Fecha límite de traspasos de la NFL: Cinco equipos que deberían comprar y cinco que deberían vender

Para los equipos que se han colocado en una posición que les permite aspirar a los playoffs, esta es una oportunidad para reforzar las áreas más débiles de sus plantillas. Para otros, puede ser momento de mirar hacia 2027 y más allá, posiblemente desprendiéndose de jugadores que están en el último año de sus contratos para obtener capital de Draft y planificar el futuro.

Ya analizamos un movimiento que cada equipo debería realizar antes de la fecha límite y Matt Verderame clasificó a 15 jugadores que podrían cambiar de equipo. Dicho esto, profundicemos un poco más en cinco equipos que deberían comprar y cinco que deberían vender antes de la fecha límite de cambios.

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Equipos compradores en la fecha límite de cambios de la NFL de 2026

Chicago Bears

Los Bears cumplieron con su parte durante la ausencia de tres partidos de Caleb Williams, con marca de 2-1 y manteniéndose a una distancia competitiva en la NFC North. El quarterback estrella ya está de regreso, completó el 83% de sus pases para 305 yardas y un touchdown en su retorno y, después de una victoria el jueves por la noche sobre los Patriots, tiene a Chicago con marca de 5-2 mientras nos acercamos a noviembre.

Dicho esto, la defensiva de los Bears —incluso cuando se ubica entre las 10 mejores de la NFL en puntos permitidos por partido (19.8), yardas permitidas por partido (302.3), capturas (17) y balones recuperados (nueve)— podría terminar convirtiéndose en su kriptonita al final de la temporada. Aunque la actuación del cornerback Kyler Gordon en la Semana 6, cuando regresó a la alineación, fue impresionante, el nivel del cornerback Jaylon Johnson ha disminuido con respecto al que lo llevó al Pro Bowl, mientras que sus compañeros defensivos T.J. Edwards, Keyshaun Elliott, Jack Sanborn y Tyrique Stevenson Jr. están lidiando con lesiones. Los Bears podrían aprovechar la incorporación de uno o dos jugadores más en el lado defensivo del balón si quieren mejorar sus posibilidades de llegar al Super Bowl por primera vez desde 2006. —Mike Kadlick

Jacksonville Jaguars

Los Jaguars podrían convertirse en grandes vendedores si traspasan a Brian Thomas Jr. antes de la fecha límite, pero, en general, deberían buscar comprar. El año pasado, su adquisición de Jakobi Meyers fue un éxito rotundo. Esta temporada, los Jaguars podrían necesitar especialmente más ayuda para presionar al quarterback, sobre todo después de no registrar ninguna captura contra los Texans en la Semana 6. Jacksonville suma 11 capturas en seis partidos, una cifra que lo coloca en la mitad inferior de la liga, y su dúo estelar de cazadores de quarterbacks, Travon Walker y Josh Hines-Allen, apenas acumula 3.5 capturas entre ambos.

Desde subir posiciones en el Draft de 2025 para seleccionar a Travis Hunter hasta adquirir a Meyers la temporada pasada, los Jaguars no han tenido miedo de hacer movimientos bajo el gerente general James Gladstone. Después de no incorporar demasiado al equipo durante la agencia libre, no sería sorprendente que reforzaran su plantilla antes de la fecha límite. —Eva Geitheim

Minnesota Vikings

Los Vikings han sido una de las mayores sorpresas de la NFL en 2026, al comenzar la temporada con marca de 5-0 gracias a su sólida defensiva. La unidad del coordinador defensivo Brian Flores ha permitido las cifras más bajas de la liga en puntos por partido (12.8) y rating de pasador permitido (62.9), además de ocupar el segundo lugar en yardas permitidas por partido (259.8) y balones recuperados (10).

Sin embargo, la ofensiva de Minnesota ha contado una historia diferente. Mientras el refuerzo de la temporada baja, Kyler Murray, continúa adaptándose al sistema del entrenador Kevin O’Connell, los Vikings apenas han acumulado 835 yardas por pase esta temporada, la segunda cifra más baja de la liga, solo por delante de los Dolphins, que tienen marca de 0-6. Además, el equipo anota poco más de 21 puntos por partido, mientras que dos de sus victorias llegaron con una actuación de 18 puntos y ningún touchdown contra los Dolphins y otra de apenas nueve puntos frente a los Bears. Los Vikings podrían aprovechar la incorporación de más poder ofensivo, especialmente en el juego terrestre para complementar a Aaron Jones, con el objetivo de reducir la presión sobre Murray y darle otra dimensión a la ofensiva mientras buscan no solo ganar la NFC North, sino también avanzar lejos en los playoffs. —MK

New England Patriots

El panorama se veía desolador para los Patriots a principios de septiembre, después de comenzar con marca de 1-2, pero tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos, tienen un récord de 4-3 después de las primeras siete semanas de la temporada.

Aun así, mientras Drake Maye parece haber recuperado el nivel que mostró en 2025, el resto de la plantilla de New England se está reduciendo rápidamente. Después de abandonar la victoria de los Patriots sobre los Jets el domingo pasado en la Semana 6 debido a una lesión en el hombro, el receptor abierto Romeo Doubs se convirtió en el jugador número 20 (!) que el equipo coloca en la lista de reservas lesionados desde el 1 de junio. El jueves, el guardia ofensivo Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) se convirtió en el número 21. Además, aunque A.J. Brown, adquirido mediante un cambio durante la temporada baja, regresó a la alineación después de lesionarse en la Semana 1 contra los Seahawks, New England ahora enfrenta bajas en su línea ofensiva y en la secundaria, mientras que el corredor TreVeyon Henderson está lidiando con un esguince alto de tobillo. Los Patriots podrían aprovechar refuerzos prácticamente en todas las posiciones mientras buscan regresar al Super Bowl por segunda temporada consecutiva y, esta vez, ganarlo. —MK

San Francisco 49ers

Después de comenzar con marca de 6-0, los 49ers definitivamente deberían ser compradores antes de la fecha límite de cambios. La temporada pasada, San Francisco fue un comprador moderado, al adquirir a Keion White mediante un intercambio de selecciones de rondas tardías. Este año, puede permitirse gastar un poco más mientras busca avanzar más lejos en los playoffs. Las principales necesidades del equipo están en la posición de receptor y en la línea defensiva. En la posición de receptor, podría considerar recuperar a Jauan Jennings, mientras lidia con las lesiones de Mike Evans, Christian Kirk, De’Zhaun Stribling, Deebo Samuel y Demarcus Robinson. Jennings apenas suma dos recepciones con los Vikings y probablemente tendría un mejor desempeño de regreso en San Francisco, donde jugó de 2021 a 2025.

Su presión sobre el quarterback ha mejorado últimamente —con nueve capturas en sus últimos dos partidos—, pero a los 49ers todavía les vendría bien incorporar más profundidad a la línea defensiva para presionar al pasador y defender el juego terrestre. Podrían buscar jugadores como Khalil Mack, Daron Payne o el exjugador de los 49ers, DeForest Buckner. —EG

Equipos vendedores en la fecha límite de cambios de la NFL de 2026

Arizona Cardinals

Los Cardinals ya han sido vendedores esta temporada, al traspasar a Marvin Harrison Jr. a los Texans a cambio de una selección de segunda ronda. Deberían continuar vendiendo conforme se acerca la fecha límite, con posibles cambios que involucren a jugadores como Josh Sweat, James Conner y/o Tyler Allgeier. Sweat ya había sido objeto de rumores de cambio durante la temporada baja y podría ser traspasado nuevamente a un equipo que necesite ayuda para presionar al quarterback desde el extremo de la línea defensiva. Los Cardinals también podrían permitirse desprenderse de Conner o Allgeier en favor de un equipo necesitado de corredores, ya que su propio grupo de corredores está abarrotado. Allgeier acaparó la mayor parte de los acarreos el pasado fin de semana, cuando la tercera selección global, Jeremiyah Love, estuvo fuera, pero Bam Knight fue el corredor más eficiente, con 80 yardas en 15 acarreos. Mientras tanto, Conner viene de una lesión de tobillo que lo ha mantenido fuera durante el inicio de la temporada. —EG

Indianapolis Colts

Los Colts tienen por delante algunas decisiones difíciles, tanto de cara a la fecha límite de cambios como en general, mientras dejan atrás la era de Chris Ballard. Estas decisiones podrían incluir desprenderse de algunas de sus estrellas con el objetivo de obtener capital de Draft y rejuvenecer al equipo de cara al futuro. Jugadores como el receptor Josh Downs, el tackle defensivo DeForest Buckner, el corredor Jonathan Taylor y el guardia ofensivo Quenton Nelson son posibles candidatos a ser traspasados, especialmente porque Downs, Buckner y Nelson serán agentes libres al finalizar esta temporada. Para los Colts podría ser particularmente difícil desprenderse de Taylor o Nelson, ya que ambos han sido pilares de la franquicia desde que fueron seleccionados en el Draft. Sin embargo, si Indianapolis no tiene previsto extender el contrato de Nelson esta temporada baja, podría tener sentido dejarlo ir ahora y obtener algo a cambio. En cualquier caso, los Colts deben considerar las ofertas que reciban, especialmente si otros equipos están dispuestos a pagar un precio elevado. —EG

Los Angeles Chargers

Después de un desastroso comienzo de 0-6, los Chargers deberían vender antes de la fecha límite y comenzar a mirar hacia el futuro. Tienen varios jugadores cuyo traspaso podrían considerar para acumular más selecciones del Draft, entre ellos el veterano Khalil Mack y el receptor Quentin Johnston. El safety Derwin James Jr. también ha sido mencionado por algunos como candidato a un cambio, aunque sería difícil imaginar a Jim Harbaugh desprendiéndose de alguien a quien comparó con Superman y Willie Mays, además de describirlo como "el mejor safety que he visto en la historia de la National Football League".

Más allá de Mack y Johnston, no hay demasiados candidatos evidentes a ser traspasados en los Chargers, aunque el equipo debería seguir considerando desprenderse de los jugadores por los que reciba ofertas. El gerente general de los Chargers, Joe Hortiz, prioriza un enfoque de construcción del equipo basado en el Draft y el desarrollo de jugadores, y la fecha límite de este año ofrece una oportunidad para acumular más selecciones. —EG

Tampa Bay Buccaneers

2026 se ha convertido en una temporada perdida para los Buccaneers. Después de comenzar el año con marca de 0-3, Tampa Bay ha estado sin su quarterback titular, Baker Mayfield, durante las últimas semanas debido a una lesión en el pulgar derecho y ha tenido que depender del suplente Jalon Daniels, agente libre no seleccionado en el Draft, con resultados dispares, como era de esperarse.

Ahora con marca de 1-5, los Buccaneers tienen varios jugadores veteranos que podrían ser traspasados —en particular Yaya Diaby, Chris Godwin, Zyon McCollum y Vita Vea— y cuya salida podría permitirles conseguir una cantidad considerable de capital de Draft, mientras el gerente general Jason Licht busca renovar la plantilla de cara a 2027. —MK

Philadelphia Eagles

Aunque los Eagles han sido compradores durante la mayor parte de la gestión del gerente general Howie Roseman, quizá finalmente haya llegado el momento de vender. Los coágulos sanguíneos que pusieron fin a la temporada de Jalen Hurts son una muestra de los problemas que ha enfrentado Philadelphia, que ha sufrido numerosas lesiones de algunas de sus principales estrellas, entre ellas Saquon Barkley, DeVonta Smith y Landon Dickerson. Además, a principios de este mes, el sólido tackle derecho Lane Johnson se retiró después de más de 13 temporadas. Como resultado, el equipo ha perdido cuatro partidos consecutivos y tiene marca de 2-4 después de las primeras seis semanas de la temporada 2026.

Aunque tiene demasiado talento como para iniciar una reconstrucción completa, la plantilla de los Eagles necesita una renovación y, con sus posibilidades de llegar a los playoffs disminuyendo cada semana, este es el momento para que Philadelphia aproveche la oportunidad y se coloque en una mejor posición de cara a 2027. Barkley, un corredor de 29 años que no ha logrado mantenerse sano esta temporada, es un candidato evidente a ser traspasado, mientras que el tackle defensivo Moro Ojomo, el ala cerrada Dallas Goedert y el defensivo de extremo A.J. Epenesa están en el último año de sus contratos y podrían despertar el interés de equipos contendientes que se preparan para luchar por un lugar en los playoffs. —MK

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/10/2026, traducido al español para SI México.