Fantasy NFL 2025: resumen tras seis semanas y lo que viene en la Semana 7
Patrick Mahomes se adueña del trono, Christian McCaffrey sostiene el ritmo de MVP Fantasy y Puka Nacua confirma estatus de élite. La posición de ala cerrada encuentra un faro en Jake Ferguson y los Jaguars mandan en defensivas. Semana de matchups claros: hay puntos para aprovechar y trampas que evitar.
La Semana 6 deja claro que en Fantasy no gana el que más nombres grandes tiene, sino quien lee mejor los enfrentamientos. Mahomes y McCaffrey siguen dominando, pero las sorpresas como Dowdle o Kraft recuerdan que cada jornada puede cambiar la historia. Ajusta tus alineaciones, confía en los datos y no te cases con las estrellas: en este punto de la temporada, los campeonatos se construyen semana a semana.
Alineación ideal de la Semana 6
Los mejores puntajes de la jornada dejan una alineación soñada que superó los 250 puntos, con Mahomes al mando y sorpresas como Rico Dowdle entre los protagonistas.
- QB: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) — 31.48 pts
- RB: Bijan Robinson (Atlanta Falcons) — 35.80 pts
- RB: Rico Dowdle (Carolina Panthers) — 33.90 pts
- WR: Drake London (Atlanta Falcons) — 31.80 pts
- WR: George Pickens (Dallas Cowboys) — 31.80 pts
- TE: Dallas Goedert (Philadelphia Eagles) — 26.00 pts
- FLEX: Josh Jacobs (Green Bay Packers) — 32.00 pts
- K: Cameron Dicker (Los Angeles Chargers) — 17.00 pts
- DEF: Los Angeles Rams — 17.00 pts
Total de puntos: 257.78
Líderes tras 6 semanas
- QB: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
- RB: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)
- WR: Puka Nacua (Los Angeles Rams)
- TE: Jake Ferguson (Dallas Cowboys)
- K: Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)
- DEF: Jacksonville Jaguars
Semana 7: Quién debes tener de titulares
- QB Jayden Daniels (Washington Commanders) | Enfrenta a la defensiva que más puntos concede a mariscales. Piso alto con techo de top-5.
- RB Josh Jacobs (Green Bay Packers) | Rival que permite 23.38 puntos a RB. Volumen asegurado en zona roja.
- WR Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) | Si recibe luz verde ante Detroit, va adentro: ausencia en su cuerpo de receptores y defensa 27 vs WR.
- TE Tucker Kraft (Green Bay Packers) | Cruce ideal: su oponente permite 15.78 por partido a TE.
- K Cam Little (Jacksonville Jaguars) | Defensa rival cede 10 puntos a pateadores; flujo ofensivo favorable.
- DEF New England Patriots | Unidad sólida ante la peor ofensiva de la liga; oportunidad de capturas y entregas.
A quién debes sentar
- QB | Brock Purdy (San Francisco 49ers). Sale de lesión y enfrenta defensa que solo permite 13.72 a QB. Riesgo innecesario.
- RB | Travis Etienne (Jacksonville Jaguars). Choque contra la tercera mejor defensa vs la carrera. Volumen difícil.
- WR A.J. Brown (Philadelphia Eagles). Gran semana anterior, pero hoy toca la mejor defensa contra WR (18 puntos permitidos al total de la posición).
- TE | T.J. Hockenson (Minnesota Vikings). Rival que concede apenas 7 por juego a TE; techo muy limitado.
- K | Chase McLaughlin (Tampa Bay Buccaneers). Defensa rival con tope de 6 a pateadores; preferible buscar otra opción.
- DEF Washington Commanders | Se mide a la ofensiva de Dallas; solo 1.50 puntos permitidos a defensas rivales. Evítala.