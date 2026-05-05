Fernando Mendoza explica por qué podría no acompañar a Indiana en su visita a la Casa Blanca
Los Indiana Hoosiers podrían no contar con una pieza importante cuando acudan a la Casa Blanca para celebrar su campeonato nacional.
Tras terminar con marca de 16-0 y derrotar a Miami en el juego por el título del CFP para conquistar su primer campeonato, los Hoosiers tienen programada su visita a la Casa Blanca el próximo 11 de mayo. Esta tradición es una forma habitual en Estados Unidos de reconocer a los equipos campeones en distintos deportes, incluido el futbol americano colegial.
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Sin embargo, la gran figura del equipo, el quarterback ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, podría no asistir. Mendoza fue seleccionado con el pick No. 1 del Draft de la NFL 2026 por los Raiders la semana pasada—lo que oficialmente lo llevó al profesionalismo—y podría estar demasiado ocupado con entrenamientos si la visita coincide con el inicio de los OTAs.
“Si es el primer día de OTAs, como dije, estoy hasta abajo en la jerarquía aquí. Tengo que demostrar lo que valgo”, dijo Mendoza a los reporteros. “No puedo faltar a la práctica. ... Como novato, no creo que sea una buena imagen. Quiero hacer lo mejor para mis compañeros y no sé si eso cumpliría con ese objetivo.”
Mendoza señaló en su conferencia de prensa que cree que la visita coincide con el primer día de OTAs, aunque tendrá que revisar el calendario.
El quarterback de 22 años ya comenzó su proceso de adaptación. Junto con el resto de la clase de draft de los Raiders, está participando en el minicampamento de novatos del equipo este fin de semana, retomando el trabajo en el campo tras unos meses muy activos rumbo al draft.
“De todos esos grandes logros, estoy muy contento por estos últimos dos días porque es volver al futbol. Disfruté mucho la etapa colegial, los Hoosiers cerraron en lo más alto, y ahora estoy de nuevo desde abajo en la jerarquía”, dijo Mendoza. “Ayer pensé: ‘Wow, tengo mucho por mejorar’. Todos aquí en el minicamp son jugadores muy, muy buenos, así que necesito elevar mi nivel cuando vayamos a OTAs la próxima semana y al training camp.”
“Cuando estás bajo una presión positiva por tanta información, eso te permite crecer”, añadió.
Durante el minicamp, Mendoza fue visto trabajando en distintos ejercicios, incluyendo tomar el balón desde el centro, algo que no hacía con frecuencia en el colegial. El quarterback señaló que el mayor ajuste al jugar bajo centro ha sido el trabajo de pies adicional y mantener el timing. Reconoció que tiene mucho por aprender y mejorar en su llegada a la NFL, pero ya está asimilando bastante en sus primeros entrenamientos como profesional.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/05/2026, traducido al español para SI México.