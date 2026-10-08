Resultados Semana 5 NFL: Todos los marcadores del futbol americano
La Semana 5 de la NFL se juega este fin de semana con encuentros destacados, como el Raiders vs. Patriots y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.
El futbol americano profesional mantiene el ritmo con la Semana 5 de la NFL, la cual abre con el partido de este jueves entre Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 5 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars en Londres, el San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks, además del Monday Night Football entre Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams.
Resultados de la Semana 5 de la NFL
Jueves 8 octubre
- Buccaneers vs. Cowboys | 18:15
Domingo 11 octubre
- Eagles vs. Jaguars (Londres) | 07:30
- Bengals vs. Dolphins | 11:00
- Raiders vs. Patriots | 11:00
- Vikings vs. Saints | 11:00
- Browns vs. Jets | 11:00
- Colts vs. Steelers | 11:00
- Texans vs. Titans | 11:00
- Giants vs. Commanders | 11:00
- Bears vs. Packers | 11:00
- Broncos vs. Chargers | 14:05
- Lions vs. Cardinals | 14:25
- 49ers vs. Seahawks | 14:25
- Ravens vs. Falcons | 18:20
Lunes 12 octubre
- Bills vs. Rams | 18:15
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