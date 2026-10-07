Fantasy Football NFL: Josh Allen y Jaxon Smith-Njigba como líderes

La Semana 4 de la NFL dejó actuaciones capaces de ganar un enfrentamiento por sí solas. Tetairoa McMillan encabezó a todos los jugadores con 45.2 puntos, CeeDee Lamb respondió con 41.3 y Kyren Williams dominó entre los corredores con 36.7. Ahora llega la primera semana con equipos en descanso: Carolina Panthers y Kansas City Chiefs no tendrán actividad, por lo que jugadores como McMillan, Chuba Hubbard, Kenneth Walker III y Travis Kelce deberán salir de las alineaciones.

La Semana 5 obliga a cubrir las ausencias de Carolina y Kansas City, pero también abre espacio para jugadores que todavía no son titulares automáticos. El objetivo no consiste en perseguir únicamente lo ocurrido el domingo anterior, sino en combinar volumen, rival y oportunidades antes de tomar cada decisión.

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Los líderes del Fantasy después de cuatro semanas

Posición Jugador Equipo Puntos QB Josh Allen Buffalo Bills 112.5 RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 116.0 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 116.7 TE Trey McBride Arizona Cardinals 69.2 K Spencer Shrader Indianapolis Colts 54.0 D/ST Minnesota Vikings Minnesota Vikings 50.0

Jaxon Smith-Njigba mantiene el liderato general con apenas siete décimas de ventaja sobre Jahmyr Gibbs. Josh Allen ocupa el primer lugar entre los quarterbacks, mientras que Trey McBride ya construyó una diferencia importante dentro de una posición marcada por la irregularidad.

Con quién empezar en la Semana 5

QB: Jared Goff, Detroit Lions, contra Arizona Cardinals

Goff llega como el cuarto quarterback con más puntos de la temporada y solamente una vez terminó por debajo de las 19 unidades. Arizona permite 21 puntos de Fantasy por partido a los quarterbacks rivales, la quinta cifra más alta de la NFL. El ritmo ofensivo de Detroit y los problemas de su defensa también pueden obligarlo a lanzar durante los cuatro cuartos.

RB: Kyle Monangai, Chicago Bears, contra Green Bay Packers

Monangai aprovechó el castigo a D’Andre Swift tras su balón suelto y respondió con 146 yardas y dos touchdowns en 30 acarreos. Swift seguirá dentro de la rotación, pero Monangai hizo lo suficiente para recibir más oportunidades. Green Bay permite 29 puntos PPR por encuentro a los corredores, la tercera cifra más alta de la liga, por lo que Monangai tiene valor como RB2 o FLEX.

WR: DK Metcalf, Pittsburgh Steelers, contra Indianapolis Colts

Metcalf superó los 12 puntos en sus últimos dos partidos y viene de atrapar cinco de nueve pases para 115 yardas frente a Cleveland. Su conexión con Aaron Rodgers empieza a producir resultados y ahora enfrenta a una defensiva de Indianapolis que concede 34.9 puntos PPR por juego a los receptores. Es una oportunidad favorable para mantenerlo dentro de la alineación.

TE: Sam LaPorta, Detroit Lions, contra Arizona Cardinals

LaPorta todavía no recibe el volumen que lo convirtió en uno de los alas cerradas más valiosos, pero el enfrentamiento puede cambiar su producción. Arizona concede 18.6 puntos PPR por partido a la posición, la tercera cifra más alta de la NFL. Su presencia en zona roja le ofrece una posibilidad clara de touchdown.

K: Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, contra Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay concede 13.8 puntos por partido a los pateadores, más que cualquier otro equipo. Dallas debería mover el balón con frecuencia y Aubrey posee el alcance necesario para convertir incluso cuando una serie ofensiva se detenga lejos de la zona roja.

D/ST: Dallas Cowboys, contra Tampa Bay Buccaneers

La elección responde al rival. Las defensivas que enfrentaron a Tampa Bay promedian 12 puntos de Fantasy, la cifra más alta de la liga. Dallas no necesita dominar todo el partido para generar valor: capturas, pérdidas de balón y una posible anotación defensiva pueden convertirla en una opción útil para esta semana.

A quién sentar en la Semana 5

QB: Daniel Jones, Indianapolis Colts, contra Pittsburgh Steelers

Pittsburgh solamente permite 12.3 puntos de Fantasy por partido a los quarterbacks, la tercera cifra más baja de la NFL. Su presión defensiva reduce el tiempo dentro de la bolsa y eleva el riesgo de capturas y entregas. Jones puede completar pases cortos, pero su techo luce limitado en este enfrentamiento.

RB: TreVeyon Henderson, New England Patriots, contra Las Vegas Raiders

Henderson acumuló apenas 65 yardas en 22 acarreos durante sus últimos dos partidos. Rhamondre Stevenson lo superó en jugadas, toques y producción en ambos encuentros. Mientras esa distribución no cambie, Henderson necesitará una carrera larga o un touchdown para entregar una actuación relevante.

WR: Denzel Boston, Cleveland Browns, contra New York Jets

Boston logró dobles dígitos en tres de sus primeros cuatro partidos, pero solamente suma 13 recepciones. Buena parte de su producción depende de touchdowns y jugadas profundas, dos elementos difíciles de sostener cada semana. La secundaria de los Jets permite 29 puntos PPR por encuentro al conjunto de receptores rivales y representa una prueba complicada para un jugador con poco volumen.

TE: Dalton Kincaid, Buffalo Bills, contra Los Angeles Rams

Kincaid atrapó solamente tres pases para 45 yardas en sus dos apariciones más recientes. Además, los Rams limitan a los alas cerradas a 6.6 puntos PPR por partido, la segunda cifra más baja de la NFL. Su nombre conserva valor, pero su volumen reciente y el enfrentamiento aconsejan buscar otra opción.

K: Jake Elliott, Philadelphia Eagles, contra Jacksonville Jaguars

Jacksonville permite apenas seis puntos por partido a los pateadores rivales, una de las cifras más bajas de la temporada. Elliott depende de que Philadelphia produzca series largas sin convertir touchdowns, un escenario poco atractivo ante una defensiva que ha protegido bien su territorio.

D/ST: Los Angeles Rams, contra Buffalo Bills

Buffalo solamente permite 4.3 puntos por partido a las defensivas rivales. Josh Allen lidera a todos los quarterbacks con 112.5 puntos y su capacidad para extender jugadas reduce las oportunidades de capturas. Los Rams pueden tener valor durante el resto de la temporada, pero esta semana existe demasiado riesgo.

La alineación ideal de la Semana 4

Puesto Jugador Equipo Puntos

QB Drake Maye New England Patriots 26.16 puntos

RB Kyren Williams Los Angeles Rams 36.70 puntos

RB Javonte Williams Dallas Cowboys 31.30 puntos

WR Tetairoa McMillan Carolina Panthers 45.20

WR CeeDee Lamb Dallas Cowboys 41.30

TE T.J. Hockenson Minnesota Vikings 24.90

FLEX Kenneth Walker III Kansas City Chiefs 30.90

K Will Reichard Minnesota Vikings 19.00

D/ST New York Giants New York Giants 14.00

Total 269.46

Drake Maye lideró a los quarterbacks con tres pases de touchdown y 54 yardas por tierra. McMillan fue la gran figura gracias a sus 14 recepciones, 192 yardas y dos anotaciones, mientras que Hockenson aprovechó sus 13 oportunidades y terminó con 13 recepciones para 119 yardas.