situación. Kansas City buscaba alcanzar un cuarto Super Bowl consecutivo el año pasado, pero terminó con marca de 6–11 mientras Patrick Mahomes quedaba tendido en el césped en la Semana 15 con desgarros de ligamento cruzado anterior y lateral.
Antes del draft, Kansas City añadió al corredor campeón del Super Bowl Kenneth Walker III junto a Emari Demercado, pero también traspasó al esquinero All-Pro Trent McDuffie y perdió al también cornerback Jaylen Watson en la agencia libre, ambos rumbo a los Rams.
Como resultado, el gerente general Brett Veach subió tres posiciones, del No. 9 al 6, antes de seleccionar al corner de LSU Mansoor Delane. En la cuarta ronda, los Chiefs eligieron a Jadon Canady, de Oregon, un corner de slot que competirá con el veterano Kader Kohou por tiempo de juego.
Pero es en la línea defensiva donde Kansas City dio el mayor salto. Tras registrar apenas 35 sacks (empatado en el puesto 22) la temporada pasada, los Chiefs invirtieron en el frente con la presencia interior de primera ronda Peter Woods. Once selecciones después, Veach volvió a sumar un pass rusher en R Mason Thomas, quien acumuló 15.5 sacks en sus últimos dos años en Oklahoma.
Para Kansas City, la defensa debería ser mucho más atlética, con mayor energía en la línea. La ofensiva, en cambio, será en cierto sentido la mayor incógnita, con Mahomes en recuperación y un grupo de receptores que depende en gran medida de Rashee Rice, Xavier Worthy y Tyquan Thornton.
Clase de draft
Ronda 1, No. 6: Mansoor Delane, CB, LSU
Ronda 1, No. 29: Peter Woods, DT, Clemson
Ronda 2, No. 40: R Mason Thomas, edge, Oklahoma
Ronda 4, No. 109: Jadon Canady, CB, Oregon
Ronda 5, No. 161: Emmett Johnson, RB, Nebraska
Ronda 5, No. 176: Cyrus Allen, WR, Cincinnati
Ronda 7, No. 249: Garrett Nussmeier, QB, LSU
2. New York Giants
Los Giants han comenzado completamente de cero en los últimos 12 meses, colocando al quarterback novato Jaxson Dart como titular antes de contratar al experimentado coach John Harbaugh para liderar tanto en el campo como en las decisiones de personal.
En el draft, Harbaugh debió estar encantado. Con un par de selecciones dentro del top 10 (la segunda proveniente de los Bengals en el canje por Dexter Lawrence II), los Giants obtuvieron a un líder defensivo en el linebacker/edge rusher Arvell Reese antes de sumar al guard/tackle Francis Mauigoa. Reese fue uno de los mejores jugadores del draft a pesar de tener solo 20 años, tras registrar 69 tackleadas y 6.5 sacks, además de recibir honores All-American la temporada pasada.
En el Día 2, New York volvió a encontrar valor y talento en el corner Colton Hood y el receptor Malachi Fields. Hood es un esquinero físico de Tennessee que debería ayudar a suplir la salida de Cor’Dale Flott en la agencia libre. Por su parte, Fields aporta un corredor de rutas de calidad que, con 218 libras, puede imponerse físicamente a los defensores.
Cada año hay un equipo que pasa de último a primero en su división. Los Giants tienen argumentos sólidos para ser ese equipo en 2026, y este draft es una de las principales razones.
- Clase de draft
Ronda 1: No. 5: Arvell Reese, edge, Ohio State
Ronda 1: No. 10: Francis Mauigoa, OL, Miami
Ronda 2: No. 37: Colton Hood, CB, Tennessee
Ronda 3: No. 74: Malachi Fields, WR, Notre Dame
Ronda 6: No. 186: Bobby Jamison-Travis, DT, Auburn
Ronda 6: No. 192: J.C. Davis, OT, Illinois
Ronda 6: No. 193: Jack Kelly, LB, BYU
1. New York Jets
Cuando tienes tres selecciones de primera ronda, más vale que tengas un gran draft, y los Jets lo lograron.
New York está construyendo pensando en 2027, cuando probablemente consiga a su quarterback franquicia (¿por primera vez desde Joe Namath?), y añadió un trío de piezas fundamentales el jueves por la noche con el pass rusher David Bailey, el tight end Kenyon Sadiq y el receptor Omar Cooper Jr.
Sadiq y Cooper se suman a una ofensiva que de pronto está cargada de talento, incluyendo al receptor Pro Bowl Garrett Wilson y al corredor estrella Breece Hall. Una vez que New York encuentre una solución a largo plazo bajo centro en lugar de una opción temporal, hay motivos para creer que esta unidad puede ser dinámica.
Defensivamente, Bailey y el corner de segunda ronda D’Angelo Ponds le dan al coach Aaron Glenn algunas piezas sobre las cuales construir. Tras traspasar al tackle defensivo Quinnen Williams, al corner Sauce Gardner y al edge rusher Jermaine Johnson II en los últimos ocho meses, los dos recién llegados se convertirán en pilares de una unidad que Glenn espera sea la base del relanzamiento de la franquicia. En última instancia, Bailey será la selección que defina este draft, al ser elegido No. 2 tras registrar 14.5 sacks, la mayor cifra del país, el año pasado.
- Clase de draft
Ronda 1, No. 2: David Bailey, edge, Texas Tech
Ronda 1, No. 16: Kenyon Sadiq, TE, Oregon
Ronda 1, No. 30: Omar Cooper Jr., WR, Indiana
Ronda 2, No. 50: D’Angelo Ponds, CB, Indiana
Ronda 4, No. 103: Darrell Jackson Jr., DT, Florida State
Ronda 4, No. 110: Cade Klubnik, QB, Clemson
Ronda 6, No. 188: Anez Cooper, OG, Miami (FL)
Ronda 7, No. 228: VJ Payne, S, Kansas State
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.