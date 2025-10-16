SI Mexico

Fantasy NFL 2025: resumen tras seis semanas y lo que viene en la Semana 7

Se han jugado seis semanas y algunos jugadores empiezan ya a despegarse en cuanto a puntuación para el Fantasy de la NFL. Aquí te decimos quiénes son los mejores para la Semana 7.

Álvaro Piñeirua

Patrick Mahomes tuvo una gran actuación ante Lions.
Patrick Mahomes tuvo una gran actuación ante Lions. / David Eulitt/Getty Images

Patrick Mahomes se adueña del trono, Christian McCaffrey sostiene el ritmo de MVP Fantasy y Puka Nacua confirma estatus de élite. La posición de ala cerrada encuentra un faro en Jake Ferguson y los Jaguars mandan en defensivas. Semana de matchups claros: hay puntos para aprovechar y trampas que evitar.

La Semana 6 deja claro que en Fantasy no gana el que más nombres grandes tiene, sino quien lee mejor los enfrentamientos. Mahomes y McCaffrey siguen dominando, pero las sorpresas como Dowdle o Kraft recuerdan que cada jornada puede cambiar la historia. Ajusta tus alineaciones, confía en los datos y no te cases con las estrellas: en este punto de la temporada, los campeonatos se construyen semana a semana.

Alineación ideal de la Semana 6

Los mejores puntajes de la jornada dejan una alineación soñada que superó los 250 puntos, con Mahomes al mando y sorpresas como Rico Dowdle entre los protagonistas.

  • QB: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) — 31.48 pts
  • RB: Bijan Robinson (Atlanta Falcons) — 35.80 pts
  • RB: Rico Dowdle (Carolina Panthers) — 33.90 pts
  • WR: Drake London (Atlanta Falcons) — 31.80 pts
  • WR: George Pickens (Dallas Cowboys) — 31.80 pts
  • TE: Dallas Goedert (Philadelphia Eagles) — 26.00 pts
  • FLEX: Josh Jacobs (Green Bay Packers) — 32.00 pts
  • K: Cameron Dicker (Los Angeles Chargers) — 17.00 pts
  • DEF: Los Angeles Rams — 17.00 pts

Total de puntos: 257.78

Líderes tras 6 semanas

  • QB: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
  • RB: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)
  • WR: Puka Nacua (Los Angeles Rams)
  • TE: Jake Ferguson (Dallas Cowboys)
  • K: Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)
  • DEF: Jacksonville Jaguars

Semana 7: Quién debes tener de titulares

  • QB Jayden Daniels (Washington Commanders) | Enfrenta a la defensiva que más puntos concede a mariscales. Piso alto con techo de top-5.
  • RB Josh Jacobs (Green Bay Packers) | Rival que permite 23.38 puntos a RB. Volumen asegurado en zona roja.
  • WR Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) | Si recibe luz verde ante Detroit, va adentro: ausencia en su cuerpo de receptores y defensa 27 vs WR.
  • TE Tucker Kraft (Green Bay Packers) | Cruce ideal: su oponente permite 15.78 por partido a TE.
  • K Cam Little (Jacksonville Jaguars) | Defensa rival cede 10 puntos a pateadores; flujo ofensivo favorable.
  • DEF New England Patriots | Unidad sólida ante la peor ofensiva de la liga; oportunidad de capturas y entregas.

A quién debes sentar

  • QB | Brock Purdy (San Francisco 49ers). Sale de lesión y enfrenta defensa que solo permite 13.72 a QB. Riesgo innecesario.
  • RB | Travis Etienne (Jacksonville Jaguars). Choque contra la tercera mejor defensa vs la carrera. Volumen difícil.
  • WR A.J. Brown (Philadelphia Eagles). Gran semana anterior, pero hoy toca la mejor defensa contra WR (18 puntos permitidos al total de la posición).
  • TE | T.J. Hockenson (Minnesota Vikings). Rival que concede apenas 7 por juego a TE; techo muy limitado.
  • K | Chase McLaughlin (Tampa Bay Buccaneers). Defensa rival con tope de 6 a pateadores; preferible buscar otra opción.
  • DEF Washington Commanders | Se mide a la ofensiva de Dallas; solo 1.50 puntos permitidos a defensas rivales. Evítala.
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

