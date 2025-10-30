Fantasy NFL Semana 9: Mahomes mantiene el trono, Taylor revive y Chase rompe la liga
El Fantasy entra a su punto de ebullición. Las ligas se dividen entre contendientes y sobrevivientes. Patrick Mahomes mantiene el trono, Jonathan Taylor resucita su legado y Ja’Marr Chase redefine lo que significa ser WR1.
La Semana 9 del Fantasy NFL deja un mensaje claro: los grandes nombres vuelven a tomar el control. Patrick Mahomes reafirma su dominio, Jonathan Taylor recupera el nivel que lo colocó entre los mejores corredores de la liga y Ja’Marr Chase demuestra que sigue siendo un receptor imposible de frenar.
Entre explosiones ofensivas, decepciones inesperadas y defensivas que definen campeonatos, la temporada entra en una etapa decisiva donde cada Fantasy point puede cambiar un destino.
México, al igual que la NFL, vibra con cada touchdown, cada punto extra y cada victoria de Fantasy.
Semana 9: momento de precisión, estrategia y decisiones que marcan la diferencia entre la gloria y el olvido.
Líderes tras 9 semanas
- QB Patrick Mahomes – Kansas City Chiefs
- RB Jonathan Taylor – Indianapolis Colts
- WR Ja’Marr Chase – Cincinnati Bengals
- TE Jake Ferguson – Dallas Cowboys
- K Brandon Aubrey – Dallas Cowboys
- DEF New England Patriots
Mahomes sigue siendo el termómetro del Fantasy. Taylor confirma su regreso a la élite con una semana dominante y Chase recupera su conexión letal con Joe Burrow. En alas cerradas, Ferguson se consolida como sorpresa positiva y Aubrey continúa con precisión quirúrgica. Los Patriots, pese a su irregularidad real, se mantienen como una de las defensivas más confiables en el formato.
Semana 9 Fantasy NFL: Quiénes deben ser titulares
- QB Daniel Jones | New York Giants | Enfrenta a la defensiva número 31 contra mariscales y permite 21.27 Fantasy points por partido.
- RB Derrick Henry (Baltimore Ravens) | Choca con la defensiva número 28 contra corredores, que concede 26.29 Fantasy points por partido a los running backs. El regreso de Lamar Jackson abre espacios en la caja.
- WR Jaylen Waddle (Miami Dolphins) | Se mide a una de las peores defensivas contra el pase; permite casi 40 Fantasy points por partido a los receptores.
- TE Tyler Warren (Pittsburgh Steelers) | Enfrenta a una defensiva que permite 19.53 Fantasy points por partido a alas cerradas.
- K Tyler Loop (Arizona Cardinals) | Va contra una defensiva que otorga 9.88 Fantasy points por partido a pateadores.
- DEF Los Angeles Chargers | Juegan ante una de las ofensivas más ineficientes de la liga; oportunidad clara de sacks y entregas de balón.
A quién debes sentar
- QB Drake Maye (New England Patriots) | Enfrenta a la cuarta mejor defensiva de la liga, que solo permite 13.99 Fantasy points por partido a los mariscales.
- RB Jaylen Warren (Pittsburgh Steelers) | Enfrenta a la séptima mejor unidad contra corredores.
- WR Courtland Sutton (Denver Broncos) | Choca con la cuarta mejor defensa contra receptores.
- TE Travis Kelce (Kansas City Chiefs) | Se mide a la segunda mejor defensa contra alas cerradas; permite solo 5.66 Fantasy points por partido a esa posición.
- K Matt Prater (Arizona Cardinals) | Va contra la quinta mejor defensa contra pateadores.
- DEF Pittsburgh Steelers | Se enfrenta a la ofensiva número 1 de la liga; alto riesgo de puntos en contra.
Mejor alineación posible – Semana 8
- QB Jordan Love – Green Bay Packers (28.30 Fantasy points)
- RB Jonathan Taylor – Indianapolis Colts (37.40 Fantasy points)
- RB James Cook – Buffalo Bills (33.60 Fantasy points)
- WR Troy Franklin – Denver Broncos (26.90 Fantasy points)
- WR Rashee Rice – Kansas City Chiefs (25.50 Fantasy points)
- TE Tucker Kraft – Green Bay Packers (33.30 Fantasy points)
- FLEX Saquon Barkley – Philadeplhia Eagles (33.40 Fantasy points)
- K Chris Boswell – Pittsburgh Steelers
- DEF Tampa Bay Buccaneers (26.00 Fantasy points)