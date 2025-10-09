SI Mexico

Fantasy NFL 2025: resumen tras cinco semanas y lo que viene en la Semana 6

Se han jugado cinco semanas y algunos jugadores empiezan ya a despegarse en cuanto a puntuación para el Fantasy de la NFL.  Aquí te decimos quiénes son los mejores para la Semana 6.

Álvaro Piñeirua

Jayden Daniels ha tenido un buen desempeño con los Washington Commanders tras su regreso por lesión.
Jayden Daniels ha tenido un buen desempeño con los Washington Commanders tras su regreso por lesión. / Luke Hales/Getty Images

El Fantasy de NFL empieza a tomar forma tras cinco semanas. Los equipos que logran adaptarse a las lesiones, descansos y ajustes ofensivos se colocan como favoritos. En esta fase, las decisiones semanales marcan la diferencia entre mantener el paso o perder terreno en la clasificación.

Un equipo ideal que combinó explosión, consistencia y volumen. Cada posición respondió con rendimiento de élite, dejando fuera a figuras consolidadas que no pudieron igualar su impacto.

La Semana 6 llega con duelos que pueden redefinir la tabla de posiciones. Es el momento para confiar en las tendencias y evitar decisiones impulsivas. Prioriza jugadores con volumen, busca consistencia y mantén atención en las lesiones de último minuto. En un Fantasy cada vez más cerrado, cada punto define la diferencia entre la cima y el olvido.

Líderes tras cinco semanas

  • QB | Josh Allen (Bills)
  • RB | Christian McCaffrey (49ers)
  • WR | Puka Nacua (Rams)
  • TE | Jake Ferguson (Cowboys)
  • K | Chase McLaughlin (Buccaneers)
  • DEF | Jacksonville Jaguars

Estos jugadores se mantienen como la base de éxito en la mayoría de las ligas Fantasy y confirman su valor como picks de primera línea.

Jugadores que debes iniciar en la Semana 6

  • QB | Jayden Daniels (Commanders) – Enfrenta a una defensiva que permite 19.40 puntos por partido a los mariscales de campo. Su doble amenaza por aire y por tierra lo convierte en una de las mejores apuestas de la jornada.
  • RB | Josh Jacobs (Packers) – Tiene el duelo más favorable de la semana. La defensa rival es la peor contra la carrera y concede producción constante a los corredores.
  • WR | Tetairoa McMillan (Panthers) – Enfrenta a la peor defensiva contra receptores, una unidad que cede 45.32 puntos por partido. Su volumen de targets lo proyecta como un WR1 en esta jornada.
  • TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Se mide ante una defensiva que permite 18 puntos por encuentro a los alas cerradas. La ausencia de CeeDee Lamb aumentará su protagonismo en el ataque aéreo.
  • K | Cameron Dicker (Chargers) – Juega contra la defensiva de Miami, que permite 10 puntos por partido a los pateadores. Su precisión y la ofensiva de su equipo lo convierten en una opción segura.
  • DEF | Green Bay Packers – Se enfrentan a la peor ofensiva de la liga. Su capacidad para provocar entregas de balón y generar presión los coloca entre las defensas más recomendadas de la semana.

Jugadores que debes sentar en la Semana 6

  • QB | Justin Fields (Bears) – Enfrenta a una defensiva que solo permite 13 puntos por partido a los mariscales de campo. Su falta de consistencia y la presión rival reducen su techo de producción.
  • RB | Derrick Henry (Ravens) – Se mide ante una defensa muy fuerte contra la carrera. Su rendimiento reciente no cumple las expectativas y su carga de trabajo disminuye.
  • WR | Drake London (Falcons) – Afronta un duelo difícil ante una defensiva física y disciplinada. La irregularidad del ataque aéreo limita su potencial.
  • TE | Sam LaPorta (Lions) – Enfrenta a una unidad que apenas permite 7 puntos por partido a los alas cerradas. Es una semana complicada para confiar en él.
  • K | Harrison Butker (Chiefs) – La defensiva de los Lions solo concede 6 puntos por partido a los pateadores. Su margen de anotación es limitado.
  • DEF | Falcons – Se enfrentan a Buffalo, una de las ofensivas más completas de la NFL. El riesgo de una puntuación negativa es alto.

La alineación ideal de la Semana 5

  • QB | C.J. Stroud (Texans) – 28.76 pts
  • RB | Rico Dowdle (Panthers) – 32.40 pts
  • RB | Jonathan Taylor (Colts) – 31.60 pts
  • WR | Emeka Egbuka (Buccaneers) – 31.30 pts
  • WR | Ja’Marr Chase (Bengals) – 29 pts
  • TE | A.J. Barner (Seahawks) – 24.30 pts
  • FLEX | Kyren Williams (Rams) – 31.10 pts
  • K | Ka’imi Fairbairn (Texans) – 18 pts
  • DEF | New Orleans Saints – 18 pts

Total: 246.46 puntos Fantasy

