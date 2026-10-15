Fantasy Football NFL: Drake Maye, contundente; con quién empezar y a quién sentar en la Semana 6

La Semana 5 del Fantasy Football dejó una exhibición de Drake Maye, el regreso de Puka Nacua a la élite y otra actuación dominante de Jahmyr Gibbs. Ahora llega una jornada que obliga a realizar ajustes: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins y Minnesota Vikings tendrán descanso, por lo que nombres como Gibbs, Jared Goff, Ja’Marr Chase, Justin Jefferson y la mejor defensiva del fantasy no estarán disponibles.

La Semana 6 exigirá profundidad por los cuatro equipos que descansan. Más que perseguir únicamente lo ocurrido el fin de semana anterior, la clave será identificar jugadores con oportunidades constantes y rivales favorables. El volumen de Stevenson, Allen y Freiermuth ofrece esa combinación, mientras las situaciones de Harvey, Loveland y Waddle presentan demasiadas dudas para mantenerlos entre los titulares.

Los líderes del Fantasy Football después de cinco semanas

Posición Jugador Equipo Puntos totales QB Josh Allen Buffalo Bills 146.0 RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 153.7 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 139.5 TE Trey McBride Arizona Cardinals 90.8 K Spencer Shrader Indianapolis Colts 75.0 DEF Minnesota Vikings Minnesota Vikings 61.0

Allen recuperó el primer lugar entre los quarterbacks después de sumar 31.5 puntos ante los Rams. Gibbs, quien no jugará esta semana por el descanso de Detroit, mantiene el liderato general con 153.7 unidades. Jaxon Smith-Njigba encabeza a los receptores pese a quedarse en 22.8 puntos durante la Semana 5, mientras Trey McBride conserva una ventaja mínima sobre Isaiah Likely entre los alas cerradas.

Con quién tienes que empezar en la Semana 6

QB: Jordan Love vs. Dallas Cowboys

Love llega después de conseguir 25.3 puntos y enfrenta a una defensiva que acaba de permitirle 32.3 a Jayden Daniels. El quarterback de Green Bay suma 10 pases de touchdown y solamente tres intercepciones en cinco partidos. Dallas ha concedido jugadas grandes por aire y el encuentro tiene potencial para convertirse en un intercambio constante de puntos.

RB: Rhamondre Stevenson vs. New York Jets

Stevenson superó los 17 puntos en cada uno de sus últimos dos partidos. Ante Las Vegas corrió 13 veces para 64 yardas y un touchdown, además de atrapar tres pases para 21 yardas. TreVeyon Henderson presenta una lesión de tobillo y, aun cuando estuvo disponible, Stevenson controló la mayor parte del trabajo. Los Jets han permitido la novena mayor producción de fantasy a los corredores.

WR: Keenan Allen vs. Tennessee Titans

Allen recibió 18 pases entre sus dos apariciones más recientes y convirtió esas oportunidades en 11 recepciones, 108 yardas y un touchdown. Su volumen lo vuelve especialmente valioso en este formato. Tennessee permite una de las 10 producciones más altas a los receptores rivales y podría obligar a Indianapolis a mantener activo su juego aéreo.

TE: Pat Freiermuth vs. Tampa Bay Buccaneers

Freiermuth anotó tres touchdowns en los dos encuentros más recientes de Pittsburgh y se ha convertido en una de las opciones preferidas de Aaron Rodgers dentro de la zona roja. Tampa Bay concede la octava mayor cantidad de puntos a los alas cerradas, por lo que el jugador de los Steelers ofrece una combinación atractiva de volumen y posibilidades de anotación.

K: Spencer Shrader vs. Tennessee Titans

El líder de la posición viene de producir 21 puntos en la Semana 5 y ahora recibe a Tennessee. Los Titans ocupan el último lugar de la NFL con apenas 11.6 puntos anotados por partido, una situación que puede entregarle a Indianapolis posesiones favorables y varias oportunidades para que Shrader vuelva a aparecer.

DEF: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers

Esta elección depende directamente del rival. Los Chargers promedian solamente 16.8 puntos, han perdido 13 balones y permitieron 17 capturas durante sus primeros cinco encuentros. Además, llegan con lesiones entre sus principales receptores. Kansas City tuvo una semana adicional para preparar el partido y enfrenta al ataque que más puntos de fantasy ha entregado a las defensivas.

A quién tienes que sentar en la Semana 6

QB: Bo Nix vs. Seattle Seahawks

Nix terminó el partido contra los Chargers con 123 yardas por pase, un touchdown y apenas 7.9 puntos. En cinco semanas promedia 188 yardas aéreas y 13.6 unidades por encuentro. Seattle solamente permite 166.8 yardas por pase, suma siete intercepciones y ha conseguido 14 capturas. No es el rival adecuado para esperar una recuperación inmediata.

RB: RJ Harvey vs. Seattle Seahawks

Harvey pasó de conseguir 16 recepciones en dos encuentros a tocar el balón solamente tres veces contra los Chargers. Terminó ese partido con siete yardas totales, mientras J.K. Dobbins recibió la mayor parte del trabajo terrestre. Sin una función estable y frente a una defensiva que ocupa los primeros lugares en yardas permitidas y balones recuperados, su piso resulta demasiado bajo.

WR: Jaylen Waddle vs. Seattle Seahawks

Waddle atrapó dos pases para 19 yardas y añadió nueve por tierra en su último partido. Fuera de su explosiva actuación de la Semana 2, su llegada a Denver ha producido resultados irregulares. Seattle concede la cuarta menor cantidad de puntos a los receptores y su presión puede reducir todavía más las oportunidades de pases profundos.

TE: Colston Loveland vs. Atlanta Falcons

Loveland suma solamente 13 recepciones después de cinco partidos y promedia 4.8 puntos. Su participación dentro del ataque de Chicago no ha crecido lo suficiente para confiar en él, incluso ante un rival que no representa uno de los enfrentamientos más complicados de la jornada. Hasta que reciba más pases de manera constante, existen opciones con un piso mucho más seguro.

K: Cameron Dicker vs. Kansas City Chiefs

Dicker depende de una ofensiva de los Chargers que no ha superado los 17 puntos en cuatro de sus cinco partidos. Kansas City permite pocas series dentro de su territorio y los problemas físicos en el cuerpo de receptores de Los Ángeles podrían reducir todavía más las oportunidades de anotación. Dicker aparece fuera de los primeros 15 pateadores en varias proyecciones para esta semana.

DEF: Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams

Los Rams vienen de generar 454 yardas y 34 puntos contra Buffalo. Matthew Stafford lanzó para 383 yardas y tres touchdowns, Puka Nacua atrapó 17 pases y Davante Adams anotó dos veces. Arizona enfrenta a una ofensiva capaz de sostener series largas y terminar dentro de la zona roja, por lo que representa una de las defensivas con mayor riesgo de la jornada.

La alineación ideal de la Semana 5

Posición Jugador Equipo Puntos QB Drake Maye New England Patriots 39.5 RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 37.7 RB Jaylen Warren Pittsburgh Steelers 36.8 WR Puka Nacua Los Angeles Rams 37.7 WR Christian Wattson Green Bay Packers 32.3 TE Isaiah Likely New York Giants 32.4 FLEX Bucky Irving Tampa Bay Buccaneers 31.5 K Jason Myers Seattle Seahawks 23.0 DEF Green Bay Packers Green Bay Packers 18.0 TOTAL 288.9

Maye encabezó la jornada con 39.5 puntos, mientras Gibbs y Nacua empataron con 37.7. Warren completó la pareja de corredores gracias a sus 36.8 unidades y Bucky Irving ocupó el puesto flexible con 31.5. Isaiah Likely dominó una posición complicada con 32.4 puntos.

Green Bay compartió el primer lugar defensivo con San Francisco, ya que ambos terminaron con 18 unidades. Los Packers aparecen en la alineación ideal, pero cualquiera de las dos defensivas habría producido el mismo total.