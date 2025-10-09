Fantasy NFL 2025: resumen tras cinco semanas y lo que viene en la Semana 6
El Fantasy de NFL empieza a tomar forma tras cinco semanas. Los equipos que logran adaptarse a las lesiones, descansos y ajustes ofensivos se colocan como favoritos. En esta fase, las decisiones semanales marcan la diferencia entre mantener el paso o perder terreno en la clasificación.
Un equipo ideal que combinó explosión, consistencia y volumen. Cada posición respondió con rendimiento de élite, dejando fuera a figuras consolidadas que no pudieron igualar su impacto.
La Semana 6 llega con duelos que pueden redefinir la tabla de posiciones. Es el momento para confiar en las tendencias y evitar decisiones impulsivas. Prioriza jugadores con volumen, busca consistencia y mantén atención en las lesiones de último minuto. En un Fantasy cada vez más cerrado, cada punto define la diferencia entre la cima y el olvido.
Líderes tras cinco semanas
- QB | Josh Allen (Bills)
- RB | Christian McCaffrey (49ers)
- WR | Puka Nacua (Rams)
- TE | Jake Ferguson (Cowboys)
- K | Chase McLaughlin (Buccaneers)
- DEF | Jacksonville Jaguars
Estos jugadores se mantienen como la base de éxito en la mayoría de las ligas Fantasy y confirman su valor como picks de primera línea.
Jugadores que debes iniciar en la Semana 6
- QB | Jayden Daniels (Commanders) – Enfrenta a una defensiva que permite 19.40 puntos por partido a los mariscales de campo. Su doble amenaza por aire y por tierra lo convierte en una de las mejores apuestas de la jornada.
- RB | Josh Jacobs (Packers) – Tiene el duelo más favorable de la semana. La defensa rival es la peor contra la carrera y concede producción constante a los corredores.
- WR | Tetairoa McMillan (Panthers) – Enfrenta a la peor defensiva contra receptores, una unidad que cede 45.32 puntos por partido. Su volumen de targets lo proyecta como un WR1 en esta jornada.
- TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Se mide ante una defensiva que permite 18 puntos por encuentro a los alas cerradas. La ausencia de CeeDee Lamb aumentará su protagonismo en el ataque aéreo.
- K | Cameron Dicker (Chargers) – Juega contra la defensiva de Miami, que permite 10 puntos por partido a los pateadores. Su precisión y la ofensiva de su equipo lo convierten en una opción segura.
- DEF | Green Bay Packers – Se enfrentan a la peor ofensiva de la liga. Su capacidad para provocar entregas de balón y generar presión los coloca entre las defensas más recomendadas de la semana.
Jugadores que debes sentar en la Semana 6
- QB | Justin Fields (Bears) – Enfrenta a una defensiva que solo permite 13 puntos por partido a los mariscales de campo. Su falta de consistencia y la presión rival reducen su techo de producción.
- RB | Derrick Henry (Ravens) – Se mide ante una defensa muy fuerte contra la carrera. Su rendimiento reciente no cumple las expectativas y su carga de trabajo disminuye.
- WR | Drake London (Falcons) – Afronta un duelo difícil ante una defensiva física y disciplinada. La irregularidad del ataque aéreo limita su potencial.
- TE | Sam LaPorta (Lions) – Enfrenta a una unidad que apenas permite 7 puntos por partido a los alas cerradas. Es una semana complicada para confiar en él.
- K | Harrison Butker (Chiefs) – La defensiva de los Lions solo concede 6 puntos por partido a los pateadores. Su margen de anotación es limitado.
- DEF | Falcons – Se enfrentan a Buffalo, una de las ofensivas más completas de la NFL. El riesgo de una puntuación negativa es alto.
La alineación ideal de la Semana 5
- QB | C.J. Stroud (Texans) – 28.76 pts
- RB | Rico Dowdle (Panthers) – 32.40 pts
- RB | Jonathan Taylor (Colts) – 31.60 pts
- WR | Emeka Egbuka (Buccaneers) – 31.30 pts
- WR | Ja’Marr Chase (Bengals) – 29 pts
- TE | A.J. Barner (Seahawks) – 24.30 pts
- FLEX | Kyren Williams (Rams) – 31.10 pts
- K | Ka’imi Fairbairn (Texans) – 18 pts
- DEF | New Orleans Saints – 18 pts
Total: 246.46 puntos Fantasy