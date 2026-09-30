Los Patriots tienen un serio problema con Drake Maye

Debo comenzar admitiendo algo: estoy agotado de ver todo el football que hubo este fin de semana.

Hablando de football y del fin de semana, vimos muchas cosas increíbles suceder en la NFL el domingo. Los Commanders sorprendieron a los Seahawks apenas una semana después de perder a Jayden Daniels por lesión. Los Raiders pusieron su marca en 3-0 (!) con una victoria de remontada sobre los Saints en New Orleans. Y los Rams cayeron a 1-2 después de venirse abajo en una segunda mitad muy entretenida contra los Broncos.

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Pero posiblemente la historia más importante del día tenga que ver con el otro equipo del Super Bowl de la temporada pasada: los New England Patriots. Apenas llevamos tres semanas de temporada, pero hasta ahora hay dos cosas muy claras: Drake Maye no es el mismo jugador que fue el año pasado y los Patriots deberían estar muy preocupados por su quarterback de 24 años.

Maye tuvo un partido desastroso contra los Jaguars el domingo. Lanzó dos intercepciones terribles, tuvo el fumble más extraño que probablemente veremos en toda la temporada y después observó desde la banca en el cuarto periodo cómo su suplente, Tommy DeVito, tomó los últimos snaps en una derrota de 35-6 que dejó a New England con marca de 1-2.

El año pasado, Maye no podía hacer nada mal. Este año, no puede hacer nada bien. Tuvo una actuación brutal en la derrota de la Semana 1 ante los Seahawks, en la que una intercepción inexplicable en los minutos finales le costó la victoria a su equipo. En la victoria de la Semana 2 sobre los Steelers, no lanzó ningún pase de touchdown y tuvo otra intercepción. Y después se vino completamente abajo contra los Jaguars en la Semana 3.

Un Maye muy abatido habló sobre sus problemas después de la derrota del domingo y dijo que “esta liga te pone los pies en la tierra rápidamente”. Sus estadísticas hasta ahora esta temporada —un pase de touchdown y seis intercepciones— respaldan esa declaración.

“Creo que es decepcionante”, agregó Maye. “Creo que el balón empieza a rodar así y no podemos salir de nuestro propio camino. Personalmente, no puedo salir de mi propio camino. Tengo que mirarme al espejo y tomar esto como un punto de inflexión. Es la Semana 3 y, al mismo tiempo, tenemos que sacar combustible de esto y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo ofensivamente es inaceptable. Ha sido inaceptable durante tres semanas”.

El Head Coach de los Patriots, Mike Vrabel, dijo lo siguiente sobre los problemas de Maye: “Creo que él sabe qué hacer. Creo que tenemos que hacerlo mejor. Todos queremos hacer jugadas, simplemente tenemos que hacer algunas buenas y, si no están ahí, tenemos que tomar algunas grandes decisiones. A veces puedes desearlo demasiado”.

Las cosas no se vuelven más fáciles para los Patriots de aquí en adelante. En la Semana 4 viajarán a Buffalo para enfrentar a Josh Allen y a unos Bills que vienen en buen momento después de derrotar en casa a los decepcionantes Chargers en la Semana 3. Después, en la Semana 5, enfrentarán a los Raiders, que lucen como un equipo muy diferente bajo el nuevo Head Coach Klint Kubiak.

Maye necesita mejorar mucho y hacerlo rápidamente, o New England podría ver cómo su temporada 2026 queda prácticamente terminada mucho antes de Halloween, lo que sería sorprendente considerando todo el éxito que tuvieron el año pasado.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/09/2026, traducido al español para SI México.