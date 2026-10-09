Los fans no tomaron en serio a los 49ers, pero debieron hacerlo después de su inicio 4-0
Nota del editor: Este artículo apareció originalmente como un apartado de los takeaways de la Semana 4 de Albert Breer, publicados el 5 de octubre.
Los 49ers siguen ganando, y lo hacen de diferentes maneras
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Sus primeros dos partidos fueron palizas, uno impulsado por el juego terrestre (Rams) y el siguiente por una actuación casi perfecta de Brock Purdy (Dolphins). El tercer partido (Cardinals) se convirtió en un intercambio de golpes, y la victoria del domingo por 24-14 sobre un muy buen equipo de los Broncos fue una auténtica batalla.
Los jugadores saben lo que has estado pensando. El núcleo es veterano. Ya están golpeados.
Pero también tienen marca de 4-0. Y no están sorprendidos en lo más mínimo de volver a encontrarse en esta posición.
"Creo que la gente no... no sé... supongo que realmente no nos tomó muy en serio antes de que comenzara la temporada porque sí teníamos muchos jugadores que, entre comillas, eran mayores, y jugadores que venían de lesiones", me dijo el linebacker All-Pro Fred Warner después de la victoria. "Así que creo que lo que nos ha diferenciado todo este tiempo es que, sí, tenemos mucho talento, pero tenemos jugadores que, sin importar lo que hayamos conseguido en esta liga, estamos hambrientos por seguir mejorando. Y seguir demostrándolo cada semana".
En efecto. Los veteranos siguen avanzando: Christian McCaffrey tuvo 18 toques para 70 yardas y un touchdown, George Kittle tuvo cuatro recepciones para 70 yardas y un touchdown de 56 yardas que aseguró el partido, Mike Evans tuvo cinco recepciones para 76 yardas y Kyle Juszsczyk tuvo dos recepciones para 28 yardas. Trent Williams comandó la línea como tackle izquierdo. Warner y Dre Greenlaw lideraron al equipo en tacleadas. Greenlaw es el más joven de ese grupo, con 29 años.
Esa edad también equivale a experiencia, conocimiento institucional y, en términos generales, jugadores que saben responder en los momentos importantes. Eso volvió a ocurrir el domingo, con la recepción larga de Kittle y una defensa que frenó el intento final de remontada de Denver.
Hay otra cosa: todo esto se traduce en urgencia para un grupo de jugadores que ha pasado mucho tiempo juntos y que está decidido a conseguir ese trofeo esquivo que les permita ser recordados.
"Definitivamente eres consciente de eso, y he estado muy agradecido y bendecido por formar parte de esta organización y tener oportunidades de ganar todo", dijo Warner. "Obviamente, hemos sufrido algunas derrotas muy dolorosas, al estar dos veces en el [Super Bowl] y no poder levantar ese trofeo. Así que te das cuenta de que no vas a tener para siempre al mismo grupo de jugadores, y quieres aprovechar al máximo la oportunidad".
Hasta ahora, este año, es justo decir que los Niners lo han hecho.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/10/2026, traducido al español para SI México.
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Albert Breer is a senior writer covering the NFL for Sports Illustrated, delivering the biggest stories and breaking news from across the league. He has been on the NFL beat since 2005 and joined SI in 2016. Breer began his career covering the New England Patriots for the MetroWest Daily News and the Boston Herald from 2005 to '07, then covered the Dallas Cowboys for the Dallas Morning News from 2007 to '08. He worked for The Sporting News from 2008 to '09 before returning to Massachusetts as The Boston Globe's national NFL writer in 2009. From 2010 to 2016, Breer served as a national reporter for NFL Network. In addition to his work at Sports Illustrated, Breer regularly appears on NBC Sports Boston, 98.5 The Sports Hub in Boston, FS1 with Colin Cowherd, The Rich Eisen Show and The Dan Patrick Show. A 2002 graduate of Ohio State, Breer lives near Boston with his wife, a cardiac ICU nurse at Boston Children's Hospital, and their three children.Follow AlbertBreer