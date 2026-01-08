Fin de semana de comodines NFL: ranking de los seis partidos, del peor al mejor
Catorce equipos aún sueñan con levantar el Trofeo Lombardi al final de la temporada. Para cuando termine el Monday Night Football, solo ocho seguirán con vida.
El fin de semana de comodines 2025 arranca el sábado con los Rams visitando a los Panthers, campeones del NFC South, antes de que los Bears reciban a los Packers en un choque del NFC North.
El domingo, la triple cartelera comienza con Jaguars y Bills en Jacksonville, seguida por el duelo entre Eagles y 49ers en Philadelphia. El platillo estelar de la noche presenta a los Patriots, sembrados número dos, recibiendo a los Chargers en el Gillette Stadium. Finalmente, los Texans visitan a los Steelers el lunes por la noche para cerrar la ronda de comodines.
A continuación, clasificamos los seis partidos en términos de atractivo televisivo, del menos al más llamativo, comenzando con el juego en Charlotte.
6. Los Angeles Rams en Carolina Panthers
Línea: Rams -10.5
Estos dos equipos se enfrentaron el último día de noviembre, con los Rams llegando tras una victoria enorme sobre los Buccaneers. Sin embargo, los Panthers respondieron al reto y frenaron el tren de la hype angelina al ganar 31–28 con un gol de campo decisivo. Matthew Stafford cometió tres pérdidas de balón en aquella derrota.
Con marca de 8–9, Carolina es el peor equipo clasificado a los playoffs. Los Panthers tienen un diferencial de puntos negativo y un quarterback en Bryce Young cuyo quinto año de opción probablemente no será ejercido este receso de temporada. Además, Carolina cuenta con apenas un receptor con más de 400 yardas por aire.
Los Panthers se encuentran con un equipo de Rams que no llega jugando su mejor fútbol a los playoffs tras derrotas en las Semanas 16 y 17, pero que sigue siendo, posiblemente, el grupo con más talento entre los que quedan. Siempre y cuando Stafford no vuelva a regalar el balón en tres ocasiones, Los Angeles debería imponerse con relativa comodidad gracias a mejores unidades ofensivas y defensivas, además de una experiencia en postemporada muy superior.
5. Houston Texans en Pittsburgh Steelers
Línea: Texans -3.5
Este apunta a ser un duelo defensivo en Pittsburgh, con Steelers y Texans presumiendo excelentes frentes de pass rush de cara al Monday Night Football.
Los Steelers terminaron 10–7 y cuentan con uno de los mejores tríos de edge rushers de la liga: Alex Highsmith, T.J. Watt y Nick Herbig, quienes se combinaron para 23 capturas y 56 golpes al quarterback esta temporada. Del otro lado, Houston presume al mejor dúo de la NFL con Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, que sumaron 27 sacks y 45 golpes al QB.
Para Pittsburgh, la clave será soltar el balón rápidamente. Nadie registra menos yardas aéreas por intento (mínimo 200 envíos) que Aaron Rodgers, con apenas 6.0. Deshacerse del ovoide con rapidez, combinado con un ataque terrestre encabezado por Jaylen Warren y Kenneth Gainwell, será fundamental para neutralizar la presión, mientras que Houston intentará jugar coberturas agresivas y forzar a Rodgers a sostener más tiempo el balón.
El partido bien podría definirse cuando los Texans tengan la pelota. C.J. Stroud cuenta con un arma legítima en el receptor Nico Collins, quien acumuló 1,117 yardas en 71 recepciones durante la temporada regular. Sin embargo, Houston necesita más apoyo, y este podría llegar de la mano del novato de segunda ronda Jayden Higgins, quien atrapó 27 pases para 366 yardas y cuatro touchdowns en los últimos nueve juegos de temporada regular.
4. Green Bay Packers en Chicago Bears
Línea: Bears -1.5
La rivalidad más antigua del futbol americano se renueva una vez más, y apenas por segunda ocasión en la postemporada.
En Chicago, Bears y Packers se enfrentarán por tercera vez en los últimos 34 días. En el primer choque, Green Bay hizo valer su localía en Lambeau Field con una intercepción de Keisean Nixon a Caleb Williams en cuarta oportunidad y gol, para sellar una victoria de 28–21. Dos semanas después, la revancha fue un clásico instantáneo: abajo por 10 puntos con dos minutos en el reloj, Chicago empató el juego y terminó ganándolo en tiempo extra con una recepción de touchdown de 46 yardas de DJ Moore.
Ahora, la pregunta es si Caleb Williams puede producir durante los 60 minutos completos. En la primera mitad de la derrota de Chicago en Green Bay, lanzó para apenas 32 yardas antes de sumar 154 en los últimos 30 minutos. En la victoria de los Bears, Williams tenía 151 yardas por pase al aviso de los dos minutos, antes de añadir 99 yardas más y dos touchdowns después de ese punto.
Si Williams vuelve a estar limitado durante buena parte del juego, como ocurrió en los dos primeros duelos ante el coordinador defensivo Jeff Hafley, a Chicago le costará mucho trabajo ganar el desempate definitivo.
3. Los Angeles Chargers en New England Patriots
Línea: Patriots -3.5
Los Patriots son, posiblemente, el mejor equipo de la AFC, con el mismo récord que Denver y un balance notable en ambos lados del balón.
New England cuenta con un quarterback a nivel MVP en Drake Maye, quien lanzó para 4,394 yardas y 31 touchdowns como parte de una temporada de 14 victorias. Además, tiene dos armas de primer nivel en el receptor Stefon Diggs y el corredor TreVeyon Henderson, quienes se combinaron para 2,145 yardas totales y 14 anotaciones.
En conjunto, la ofensiva ocupa el tercer lugar de la liga en yardas por partido (379.4), mientras que la defensiva es octava (295.2 yardas permitidas). En puntos, los Patriots están dentro del top cinco tanto a la ofensiva como a la defensiva, algo que solo los Seahawks también pueden presumir.
Para que los Chargers den la sorpresa, necesitarán explotar la debilidad de la línea ofensiva de New England. Los Patriots permitieron 48 capturas, la novena mayor cifra de la liga. Los Angeles está empatado en el décimo puesto defensivo con 45 sacks, liderados por Tuli Tuipulotu con 13. Si Tuipulotu, Khalil Mack y Odafe Oweh logran causar estragos y quizá provocar una o dos pérdidas de balón, los Chargers serán un underdog muy peligroso.
2. Buffalo Bills en Jacksonville Jaguars
Línea: Bills -1.5
No hay jugador bajo mayor presión en estos playoffs que Josh Allen.
Allen, en medio de su octava temporada en la NFL y en su sexta aparición consecutiva en postemporada, se encuentra en una posición tan compleja como envidiable. Los Bills son el sexto sembrado y juegan como visitantes en la ronda de comodines, con la probabilidad de tener que ganar tres partidos consecutivos fuera de casa para llegar al Super Bowl. Solo cuatro equipos han logrado una hazaña así: los Steelers de 2005, los Giants de 2007, los Packers de 2010 y los Buccaneers de 2020.
Sin embargo, Allen y los Bills no tendrán frente a ellos a su verdugo habitual. Patrick Mahomes y los Chiefs no lograron clasificarse a la postemporada, algo que también ocurrió con los Bengals de Joe Burrow y los Ravens de Lamar Jackson. En pocas palabras, cualquier resultado que no sea llegar al Super Bowl sería considerado un fracaso.
El primer paso es intentar superar a un equipo de Jacksonville que llega con ocho triunfos consecutivos, impulsado por el gran momento de Trevor Lawrence. El quarterback ha lanzado 15 pases de touchdown contra solo una intercepción en los últimos seis partidos, con los Jaguars ganando esos encuentros por un margen promedio de 20.1 puntos. Para los Bills, sin embargo, la clave podría estar en frenar al corredor de 1,000 yardas Travis Etienne, quien se enfrenta a la defensiva terrestre número 30 de la liga en yardas permitidas por acarreo (5.1).
1. San Francisco 49ers en Philadelphia Eagles
Línea: Eagles -4.5
Hace tres años, este fue el juego de campeonato de la NFC. Brock Purdy se lesionó y los Eagles ganaron sin apuros, 31–7.
En esta ocasión, 49ers y Eagles se reencuentran en la ronda de comodines con muchas de las mismas figuras de aquel duelo. Purdy y los Niners regresan a Philadelphia con Christian McCaffrey como el principal arma que el coordinador defensivo Vic Fangio deberá neutralizar, luego de que McCaffrey terminó segundo en yardas totales desde la línea de golpeo en 2025, con 2,126.
Si los Eagles logran contener a McCaffrey, el siguiente paso será poner en marcha a su ofensiva. A pesar de contar con un trío de armas de 1,000 yardas —el corredor Saquon Barkley y los receptores DeVonta Smith y A.J. Brown—, Philadelphia ocupa apenas el puesto 24 de la liga en ofensiva (311.2 yardas por partido) y el 19 en puntos anotados (22.3 por juego).
El mejor duelo del fin de semana bien podría definirse por cuáles estrellas ofensivas logran imponerse ante unidades comandadas por Fangio y por el coordinador defensivo de San Francisco, Robert Saleh, dos de las mentes más brillantes del negocio.