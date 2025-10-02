SI Mexico

Fantasy NFL 2025: situación tras cuatro semanas y lo que viene en la Semana 5

Se han jugado cuatro semanas y algunos jugadores empiezan ya a despegarse en cuanto a puntuación para el Fantasy de la NFL.  Aquí te decimos quiénes son los mejores para la Semana 5.

Álvaro Piñeirua

Josh Allen es uno de los jugadores más importantes en el Fantasy.
Josh Allen es uno de los jugadores más importantes en el Fantasy. / Bryan M. Bennett/Getty Images

El Fantasy de la NFL ya entró en ritmo después de cuatro semanas y empiezan a consolidarse las figuras que marcan diferencia en cada posición. Algunos mantienen el paso demoledor con el que arrancaron, mientras que otros aprovechan lesiones o cambios de rol para brillar de manera inesperada.

Los líderes tras cuatro semanas

  • QB | Josh Allen (Bills) – Retoma su lugar como uno de los mariscales más completos del Fantasy con producción aérea y terrestre.
  • RB | Christian McCaffrey (49ers) – El más consistente de todos. Su capacidad para acumular yardas y touchdowns lo mantiene en la cima entre corredores.
  • WR | Puka Nacua (Rams) – Nadie le quita el trono entre receptores. Su volumen de recepciones lo sostiene como referencia absoluta.
  • TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Se afianza como objetivo principal en Dallas. Su constancia lo coloca arriba de nombres más mediáticos.
  • K | Spencer Shrader (Colts) – Preciso y confiable, se mantiene al frente entre los pateadores con producción constante.
  • DEF | Jacksonville (Jaguars) – La gran sorpresa en defensa: presión al quarterback, robos de balón y un calendario que ha jugado a su favor.

Estos son los pilares que, tras cuatro semanas, encabezan el Fantasy NFL 2025. La incógnita es si podrán sostener el ritmo en octubre, cuando el calendario se complica y las defensivas ajustan.

Jugadores que deben iniciar en la Semana 5

  • QB | Justin Fields (Bears) – Viene de sumar 27.14 puntos en la semana 4 y ahora enfrenta a la defensiva de Dallas, que permite 27.42 puntos por partido a quarterbacks. El escenario está puesto para otro duelo productivo.
  • RB | Cam Skattebo (Giants) – Logró 13 puntos contra la cuarta mejor defensiva contra corredores. En la Semana 5 le tocan los Saints, que permiten 24.45 puntos por juego a la posición. Una oportunidad de oro.
  • WR | Darius Slayton (Giants) – La lesión de Malik Nabers lo convierte en la primera opción aérea. La temporada pasada, sin Nabers en el campo, promedió 11 targets por partido. Su volumen lo hace muy atractivo.
  • TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Sin CeeDee Lamb disponible, Dak Prescott sigue buscándolo en situaciones clave. Además, el calendario no lo enfrenta a una defensa fuerte contra alas cerradas.
  • K | Brandon Aubrey (Cowboys) – Duelo favorable contra los Jets, que permiten 14.50 puntos por partido a pateadores.
  • DEF | Detroit Lions – Se miden a una de las peores ofensivas de la liga: los Bengals. Y sin Joe Burrow, Cincinnati luce todavía más vulnerable.

Jugadores que debes sentar en la Semana 5

  • QB | Geno Smith (Raiders) – Viene de lanzar tres intercepciones contra una defensa débil y ahora enfrenta a los Colts, una unidad mucho más sólida contra el pase.
  • RB | Chase Brown (Bengals) – Cincinnati se mide a Detroit, una de las mejores defensivas contra la carrera. Además, sin Burrow, la ofensiva pierde ritmo y reduce oportunidades.
  • WR | A.J. Brown (Eagles) – No ha tenido buenos resultados en este arranque y ahora le toca enfrentarse a Patrick Surtain y la defensa de Denver, un duelo complicado en cobertura individual.
  • TE | Mark Andrews (Ravens) – Aunque se ha visto sólido, la ausencia de Lamar Jackson complica mucho su panorama. Sin su mariscal titular, la ofensiva de Baltimore pierde ritmo y el ala cerrada deja de ser una opción confiable en Fantasy.
  • K | Daniel Carlson (Raiders) – Su rival de esta semana son los Colts, que apenas permiten 5.75 puntos a los pateadores. Un escenario poco favorable.
  • DEF | Jacksonville Jaguars – Aunque están rankeados como la defensiva número uno del Fantasy, se enfrentan a los Chiefs, que vienen de aplastar a Baltimore. Mejor buscar otra alternativa.

La alineación ideal de la Semana 4

Los duelos de la cuarta jornada dejaron actuaciones de élite y sorpresas que rompieron pronósticos. Esta fue la mejor alineación posible en Fantasy NFL:

  • QB | Dak Prescott (Cowboys) – 30.96 pts
  • RB | Ashton Jeanty (Broncos) – 33.50 pts
  • RB | Josh Jacobs (Packers) – 31.70 pts
  • WR | Puka Nacua (Rams) – 36 pts
  • WR | George Pickens (Steelers) – 33.40 pts
  • TE | Dallas Goedert (Eagles) – 19.70 pts
  • FLEX | Kenneth Gainwell (Eagles) – 31.40 pts
  • K | Cairo Santos (Bears) – 17 pts
  • DEF | Detroit Lions – 19 pts

Total: 253.66 puntos de Fantasy

Un equipo de ensueño que combinó a figuras consolidadas con nombres que aprovecharon su momento, como Ashton Jeanty y Kenneth Gainwell, capaces de dar un giro completo a cualquier enfrentamiento de Fantasy.

Con cuatro semanas completas, el Fantasy ya empieza a separar a los contendientes de los que solo buscan sobrevivir. La Semana 5 llega como una nueva oportunidad para dar el golpe que marque diferencia en la temporada.

Álvaro Piñeirua
