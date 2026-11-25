La Semana 12 obliga a tomar decisiones antes de lo habitual. Packers y Rams abren la actividad desde el miércoles, el Thanksgiving tendrá tres partidos y la jornada continuará el viernes antes de llegar al calendario dominical. Con los playoffs del Fantasy cada vez más cerca, revisar los horarios, las lesiones y los enfrentamientos será tan importante como elegir a los nombres con mayor producción.

La semana anterior dejó a Dak Prescott como el jugador más productivo, una explosión del novato Jonah Coleman y otra actuación dominante de CeeDee Lamb. Mientras tanto, Jahmyr Gibbs amplió su ventaja como líder general del Fantasy y Jaxon Smith-Njigba conservó el primer lugar entre receptores pese al descanso de Seattle.

Los líderes del Fantasy después de once semanas

Posición Jugador Equipo Puntos QB

Joe Burrow

Cincinnati Bengals

252.2

RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 281.2 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 263.2 TE Trey McBride Arizona Cardinals 186.3 K Tyler Bass Buffalo Bills 113.0 DEF Minnesota Vikings Minnesota Vikings 102.0

Gibbs encabeza a todos los jugadores con 281.2 puntos PPR y un promedio de 28.1 por partido. Smith-Njigba permanece como el mejor receptor con 263.2, mientras Burrow sostuvo el liderato entre quarterbacks después de sumar 19.9 unidades contra Washington. Tyler Bass aprovechó los 17 puntos que consiguió ante Miami para superar por una unidad a Spencer Shrader entre los pateadores.

Las lesiones también alteran el panorama. Kenneth Walker III está descartado para el partido de Kansas City contra Buffalo, Josh Jacobs aparece como cuestionable antes del encuentro del miércoles y Aaron Rodgers estará inactivo el viernes ante Denver, por lo que Mason Rudolph será el quarterback titular de Pittsburgh.

A quién empezar en la Semana 12

QB: Justin Herbert, Los Angeles Chargers, contra New England Patriots

Herbert produjo 22.4 puntos la semana anterior y ahora enfrenta a una defensiva que permitió un promedio de 23.34 unidades fantasy a los quarterbacks durante sus últimos cuatro partidos. Su capacidad para sumar por tierra aumenta su piso y lo convierte en una alternativa confiable como QB1.

RB: Cam Skattebo, New York Giants, contra Indianapolis Colts

Sus 4.3 puntos frente a Jacksonville fueron decepcionantes, pero el contexto cambia completamente. Los Jaguars son el rival más complicado para los corredores, mientras Indianapolis permitió la tercera mayor cantidad de yardas terrestres y puntos fantasy a la posición durante sus últimos cuatro encuentros. Skattebo ha recibido al menos 15 oportunidades en prácticamente todos sus partidos y puede responder como un RB2 alto.

WR: KC Concepcion, Cleveland Browns, contra Las Vegas Raiders

Concepcion promedió siete pases dirigidos y concentró el 29.7 por ciento de las yardas aéreas potenciales de Cleveland durante los cuatro juegos previos al descanso. Superó los 10 puntos en tres de ellos y ahora enfrenta a unos Raiders que han permitido más yardas y touchdowns a receptores alineados desde el slot, zona desde la que el novato ejecuta la mayoría de sus rutas.

TE: T.J. Hockenson, Minnesota Vikings, contra Atlanta Falcons

Hockenson promedia 12 puntos desde el descanso de Minnesota y lleva cuatro encuentros consecutivos con al menos cuatro recepciones y cinco oportunidades. Los últimos tres alas cerradas que recibieron siete o más pases ante Atlanta alcanzaron doble dígito; Hockenson ha llegado a ese volumen en dos partidos seguidos.

K: Tyler Bass, Buffalo Bills, contra Kansas City Chiefs

El líder de la posición suma 113 puntos, ha convertido 24 de sus 25 goles de campo y acumula 29 puntos extra. El enfrentamiento entre Buffalo, con marca de 9-1, y Kansas City, con 8-2, debe generar suficientes posesiones en territorio rival para mantener a Bass como una de las opciones más seguras.

DEF: San Francisco 49ers, contra Seattle Seahawks

Seattle promedia 1.6 entregas de balón por partido, cifra empatada como la séptima más alta de la NFL. San Francisco jugará en casa después de dominar a Minnesota y posee el personal necesario para generar presión. Es una alternativa atractiva frente a una ofensiva que ha sufrido para proteger el balón.

A quién sentar en la Semana 12

QB: Bryce Young, Carolina Panthers, contra Tampa Bay Buccaneers

Young produjo solamente 5.42 puntos en su primer enfrentamiento contra Tampa Bay. Los Buccaneers utilizan el blitz con la segunda frecuencia más alta de la liga y el quarterback completa apenas el 54.3 por ciento de sus pases contra cargas adicionales. Además, promedia 12.56 unidades en cinco apariciones nocturnas.

RB: D’Andre Swift, Chicago Bears, contra Detroit Lions

Swift se mantiene entre los mejores corredores gracias a sus 10 touchdowns terrestres, pero su eficiencia ha disminuido y Kyle Monangai volvió a compartir el backfield. Detroit permite apenas 2.99 yardas por acarreo a corredores desde la Semana 5 y solamente concedió una anotación terrestre en sus últimos cinco juegos. Swift conserva valor como FLEX, pero su techo es menor esta semana.

WR: Garrett Wilson, New York Jets, contra Miami Dolphins

Wilson cayó hasta el lugar 46 entre receptores en puntos por partido durante sus cinco actuaciones más recientes. En ese periodo no anotó y atrapó solamente el 55 por ciento de los pases enviados hacia él. Miami ya lo limitó a 4.6 unidades y tres oportunidades en la Semana 7, además de permitir la cuarta menor producción a la posición.

TE: Tucker Kraft, Green Bay Packers, contra Los Angeles Rams

Kraft suma únicamente 4.8 puntos en sus últimos dos encuentros y registró una sola recepción en cada uno. Los Rams han permitido apenas un touchdown a alas cerradas durante toda la temporada y conceden 5.7 yardas por pase dirigido a la posición. Al jugar desde el miércoles, tampoco existe margen para esperar otra alternativa.

K: Jason Myers, Seattle Seahawks, contra San Francisco 49ers

Myers visita a una defensiva que viene de controlar por completo a Minnesota y jugará respaldada por una ofensiva capaz de tomar ventaja desde temprano. Si Seattle se ve obligado a perseguir el marcador, puede renunciar a los goles de campo para buscar touchdowns y conversiones en cuarta oportunidad. Existen pateadores con entornos más favorables.

DEF: Kansas City Chiefs, contra Buffalo Bills

Kansas City produjo 32 puntos fantasy durante sus últimos tres partidos, pero el enfrentamiento cambia el panorama. Buffalo tiene marca de 9-1, protege bien el balón y Josh Allen reduce las oportunidades de capturas con su movilidad. El riesgo de permitir una cifra alta de puntos convierte a la defensiva de los Chiefs en una opción prescindible.

La alineación ideal de la Semana 11

Posición Jugador Equipo Puntos QB

Dak Prescott

Dallas Cowboys

35.9

RB Jonah Coleman Denver Broncos 34.9 RB Ashton Jeanty Las Vegas Raiders 27.9 WR CeeDee Lamb Dallas Cowboys 30.2 WR George Pickens Dallas Cowboys 23.8 TE Travis Kelce Kansas City Chiefs 25.4 FLEX Jahmyr Gibbs Detroit Lions 27.8 K Drew Stevens Washington 18.0 DEF Chicago Bears Chicago Bears 16.0 Total 239.9

Prescott encabezó la jornada con 325 yardas, cuatro pases de touchdown y otra anotación por tierra. Coleman consiguió 111 yardas terrestres y tres touchdowns, mientras Lamb atrapó 11 de sus 12 oportunidades para 132 yardas y una anotación.

Kelce dominó a los alas cerradas con seis recepciones, 74 yardas y dos touchdowns. Stevens compartió el primer lugar entre pateadores con Jake Elliott, ambos con 18 puntos, por lo que cualquiera habría producido el mismo total. Chicago completó la alineación gracias a seis capturas, una intercepción, un balón suelto recuperado y un safety.

La Semana 12 comienza antes y no permite descuidos. Herbert, Skattebo, Concepcion y Hockenson cuentan con volumen y enfrentamientos favorables, mientras Young, Wilson y Kraft presentan riesgos que pueden resultar costosos. También será indispensable confirmar la disponibilidad de los jugadores antes de cada partido, especialmente en una jornada repartida entre miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes.