Fantasy NFL 2025: situación tras cuatro semanas y lo que viene en la Semana 5
El Fantasy de la NFL ya entró en ritmo después de cuatro semanas y empiezan a consolidarse las figuras que marcan diferencia en cada posición. Algunos mantienen el paso demoledor con el que arrancaron, mientras que otros aprovechan lesiones o cambios de rol para brillar de manera inesperada.
Los líderes tras cuatro semanas
- QB | Josh Allen (Bills) – Retoma su lugar como uno de los mariscales más completos del Fantasy con producción aérea y terrestre.
- RB | Christian McCaffrey (49ers) – El más consistente de todos. Su capacidad para acumular yardas y touchdowns lo mantiene en la cima entre corredores.
- WR | Puka Nacua (Rams) – Nadie le quita el trono entre receptores. Su volumen de recepciones lo sostiene como referencia absoluta.
- TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Se afianza como objetivo principal en Dallas. Su constancia lo coloca arriba de nombres más mediáticos.
- K | Spencer Shrader (Colts) – Preciso y confiable, se mantiene al frente entre los pateadores con producción constante.
- DEF | Jacksonville (Jaguars) – La gran sorpresa en defensa: presión al quarterback, robos de balón y un calendario que ha jugado a su favor.
Estos son los pilares que, tras cuatro semanas, encabezan el Fantasy NFL 2025. La incógnita es si podrán sostener el ritmo en octubre, cuando el calendario se complica y las defensivas ajustan.
Jugadores que deben iniciar en la Semana 5
- QB | Justin Fields (Bears) – Viene de sumar 27.14 puntos en la semana 4 y ahora enfrenta a la defensiva de Dallas, que permite 27.42 puntos por partido a quarterbacks. El escenario está puesto para otro duelo productivo.
- RB | Cam Skattebo (Giants) – Logró 13 puntos contra la cuarta mejor defensiva contra corredores. En la Semana 5 le tocan los Saints, que permiten 24.45 puntos por juego a la posición. Una oportunidad de oro.
- WR | Darius Slayton (Giants) – La lesión de Malik Nabers lo convierte en la primera opción aérea. La temporada pasada, sin Nabers en el campo, promedió 11 targets por partido. Su volumen lo hace muy atractivo.
- TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Sin CeeDee Lamb disponible, Dak Prescott sigue buscándolo en situaciones clave. Además, el calendario no lo enfrenta a una defensa fuerte contra alas cerradas.
- K | Brandon Aubrey (Cowboys) – Duelo favorable contra los Jets, que permiten 14.50 puntos por partido a pateadores.
- DEF | Detroit Lions – Se miden a una de las peores ofensivas de la liga: los Bengals. Y sin Joe Burrow, Cincinnati luce todavía más vulnerable.
Jugadores que debes sentar en la Semana 5
- QB | Geno Smith (Raiders) – Viene de lanzar tres intercepciones contra una defensa débil y ahora enfrenta a los Colts, una unidad mucho más sólida contra el pase.
- RB | Chase Brown (Bengals) – Cincinnati se mide a Detroit, una de las mejores defensivas contra la carrera. Además, sin Burrow, la ofensiva pierde ritmo y reduce oportunidades.
- WR | A.J. Brown (Eagles) – No ha tenido buenos resultados en este arranque y ahora le toca enfrentarse a Patrick Surtain y la defensa de Denver, un duelo complicado en cobertura individual.
- TE | Mark Andrews (Ravens) – Aunque se ha visto sólido, la ausencia de Lamar Jackson complica mucho su panorama. Sin su mariscal titular, la ofensiva de Baltimore pierde ritmo y el ala cerrada deja de ser una opción confiable en Fantasy.
- K | Daniel Carlson (Raiders) – Su rival de esta semana son los Colts, que apenas permiten 5.75 puntos a los pateadores. Un escenario poco favorable.
- DEF | Jacksonville Jaguars – Aunque están rankeados como la defensiva número uno del Fantasy, se enfrentan a los Chiefs, que vienen de aplastar a Baltimore. Mejor buscar otra alternativa.
La alineación ideal de la Semana 4
Los duelos de la cuarta jornada dejaron actuaciones de élite y sorpresas que rompieron pronósticos. Esta fue la mejor alineación posible en Fantasy NFL:
- QB | Dak Prescott (Cowboys) – 30.96 pts
- RB | Ashton Jeanty (Broncos) – 33.50 pts
- RB | Josh Jacobs (Packers) – 31.70 pts
- WR | Puka Nacua (Rams) – 36 pts
- WR | George Pickens (Steelers) – 33.40 pts
- TE | Dallas Goedert (Eagles) – 19.70 pts
- FLEX | Kenneth Gainwell (Eagles) – 31.40 pts
- K | Cairo Santos (Bears) – 17 pts
- DEF | Detroit Lions – 19 pts
Total: 253.66 puntos de Fantasy
Un equipo de ensueño que combinó a figuras consolidadas con nombres que aprovecharon su momento, como Ashton Jeanty y Kenneth Gainwell, capaces de dar un giro completo a cualquier enfrentamiento de Fantasy.
Con cuatro semanas completas, el Fantasy ya empieza a separar a los contendientes de los que solo buscan sobrevivir. La Semana 5 llega como una nueva oportunidad para dar el golpe que marque diferencia en la temporada.