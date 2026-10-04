¿Es momento de preocuparse por Drake Maye? Esto dicen los números

Después de las primeras tres semanas de la temporada, una de las sorpresas ha sido el desempeño del quarterback de los Patriots, Drake Maye.

En su segundo año en la NFL, en 2025, Maye se estableció como un quarterback entre los 10 mejores y, posiblemente, como el quarterback joven más prometedor de la liga. Fue preciso, sereno y agresivo como pasador, ayudando a los Patriots a terminar con marca de 14-3 y avanzar al Super Bowl, mientras era nombrado segundo lugar en la votación para el MVP.

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Aunque los Patriots llegaron al Super Bowl LX, el desempeño de Maye se vino abajo durante la postemporada, cuando enfrentó a cuatro grandes defensivas y lidió con una lesión en el hombro. Los playoffs terminaron con Maye sufriendo seis capturas y lanzando dos intercepciones en la derrota contundente de los Patriots ante los Seahawks en el Super Bowl.

Después de una complicada etapa en los playoffs, la esperanza era que Maye recuperara su nivel una vez que estuviera nuevamente saludable y los Patriots añadieran refuerzos a su grupo de apoyo. En cambio, el mal desempeño de Maye ha continuado tres semanas después del inicio de la temporada, generando una preocupación cada vez mayor en Foxborough.

Antes del enfrentamiento de la Semana 4 de los Patriots contra los Bills, estas son cuatro estadísticas que resumen el complicado inicio de Maye en 2026.

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Es el número de veces que Maye ha entregado el balón después de tres semanas, la cifra más alta de la liga. Seis de esas pérdidas de balón han sido intercepciones, también la mayor cantidad en la NFL. Para ponerlo en contexto, Maye lanzó apenas ocho intercepciones durante toda la temporada pasada (aunque sumó cuatro más en los playoffs).

Quizá incluso más preocupante que la cantidad de pérdidas de balón de Maye son las decisiones que las han provocado. Su tercera intercepción contra los Seahawks llegó en la zona roja, cuando los Patriots tenían la oportunidad de conseguir un gol de campo que habría empatado el partido si no podían anotar un touchdown. En lugar de lanzar el balón fuera y conformarse con un gol de campo, Maye forzó el envío hacia el lado derecho de la zona de anotación. Los receptores de los Patriots estaban completamente cubiertos y los Seahawks interceptaron a Maye para sellar la victoria.

WOW... DRAKE MAYE THROWS HIS 3RD INT IN THE END ZONE FOR THE GAME 😳



SEAHAWKS WIN THE SEASON OPENER!



(via @NFL)pic.twitter.com/MoMPIKHhkY — Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2026

De manera similar, tomó un par de malas decisiones contra los Jaguars, incluida una en la que buscó a Efton Chism III en la zona roja durante la Semana 3. Chism estaba bien cubierto y Travis Hunter interceptó el pase, costándole a los Patriots una oportunidad de sumar puntos. Más temprano en el partido, Maye perdió un balón cuando el ovoide se le resbaló de la mano, un error que pareció resumir cómo ha sido su temporada hasta ahora.

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Es el número de touchdowns que Maye ha lanzado esta temporada, empatado en el lugar 33 de la NFL. Es temprano y los Patriots han enfrentado buenas defensivas, pero simplemente no están anotando suficientes puntos, algo especialmente sorprendente después de que Maye lanzara la tercera mayor cantidad de pases de touchdown (31) en 2025. Los Patriots han convertido apenas uno de seis viajes a la zona roja en touchdowns y promedian 12 puntos por partido, empatados con la menor cantidad de la liga.

Las pérdidas de balón nunca son ideales, pero es posible que las ofensivas sigan teniendo un buen desempeño cuando su quarterback lanza muchas intercepciones, siempre y cuando también anoten muchos puntos. En 2021, los Rams ganaron el Super Bowl en una temporada en la que Matthew Stafford empató el liderato de la liga en intercepciones, con 17. Stafford también terminó tercero en la NFL en yardas por pase (4,886) y segundo en touchdowns por pase (41). En 2024, Baker Mayfield empató el liderato de intercepciones con 16, pero compensó esa cifra al lanzar 41 touchdowns y llevar a los Buccaneers a los playoffs. Josh Allen terminó entre los tres primeros de la liga en intercepciones lanzadas en tres temporadas diferentes (2021 a 2023) en las que los Bills llegaron a los playoffs y ganaron un partido de postemporada. También anotó más de 40 touchdowns totales en cada uno de esos años.

Maye ciertamente está perdiendo demasiado el balón, pero tampoco está respondiendo a esas pérdidas con series ofensivas de anotación que mitiguen algunos de sus errores.

42.4

Es el rating de pase de Maye en lanzamientos de 20 o más yardas campo abajo, de acuerdo con Next Gen Stats, cifra que ocupa el lugar 28 de la liga. En total, ha completado 33.3% de sus pases (19º) para 160 yardas (8º), sin touchdowns y con cuatro intercepciones en estos lanzamientos.

En comparación, en 2025 completó 50% de sus pases (3º) para 825 yardas (5º), siete touchdowns (empatado en el octavo lugar) y una intercepción en lanzamientos de 20 o más yardas campo abajo, para un rating de pase de 126.7. La capacidad de Maye para lanzar de manera constante y precisa campo abajo fue una parte fundamental de lo que hizo especial su desempeño hace una temporada. Mike Reiss, de ESPN, señaló que los equipos han estado utilizando una mayor cantidad de defensivas de zona y esquemas Cover 2, con dos safeties profundos, contra Maye esta temporada para ayudar a quitarle el pase profundo. Hasta ahora, la estrategia ha resultado efectiva.

-0.21

Es el EPA por jugada de Maye en 2026, que ocupa el lugar 28 entre los pasadores con al menos 50 dropbacks, de acuerdo con Sumer Sports. Una temporada atrás, su EPA por jugada era el mejor de la liga, con 0.23. Su tasa de éxito también cayó de 51.4% (3º) a 43.3% (21º). Maye no solo era un pasador explosivo, sino que también era notablemente eficiente para un quarterback de segundo año. Ese no ha sido el caso hasta ahora. Su porcentaje de pases completos también bajó desde un 72%, el mejor de la liga, aunque se mantiene en un respetable 63.8%. La falta de eficiencia, combinada con más momentos de imprecisión, como pases demasiado cortos y malas decisiones, ha generado una mayor preocupación por el desempeño del quarterback en New England.

17.5%

Es el porcentaje de jugadas en las que A.J. Brown ha estado en el campo junto a Maye esta temporada. La principal incorporación de los Patriots durante la offseason fue el intercambio por Brown, quien estaba destinado a convertirse en el principal objetivo de Maye. Brown sufrió una lesión de tobillo en la Semana 1 y fue colocado en la lista de reservas lesionados. Todavía tendrá que perderse al menos dos partidos más antes de ser elegible para regresar.

Sin Brown, el arma más confiable de Maye ha sido Mack Hollins, quien es una buena pieza complementaria para el cuerpo de receptores, pero no un objetivo ideal como número uno. Con Brown fuera, la ausencia de Stefon Diggs es especialmente notable. Diggs pasó una temporada con los Patriots en 2025 y lideró al equipo en recepciones con 1,013 yardas. Él y Maye también tuvieron la tasa de pases completos más alta entre las parejas de quarterback y receptor, según Next Gen Stats, con Maye completando 83.3% de sus intentos hacia Diggs. La segunda mejor dupla fue la de Matthew Stafford, quien completó 77.7% de sus pases hacia Puka Nacua. Además, los Patriots intercambiaron a Kayshon Boutte antes de la temporada. Aunque el cuerpo de receptores de los Patriots estaba lleno de jugadores, Boutte realizó varias jugadas importantes para Maye, particularmente durante la postemporada.

Maye necesita jugar mejor independientemente de quiénes sean sus receptores, pero recuperar a Brown dentro de unas semanas ciertamente podría ayudar a que la ofensiva produzca más.

Los problemas de Maye parecen ir más allá de las estadísticas

En medio de las dificultades de Maye, ha vuelto a surgir la especulación sobre si la lesión de hombro que sufrió en los playoffs de la temporada pasada ha afectado su desempeño. Los Patriots incluyeron a Maye en el reporte de lesionados como participante completo debido a una lesión en el hombro, aunque él negó que la lesión tuviera algún impacto en sus lanzamientos o en la toma de decisiones.

Entre las decisiones que ha tomado y su juego ineficiente, muchos especulan que la confianza y/o el aspecto mental del juego han afectado a Maye esta temporada. El coach Mike Vrabel dijo durante una aparición en WEEI: “Tenemos que dejar de intentar asfixiar cada jugada. Necesitamos relajarnos. Tenemos que asentarnos y salir a jugar futbol americano, y no intentar forzar cosas que no están ahí”.

Después de su partido de tres intercepciones en la Semana 1, Maye reconoció que había “perdido la paciencia” contra los Seahawks, lo que les costó el partido. No está claro si la falta de paciencia o la falta de confianza, o una combinación de ambas, ha seguido afectando el desempeño de Maye. En cualquier caso, las preocupaciones solo crecerán si Maye no logra mostrar señales de mejoría y reducir las pérdidas de balón pronto.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/10/2026, traducido al español para SI México.