Fallece Marshawn Kneeland, joven promesa de los Dallas Cowboys, a los 24 años

El ala defensiva estaba en su segundo año y tenía regular participación en la actual campaña. Incluso, había anotado un touchdown ante Arizona el pasado lunes.

César Juárez Caudillo

Marshawn Kneeland estaba en su segundo año con los Dallas Cowboys.
Marshawn Kneeland estaba en su segundo año con los Dallas Cowboys. / Michael Hickey/Getty Images

Los Dallas Cowboys confirmaron este jueves 6 de noviembre el fallecimiento del ala defensiva Marshawn Kneeland, a los 24 años de edad. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento y las autoridades de Texas aún no han ofrecido un reporte oficial. 

Kneeland, egresado de Western Michigan, fue seleccionado por los Cowboys en la segunda ronda del Draft NFL 2024 en la posición 56.  Inició su temporada de novato con una proyección prometedora y en su segundo año logró anotar su primer touchdown recuperando un despeje bloqueado frente a los Arizona Cardinals apenas el pasado lunes por la noche

Durante la actual temporada, Kneeland disputó siete de los primeros nueve partidos, registrando 15 tackles, 1.0 sack y seis presiones al quarterback antes de su fallecimiento.

Los Dallas Cowboys emitieron un comunicado, donde lamentan el fallecimiento del joven ala defensiva.

“Con extrema tristeza, los Dallas Cowboys comparten que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero muy querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones por Marshawn están con su novia Catalina y su familia”.

La organización de la Estrella Solitaria, así como sus compañeros fans mostraron su consternación.

César Juárez Caudillo
