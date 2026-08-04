Fernando Mendoza, selección 1 del draft, ha dado la talla en el training camp de Raiders
LAS VEGAS — El termómetro ya marcaba 96 grados (35.5 grados centígrados) cuando comenzó la práctica, poco después de las 7:30 a.m. (hora del Pacífico). Sobreviví al calor y aquí van cinco observaciones desde el campamento de los Raiders…
• Es justo decir que la evaluación que hicieron los Raiders sobre Fernando Mendoza, la primera selección global del Draft, ha dado resultados: vive prácticamente dentro de las instalaciones, entregado por completo al trabajo y obsesionado con el futbol americano. Por ahora trabaja principalmente con el segundo equipo, aunque tiene posibilidades de ganarse repeticiones con la primera ofensiva durante las próximas semanas. Y una de las cualidades que más ha mostrado desde el inicio —y que ya traía desde el futbol colegial— es lo que dentro del equipo describen como "proprioceptive feel" (sí, yo también tuve que buscar cómo se escribía).
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¿Y qué significa eso? Que cuando Mendoza tiene disponibles a sus cinco receptores elegibles, es capaz de sentir dónde viene la presión y dónde están sus opciones de escape, una de esas cualidades que simplemente no se pueden enseñar. Otra es su capacidad para recuperarse de una mala jugada, algo que dejó claro en la práctica del domingo al completar un envío por el centro del campo apenas una jugada después de lanzar un pick six.
Por supuesto, sigue siendo novato y continúa aprendiendo. Kirk Cousins sigue siendo claramente el mejor hombre para dirigir la ofensiva de Klint Kubiak. Mendoza todavía debe mejorar en ese aspecto, además de acostumbrarse a jugar bajo centro y ejecutar acciones dándole la espalda al balón.
Las primeras señales, sin embargo, son positivas. Que juegue en algún momento de esta temporada sigue siendo una incógnita y, desde mi punto de vista, dependerá de dos factores: qué tan listo esté él para jugar y qué tan preparado esté el equipo para respaldarlo.
• Algo que sin duda ayudará será contar con tres pilares ofensivos en su mejor nivel, algo que los Raiders están obteniendo de Brock Bowers, Ashton Jeanty y Kolton Miller. Tanto Bowers como Miller se han visto muy bien tras recuperarse de sus lesiones. En cuanto a Jeanty, ha bajado de peso hasta 207 libras después de modificar su alimentación y está mostrando una combinación de explosividad y agresividad incluso sin contacto. Si eso se mantiene cuando lleguen las prácticas con equipo completo, Kubiak tendrá una pieza fundamental para el juego terrestre, base de todo su sistema ofensivo.
A ese grupo también puede sumarse el centro Tyler Linderbaum, otro integrante clave del núcleo ofensivo. Su movilidad y capacidad atlética encajan perfectamente con el esquema de Kubiak, al igual que su inteligencia para realizar los ajustes en la línea, algo que en el futuro, cuando Mendoza sea el titular, facilitará la transición del joven quarterback. Además, aunque no sea especialmente vocal, Linderbaum ya se ha ganado internamente la reputación de ser un jugador que hace absolutamente todo de la manera correcta.
• Más allá de ese grupo, los Raiders todavía tienen varias incógnitas en la ofensiva. Una de ellas está en la posición de guardia derecho. Si se da por hecho que el exjugador de los 49ers, Spencer Burford, será el guardia izquierdo, entonces el puesto del lado contrario deberá definirse entre Jackson Powers-Johnson y Caleb Rogers.
La posición de receptor también es otra de las zonas con vacantes por resolver. La incorporación del agente libre Jalen "Speedy" Nailor aporta una buena opción al grupo. Y un nombre que podría sorprender es el del seleccionado en la sexta ronda Malik Benson, quien ha realizado varias jugadas importantes, ha demostrado una gran disposición para trabajar y juega con un evidente sentido de revancha.
• En la defensa, el front seven debería ser mucho mejor, con las incorporaciones de los agentes libres Quay Walker, Nakobe Dean y Kwity Paye, quienes le darán a Maxx Crosby la ayuda que tanto necesitaba a su alrededor: Paye por delante de él y Walker y Dean por detrás. Qué tan grande sea el paso adelante del grupo probablemente dependerá de cómo los Raiders logren resolver la situación en el interior de la línea defensiva, donde todavía resienten algunas de las consecuencias de la saga de Christian Wilkins del año pasado.
En ese sentido, el seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2025, Tonka Hemingway, está emergiendo como un jugador a seguir, gracias a un talento atlético natural de primer nivel del que sus entrenadores y compañeros en South Carolina ya habían hablado con gente de la NFL hace un par de años. Parece estar desarrollándose como un posible defensive tackle de 3-technique de gran impacto.
• Los Raiders valoran la inteligencia y el conocimiento de los safeties Jeremy Chinn e Isaiah Palo-Mao, mientras que el cornerback Eric Stokes y el nickel Taron Johnson, llegado desde Buffalo, han tenido buenas temporadas bajas. Eso deja al cornerback del lado derecho como otra posición fundamental.
El jugador de segundo año Darien Porter está compitiendo con dos novatos por el puesto. Uno de ellos es el seleccionado en la cuarta ronda Jermod McCoy, quien posiblemente habría sido el primer cornerback seleccionado en abril de no ser por una condición degenerativa en la rodilla. Superó la primavera y ahora lleva cuatro prácticas de campamento sin necesitar un día de descanso para controlar esa situación, por lo que existe un optimismo cauteloso al respecto. Pero quien realmente ha sorprendido es el seleccionado en la quinta ronda Hezekiah Masses, quien se ha ganado un lugar en la competencia. Es una gran noticia cuando se combina con los destellos mostrados por jugadores como Benson y Hemingway, porque Kubiak y el gerente general John Spytek, por encima de todo, necesitan seguir encontrando y desarrollando la mayor cantidad posible de talento joven.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/08/2026, traducido al español para SI México.