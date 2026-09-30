Fantasy Football NFL: los líderes, quién de titular y a quién a la banca en la Semana 4

Jahmyr Gibbs dominó la Semana 3 con 41.4 puntos PPR, Jaxon Smith-Njigba confirmó su espectacular inicio de temporada y varias lesiones modificaron el valor de jugadores importantes. Con los 32 equipos en actividad, la Semana 4 ofrece alternativas atractivas para reemplazar a las figuras ausentes y corregir una alineación que todavía no termina de funcionar.

Los líderes del Fantasy después de tres semanas

Posición Jugador Equipo Puntos QB Josh Allen Buffalo Bills 93.9 RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 98.3 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 104.1 TE Trey McBride Arizona Cardinals 59.1 K Evan McPherson Cincinnati Bengals 42.0 DEF Minessota Vikins 40.0

Smith-Njigba es el máximo anotador entre corredores, receptores y alas cerradas después de sumar 104.1 puntos. Su actuación de 10 recepciones, 128 yardas y dos touchdowns ante Washington le permitió conservar el liderato. Gibbs, por su parte, quedó muy cerca tras producir tres anotaciones y 164 yardas totales contra los Jets.

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Con quién empezar en la Semana 4

QB: C.J. Stroud, Houston Texans vs. Dallas Cowboys

Stroud tiene el mejor enfrentamiento de la jornada para un quarterback. Dallas permite 23.4 puntos fantasy por partido a la posición, la cifra más alta de la NFL. El pasador de Houston no necesita convertirse en una de las estrellas indiscutibles de tu equipo para funcionar como una excelente alternativa esta semana.

RB: Cam Skattebo, New York Giants vs. Arizona Cardinals

Skattebo recibió 23 toques contra Tennessee y terminó con 100 yardas desde la línea de golpeo. Los Giants dependen más de su juego terrestre desde la lesión de Jaxson Dart y Arizona concede 20.4 puntos por encuentro a los corredores. El volumen convierte a Skattebo en una opción confiable como RB2 o flex.

WR: Michael Wilson, Arizona Cardinals at New York Giants

Wilson recibió 17 pases durante la Semana 3, atrapó 11 para 89 yardas y consiguió un touchdown. Ahora enfrenta a una defensiva de los Giants que permite 28.7 puntos por partido a los receptores, la séptima cifra más alta de la liga. Su participación dentro del ataque ya es demasiado grande para mantenerlo fuera de la alineación.

TE: Brenton Strange, Jacksonville Jaguars at Cincinnati Bengals

Cincinnati permite 15.9 puntos por encuentro a los alas cerradas, la segunda cifra más alta de la NFL. La semana pasada, Pat Freiermuth y Darnell Washington combinaron cinco recepciones y 97 yardas ante los Bengals. Strange no necesita una gran cantidad de oportunidades para convertirse en un buen recurso en una posición tan irregular.

K: Tyler Loop, Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans

Baltimore posee una proyección de 27.5 puntos, empatada como la más alta de la jornada. Loop promedia dos intentos de gol de campo por partido, ya convirtió cuatro patadas de al menos 40 yardas y enfrenta a una defensiva que permite tres intentos por encuentro a los kickers rivales.

DEF: Buffalo Bills vs. New England Patriots

New England suma ocho entregas de balón, empatado con Atlanta como el peor registro de la liga, y Drake Maye ha sufrido nueve capturas. Buffalo jugará en casa y debería obligar a los Patriots a lanzar con frecuencia si toma una ventaja temprana, lo que aumentaría sus posibilidades de producir capturas e intercepciones.

A quién sentar en la Semana 4

QB: Geno Smith, New York Jets at Chicago Bears

Smith viene de lanzar para 321 yardas y tres touchdowns contra Detroit, pero ese rendimiento no elimina los problemas de las primeras semanas. Ha perdido un balón en cada partido y ya sufrió nueve capturas. Chicago limitó a Jalen Hurts a 12.6 puntos fantasy el lunes y presenta un enfrentamiento mucho más complicado que el de Detroit.

RB: Omarion Hampton, Los Angeles Chargers at Seattle Seahawks

Hampton terminó la Semana 3 con 56 yardas, ninguna recepción y 5.6 puntos PPR. Su participación cayó al 42 por ciento de las jugadas ofensivas, mientras Keaton Mitchell ganó espacio dentro del backfield. Seattle permite solamente 14.9 puntos por partido a los corredores, la tercera cifra más baja de la NFL.

WR: Emeka Egbuka, Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers

Egbuka recibió nueve pases ante Minnesota, pero el contexto del ataque cambió por completo. Baker Mayfield estará fuera al menos tres semanas y el novato no seleccionado Jalon Daniels hará su primera apertura después de completar cero de tres pases y lanzar una intercepción. Egbuka conserva valor para el resto de la temporada, pero esta semana su piso resulta demasiado bajo.

TE: Tyler Higbee, Los Angeles Rams at Philadelphia Eagles

Sus 11 oportunidades de la Semana 3 llaman la atención, aunque parte de ese volumen surgió tras la salida de Terrance Ferguson. Philadelphia permite solamente 5.7 puntos por partido a los alas cerradas, la cifra más baja de la liga. No conviene perseguir de inmediato una actuación aislada frente al rival más difícil de la posición.

K: Chase McLaughlin, Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers

McLaughlin ocupa el segundo lugar entre los kickers con 39 puntos, pero Tampa Bay solo tiene una proyección de 17.75 puntos en el debut de Daniels. Sin Mayfield, las posibilidades de que la ofensiva avance de manera constante disminuyen y McLaughlin aparece apenas en el lugar 30 entre las opciones de la jornada.

DEF: New England Patriots at Buffalo Bills

La defensiva de los Patriots se encuentra entre las siete mejores de la temporada con 27 puntos, pero esta semana debe salir de la alineación. Buffalo tiene una proyección de 27.5 puntos y Josh Allen encabeza a todos los quarterbacks con 93.9 unidades. New England podría jugar un buen partido defensivo y aun así ofrecer una producción fantasy limitada.

La alineación ideal de la Semana 3

Posición Jugador Equipo Puntos PPR QB Brock Purdy San Francisco 49ers 31.3 RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 41.4 RB Bijan Robinson Atlanta Falcons 35.3 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 35.4 WR Drake London Atlanta Falcons 28.4 TE Brock Bowers Las Vegas Raiders 27.6 FLEX Garrett Wilson New York Jets 26.7 K Spencer Shrader Indianapolis Colts 17.0 DEF Minnesota Vikings 19.0 TOTAL 262.1

Gibbs encabezó la alineación con tres touchdowns, mientras Bijan Robinson aportó 213 yardas totales y dos anotaciones. Purdy lanzó cuatro pases de touchdown, Smith-Njigba fue el mejor receptor de la jornada y Minnesota completó el equipo con seis capturas, dos intercepciones y un touchdown de equipos especiales.

La Semana 4 exige separar las actuaciones sostenibles de las explosiones aisladas. El volumen favorece a Skattebo, Wilson y Strange; los enfrentamientos elevan a Stroud y Buffalo; y los cambios de quarterback o de participación convierten a Egbuka, Hampton e Higbee en riesgos que no hace falta asumir.