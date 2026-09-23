Fantasy Football NFL: los líderes, con quién empezar y a quién sentar en la Semana 3

La Semana 2 de la NFL dejó actuaciones enormes de Josh Allen y Jaxon Smith-Njigba, pero también recordó una regla importante del Fantasy Football: una gran anotación no garantiza que el resultado se repita siete días después.

Los líderes corresponden al acumulado de las primeras dos jornadas; las recomendaciones consideran el volumen de cada jugador, su papel dentro de la ofensiva y, sobre todo, el rival que enfrentará en la Semana 3.

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Líderes del Fantasy Football tras dos semanas

Posición Jugador Equipo Puntos PPR QB Josh Allen Bills 76.5 RB Kenneth Walker III Chiefs 57.9 WR Jaxon Smith-Njigba Seahawks 68.7 TE Trey McBride Cardinals 42.6 K Evan McPherson Bengals 31.0 D/ST Cincinnati Bengals 29.0

Con quién empezar en la Semana 3

QB: C.J. Stroud, Texans vs. Colts

Stroud tiene una oportunidad ideal para recuperarse frente a Indianapolis. Los Colts ocupan el último lugar de la NFL tanto en defensa total como en yardas aéreas permitidas después de dos jornadas. El quarterback de Houston no ha tenido el comienzo esperado, pero el rival y el potencial de su ofensiva lo convierten en una alternativa atractiva para esta semana.

RB: Chuba Hubbard, Panthers vs. Browns

Cleveland permite 131.5 yardas terrestres por partido y Carolina ha utilizado a Hubbard en la zona más importante del campo. Durante las primeras dos semanas, el corredor recibió siete oportunidades dentro de la yarda 20 —cinco acarreos y dos recepciones— y convirtió ese volumen en tres touchdowns. Su participación cerca de las diagonales eleva considerablemente su valor frente a los Browns.

WR: Jalen Coker, Panthers vs. Browns

Coker recibió nueve targets en cada uno de sus primeros dos encuentros y suma 16 recepciones, 204 yardas y dos touchdowns. En la Semana 2 atrapó ocho envíos para 66 yardas sin necesidad de anotar, una muestra del piso estable que le proporciona su volumen. Cleveland permite 205 yardas aéreas por partido, por lo que Coker puede responder como tercer receptor o flex.

TE: Dalton Kincaid, Bills vs. Chargers

Kincaid ha comenzado la temporada con 12 recepciones en 14 pases dirigidos, 225 yardas y un touchdown. Además, terminó entre los 12 mejores alas cerradas del Fantasy Football en cada una de las primeras dos jornadas. Ahora enfrentará a unos Chargers que permiten 262.5 yardas aéreas por encuentro, la cuarta cifra más alta de la liga. Su conexión con Josh Allen reduce el riesgo en una posición habitualmente impredecible.

K: Harrison Butker, Chiefs vs. Dolphins

Butker intentó cinco goles de campo durante la jornada anterior y convirtió cuatro. Miami permitió 27 puntos frente a Las Vegas y 35 contra San Francisco, por lo que Kansas City debería tener múltiples oportunidades de anotar. La capacidad de los Chiefs para mover el balón coloca nuevamente a su pateador entre las mejores alternativas de la semana.

D/ST: Cincinnati Bengals vs. Steelers

Esta elección responde principalmente al rival. Pittsburgh promedia solamente 11.5 puntos por partido y viene de anotar tres ante Nueva Inglaterra. Cincinnati atraviesa un buen momento como unidad de Fantasy Football y enfrentará a una ofensiva que ha mostrado serios problemas para mantener series y llegar a la zona roja.

A quién sentar en la Semana 3

QB: Trevor Lawrence, Jaguars vs. Patriots

Lawrence terminó la Semana 2 con 189 yardas, ningún touchdown y una intercepción. Esa actuación llegó frente a Denver, una de las defensivas más fuertes de la NFL, por lo que no sería justo juzgarlo únicamente por ese partido. Sin embargo, el calendario vuelve a complicarse: Nueva Inglaterra posee la segunda mejor defensa contra el pase, ha permitido un solo touchdown aéreo y suma cuatro intercepciones.

RB: Travis Etienne Jr., Saints vs. Raiders

El regreso de Alvin Kamara redujo considerablemente el papel de Etienne, quien terminó el último partido con apenas 10 toques y 31 yardas totales. Ahora enfrentará a Las Vegas, novena defensiva de la liga en yardas permitidas. Sin un volumen asegurado, Etienne depende demasiado de conseguir un touchdown para justificar un lugar en la alineación.

WR: Terry McLaurin, Commanders vs. Seahawks

McLaurin apenas suma cuatro recepciones para 64 yardas pese a recibir 13 pases dirigidos durante las primeras dos semanas. El panorama se complica aún más frente a Seattle, que permite solamente 124.5 yardas aéreas por partido, la cifra más baja de la NFL. Además, Marcus Mariota será el quarterback titular de Washington por la dislocación de codo que sufrió Jayden Daniels.

TE: Darren Waller, Panthers vs. Browns

Los dos touchdowns de Waller en la Semana 2 pueden resultar engañosos porque llegaron en un partido en el que solamente recibió tres targets. El ala cerrada acumula cinco pases dirigidos en toda la temporada y depende demasiado de volver a encontrar las diagonales. Ahora se medirá con una defensiva de Cleveland que ha limitado la producción de los jugadores de su posición.

K: Chase McLaughlin, Buccaneers vs. Vikings

McLaughlin produjo 16 puntos durante la jornada anterior, pero ahora enfrentará a una defensa de Minnesota que solamente ha permitido dos touchdowns ofensivos en sus primeros dos partidos y viene de limitar a Chicago a tres puntos. Tampa Bay podría generar pocas oportunidades de gol de campo frente a una de las unidades más difíciles de la liga.

D/ST: Los Angeles Chargers vs. Bills

La defensiva de los Chargers puede resultar útil durante la temporada, pero esta semana debe permanecer en la banca. Buffalo anotó 36 puntos contra Houston y 41 frente a Detroit para llegar a 77 en dos partidos, un promedio de 38.5 por encuentro. Utilizar una defensiva contra Josh Allen y una de las ofensivas más productivas de la liga representa un riesgo innecesario.

La alineación ideal de la Semana 2

Posición Jugador Equipo Puntos PPR QB Josh Allen Bills 40.8 RB Jonathan Taylor Colts 29.2 RB Kenneth Walker III Chiefs 23.8 WR Jaxon Smith-Njigba Seahawks 42.5 WR Davante Adams Rams 39.5 TE Dalton Schultz Texans 26.0 FLEX CeeDee Lamb Cowboys 35.3 K Harrison Butker Chiefs 17.0 D/ST Carolina Panthers 25.0 TOTAL 279.1

El puesto de flex se decidió por una décima: CeeDee Lamb superó los 35.2 puntos de Amon-Ra St. Brown. Esa diferencia resume lo estrecho que puede resultar el Fantasy Football, incluso durante una jornada repleta de actuaciones espectaculares.

La clave para la Semana 3 no consiste únicamente en perseguir los puntos del domingo anterior, sino en valorar el volumen de cada jugador, su situación dentro de la ofensiva y la dificultad del próximo rival.