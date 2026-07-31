Training camp de los Raiders: las principales incorporaciones comienzan a conocerse
HENDERSON, Nev. — A veces es mejor dejar que las situaciones sigan su curso, incluso cuando crees que estás siendo un poco maleducado. Puede sonar como un pésimo consejo, pero me alegro de que mi conductor de Uber esperara en una larga fila de autos antes de dejarme en las instalaciones de los Raiders para el training camp del miércoles por la mañana.
Estuve a punto de decirle al conductor que se detuviera para poder hacer el corto recorrido a pie hasta la entrada y permitirle continuar con su día. Pero no lo hice porque ya hacían 90 grados (32 grados centigrados) a las 7 de la mañana y no estaba seguro de que el guardia de seguridad me permitiera entrar si llegaba caminando.
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Así que esperamos, y me alegro de que lo hiciéramos. El conductor estaba emocionado de atravesar las puertas mientras tomaba algunas fotografías de la Antorcha Memorial Al Davis, que probablemente se había encendido de manera natural por el intenso sol.
Todo salió bien, incluso para el centro Tyler Linderbaum, quien hace apenas unos meses no estaba seguro de dónde jugaría futbol americano en 2026. Después de pasar sus primeras cuatro temporadas en Baltimore, la importante incorporación de los Raiders en la agencia libre se ha adaptado a su nuevo entorno, trabajando con el entrenador de primer año Klint Kubiak y el veterano quarterback Kirk Cousins. A Linderbaum tampoco le molestan los entrenamientos temprano por la mañana.
“Creo que durante mi etapa en Iowa, ciertamente entrenábamos temprano por la mañana”, dijo Linderbaum a Sports Illustrated. “No sé si era exactamente a las 7:30, pero es mejor venir aquí y hacerlo de una vez”.
Esto es lo que aprendí durante mi visita al training camp de los Raiders, comenzando con mi conversación con Linderbaum.
Linderbaum está emocionado por el futuro de Fernando Mendoza
No es sorprendente que Linderbaum haya pasado la mayor parte de su tiempo trabajando con Cousins, quien probablemente será el titular en la Semana 1, a pesar de que el equipo seleccionó a Mendoza con la primera selección del Draft de abril.
Linderbaum tiene mucho trabajo por delante para asegurarse de que esta ofensiva, con muchas piezas en movimiento, esté lista para el partido inaugural de la temporada contra los Dolphins el 13 de septiembre. Pero Linderbaum también se ha tomado el tiempo para conocer a Mendoza fuera del futbol americano.
Se desconoce cuándo trabajarán juntos sobre el terreno de juego. Podría ser en unas semanas, quizá en unos meses o el próximo año. Pero eventualmente sucederá, y Linderbaum, quien firmó un contrato de tres años y 81 millones de dólares en marzo, fue incorporado en gran medida para facilitarle las cosas a un quarterback joven.
Ya está haciendo eso al hacerle saber a Mendoza que cuenta con él, dentro y fuera del campo, independientemente de si es el titular o el suplente.
“Vas a tener tus repeticiones, pero también quieres conocerlo como persona”, dijo Linderbaum sobre el quarterback novato. “He salido a cenar con Fernando. Es un chico que quiere ser grande y estoy emocionado por las oportunidades que tendrá en el futuro. Pero cuanto más puedas construir esas relaciones con los jugadores jóvenes, creo que mejor estará tu equipo”.
Quizá no haya que esperar una cena y una película entre Linderbaum y Mendoza, porque el centro no es un aficionado al cine como el ganador del Trofeo Heisman. Por el momento, Linderbaum no tiene interés en ver The Odyssey, la película número uno en el país durante las últimas semanas.
“No sé si me encontrarán en un cine con Fernando, pero nunca se sabe”, dijo Linderbaum.
Linderbaum elogia a Maxx Crosby
Crosby estuvo cerca de unirse al antiguo equipo de Linderbaum en Baltimore, pero los Ravens se retiraron del canje en marzo y el estelar edge rusher terminó de regreso en Las Vegas junto al centro.
Linderbaum está contento de no tener que enfrentar a Crosby en los partidos, ya que Crosby consiguió dos capturas la última vez que los Raiders enfrentaron a los Ravens en 2024. Pero eso no significa que Crosby vaya a ser condescendiente con él durante los entrenamientos.
“Es un jugador que realmente puede motivarte simplemente al verlo entrenar y trabajar”, dijo Linderbaum. “Cuantos más jugadores tengas en tu equipo que sean similares a él, que simplemente irradien grandeza y quieran ser grandes, quieran mejorar cada día y quieran aprender, mejor será tu equipo”.
Algunas observaciones sobre Mendoza
No debería sorprender que Mendoza haya comenzado el training camp como el quarterback número 2, detrás de Cousins y por delante de Aidan O’Connell. Pero dice mucho que el equipo ya tenga la suficiente confianza en Mendoza para que sea el suplente e incluso podría estar dándole la oportunidad de competir por el puesto.
Esto es diferente a lo que están haciendo los Rams con Ty Simpson, el otro quarterback seleccionado en la primera ronda del Draft de este año. Simpson ha estado trabajando como el tercero en los entrenamientos, detrás del actual MVP Matthew Stafford y Stetson Bennett.
Los Rams tendrán un plan de desarrollo más largo y pausado para Simpson mientras espera su turno con Stafford. Los Raiders tienen a Cousins, pero el equipo podría estar preparando a Mendoza como si pudiera jugar en cualquier momento.
Además, hubo algunos momentos el miércoles en los que los entrenadores le pidieron a Mendoza que jugara a un ritmo acelerado con la ofensiva número 2. Apenas fue el Día 1 de los entrenamientos del campamento, pero los Raiders parecen estar poniendo bastante sobre los hombros de su primera selección.
Brock Bowers y Ashton Jeanty podrían brillar bajo las órdenes de Kubiak
Los dos principales jugadores de los Raiders en las posiciones de habilidad han pasado un poco desapercibidos, con la mayor parte de la atención centrada en los quarterbacks del equipo.
Pero Bowers parece estar saludable y no utilizó una rodillera durante el entrenamiento del miércoles. Tuvo dificultades la temporada pasada después de sufrir una lesión de rodilla en el partido inaugural contra los Patriots. Los números de Bowers cayeron drásticamente respecto a su dominante temporada de novato, en la que tuvo 112 recepciones, 1,194 yardas y cinco touchdowns, a apenas 64 recepciones para 680 yardas y siete touchdowns la temporada pasada.
En cuanto a Jeanty, para él fue una batalla cuesta arriba como novato en 2025. No había muchos huecos para correr, pero eso podría cambiar detrás de Linderbaum y en el esquema ofensivo de Kubiak. Jeanty, la sexta selección del Draft del año pasado, promedió 3.7 yardas por acarreo y terminó con 975 yardas por tierra y cinco touchdowns.
Puede que esto no sea nuevo, pero el aeropuerto de Las Vegas tiene varios puntos para desechar líquidos antes de pasar por el filtro de seguridad. No fui el único que tuvo que esperar para tirar el agua, algo comprensible considerando que este verano la temperatura en Las Vegas se acerca diariamente a los 110 grados.
Probablemente fue la primera vez que bebí de golpe junto a un grupo de personas desde la universidad. O el año pasado. Quién sabe.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/07/2026, traducido al español para SI México.