El futuro de Miami Dolphins tras la llegada de Jeff Hafley como coach
El carrusel de entrenadores de la NFL está girando a toda velocidad. Y ahí es donde se concentraron todas sus preguntas para el mailbag de esta semana, incluso con los grandes partidos de este fin de semana. Entremos en materia.
Miami Dolphins
De Darren Boyd (@DarrenBoyd13): ¿Quién es el favorito para quedarse con el puesto de OC de los Dolphins?
Darren, no creo que haya uno en específico. Mi sensación es que los Dolphins pondrán en marcha su proceso para armar el staff en los próximos días y que mantendrán una mente abierta para encontrar a un coordinador ofensivo que trabaje junto al nuevo head coach Jeff Hafley.
Te puede interesar: Predicción de los seis puestos restantes de head coach de la NFL
En cuanto a candidatos, empezaría con el coordinador ofensivo de los Packers, Adam Stenavich, quien ha estado con Matt LaFleur desde que llegó a Green Bay y ha sido coordinador durante cuatro años. Creo que LaFleur podría permitir que el entrenador de 42 años busque una oportunidad en otro equipo para mandar las jugadas. Dependiendo de cómo caigan otras fichas del dominó, el ex head coach de los Giants, Brian Daboll, y el OC de los Ravens, Todd Monken, podrían entrar en la conversación si están disponibles. Un candidato interno a considerar es Bobby Slowik, a quien Kyle Shanahan probablemente recomendaría a Hafley, su antiguo coach de la secundaria.
La contratación de un coordinador defensivo también será importante, aunque quizá un poco menos, ya que esa es el área de especialidad de Hafley. Hay opciones en Green Bay, incluido el coach de linebackers Sean Duggan, quien podría estar en la parte alta de la lista, considerando que Duggan siguió a Hafley de Ohio State a Boston College y luego a Green Bay. El ex DC de los Patriots, DeMarcus Covington, es otro asistente de los Packers que podría recibir consideración.
Atlanta Falcons
De David Rolax (@RolaxnotRolex): ¿Quién crees que terminará siendo el coordinador ofensivo de los Falcons?
David, mi apuesta es que será el coordinador ofensivo de los Browns, Tommy Rees, o el ex coach de los Titans, Brian Callahan. En este momento, creo que Rees sería la elección. Fue el coordinador de Kevin Stefanski durante los últimos dos años en Cleveland.
Rees ha despertado interés a nivel colegial (este año por parte de Penn State) y fue muy bien valorado dentro del staff de Cleveland en los últimos dos años, al grado de que Stefanski lo elevó a coordinador en parte por la posibilidad de que Mike Vrabel se lo llevara a su siguiente destino. Por eso, su contratación tendría sentido.
De Georgia Sports Forever (@ALFrazier66): ¿El próximo OC de los Falcons? ¿Atlanta traerá de vuelta a Cousins?
Georgia, ya respondí la pregunta del OC (¡desplázate hacia arriba!).
Sobre Kirk Cousins, creo que todo se reducirá al precio. Hay una fecha límite “suave” por delante. Un bono de roster de 10 millones de dólares vence en marzo. Está totalmente garantizado. Pero para beneficiarse de las compensaciones, los Falcons tendrían que cortarlo antes de esa fecha. (Las compensaciones entrarían en juego ya sea al salario mínimo de la liga o en caso de que alguien esté dispuesto a pagarle más de 10 millones de dólares). Y para entonces, Atlanta casi con seguridad querrá tener esto resuelto.
Dicho eso, hay cierto mérito en traerlo de vuelta. Jugó bien en el cierre de la temporada. Además, el nuevo coach de los Falcons, Kevin Stefanski, fue su coach de posición y luego su coordinador en Minnesota durante dos años, por lo que puede ayudar a implementar el nuevo sistema en Atlanta. Por supuesto, Cousins tendría que aceptar todo esto y estar dispuesto a reducir de forma importante su cifra total para 2026 (45 millones de dólares). Podría hacerlo si no encuentra un puesto como titular en otro lado, considerando que su familia ya está establecida en la zona. Veremos.
Tampa Bay Buccaneers
De Miles (@MilesE1213): ¿Por qué en el mundo la directiva de los Bucs decidió retener a Todd Bowles?
Miles, diría que se basa en la capacidad de Bowles para mantener un nivel de éxito durante la transición de Tom Brady a Baker Mayfield como quarterback, así como en el desarrollo de jugadores jóvenes dentro de un roster que había envejecido después de que el equipo apostó todo para ir por campeonatos con Brady. Eso no quiere decir, por supuesto, que sea perfecto. Pero sí ganó la NFC South en cada uno de sus primeros tres años y contrató a coordinadores ofensivos —Dave Canales y Liam Coen— que de inmediato se convirtieron en head coaches muy atractivos en otros lugares.
Así que este año no ganaron la división y no acertaron con la contratación del coordinador. No es descabellado darle a Bowles un “mulligan” por esa decisión. Eso sí, no se hizo sin generar cierta sensación de urgencia por ganar, como lo demuestra la cantidad de cambios que ya se han realizado dentro de su staff.
Mike McDaniel
De ItWasntMe (@ARomA_78): ¿McDaniel sigue entrevistándose con los Chargers o ya se fue?
No fui yo, pero sí, ya se fue, y regresará como coordinador ofensivo del equipo.
Este movimiento me intriga muchísimo, y no solo por la divertida dinámica de “Odd Couple” que tendrán Jim Harbaugh y Mike McDaniel, sino también por la combinación de sistemas. Según me dijeron, la intención de Harbaugh era fusionar su juego terrestre de poder con un esquema al estilo Shanahan, con la idea de ayudar a que el quarterback Justin Herbert dé el siguiente paso.
McDaniel encaja perfecto para hacerlo, porque es miembro del árbol de Shanahan desde el nivel más básico, remontándose a Houston hace casi dos décadas, y ha sido parte de la evolución constante del sistema para mantenerse un paso adelante de todos los imitadores (algo que Shanahan cuida de manera muy, muy intencional). Eso ha significado, más recientemente, un mayor énfasis en esquemas de carrera downhill con gap-scheme, lo cual debería darle a McDaniel un plano claro para casar sus creencias con las de Harbaugh. El hecho de que ambas ofensivas tengan raíces en la West Coast offense también debería ser un punto a favor en términos de lenguaje.
Sinceramente, no puedo esperar a ver cómo se desarrolla todo esto para todos los involucrados. Quizá incluso puedan sumar a Tyreek Hill a la ecuación.
Coordinadores ofensivos
De Bols (@Rbols45): ¿Por qué algunos OCs mandan las jugadas desde la banda y otros desde el palco? ¿Es solo preferencia? Siempre me ha dado curiosidad.
Bols, creo que la forma más simple de explicarlo es que una opción beneficia tu visión y la otra beneficia tu comunicación, y en ambos casos estás sacrificando algo.
Si mandas el juego desde la banda, tienes la ventaja de comunicarte cara a cara con los jugadores, sentir sus emociones y hacer ajustes sobre la marcha directamente con ellos. Pero no tienes la vista de pájaro para ver cómo se están dando ciertos emparejamientos, o exactamente cómo te está jugando la defensiva, y tienes que apoyarte en la tablet y en tus asistentes en el palco para llenar esos vacíos.
Si mandas las jugadas desde el booth, es lo contrario. Desde el punto de vista táctico, es ideal, porque no solo puedes ver coberturas y paquetes de presión, sino también cómo la defensiva los disfraza y mueve piezas antes del snap. También tienes una mejor lectura de qué jugadores están dominando sus asignaciones y cuáles pueden estar sufriendo en ciertos matchups. Pero comunicarte con ellos es más complicado. Tienes que hacerlo a través de tus asistentes o por los teléfonos de la banda, y eso definitivamente no es lo mismo que estar frente a frente.
Al final, mucho de esto se reduce a una cuestión de preferencia.
Josh Allen
De Steven Blathras (@StevenBlathras): ¿Se te salió una lágrima cuando Josh Allen lanzó la intercepción que perdió el juego?
Steven, la última vez que tuve algún tipo de interés personal en el resultado de un partido de la NFL fue hace más de dos décadas. Me gusta ver que a la gente buena le vaya bien, y sí siento empatía por jugadores y coaches cuando pierden. Pero, gane o pierda quien gane, yo sigo con mi día sin problema alguno.
Mac Jones
De Everybody Knows (@StephenMaxner): ¿En qué equipo estará Mac Jones la próxima temporada?
Everybody, Minnesota sería una idea interesante. Los Vikings traerán competencia para J.J. McCarthy, pero probablemente tengan que hacerlo cuidando el presupuesto. Ya exploraron el camino del “proyecto de rehabilitación”, que les funcionó tan bien con Sam Darnold en 2024. Tua Tagovailoa y Kyler Murray podrían ser opciones, solo que no con sus contratos actuales. Jones —quien, al igual que Darnold, llegaría procedente de San Francisco— tendría bastante sentido en ese contexto.
Tennessee Titans
De Aaron Martin (@540_Cards): ¿Quién crees que será el OC de los Titans? ¿Cuáles son tus tres principales candidatos?
Brian Daboll es el nombre más estrechamente ligado a la vacante (y creo que también lo habría sido si Hafley hubiera sido contratado). Además, existe una relación previa con el GM Mike Borgonzi desde sus años en Kansas City. Daboll y Robert Saleh también coincidieron bastante durante los tres años en los que ambos fueron head coaches de los equipos de Nueva York.
McDaniel ciertamente estaba alto en la lista de Saleh antes de que se fuera a los Chargers. Yo diría que el OC de los Rams, Mike LaFleur (coordinador ofensivo de Saleh durante dos años en New York), también estaría ahí, aunque mi sensación es que LaFleur se quedará en Los Angeles. Después de eso, aparecen el ex OC de los Commanders, Kliff Kingsbury, y el OC de los Steelers, Arthur Smith. Tendrán muchas opciones, y Saleh también tiene un plan en caso de que su elección se vaya en uno o dos años.
Houston Texans
De Mr.Optimistic (@MrOptimisticHou): ¿Hay algún ruido en Houston?
No, Optimistic. No hay mucho ruido real. Tuvieron una mala tarde ofensiva contra los Patriots el domingo, pero de cara al futuro hay mucho sobre qué construir. La línea ofensiva necesita trabajo. La decisión sobre la opción de quinto año de C.J. Stroud y una posible extensión también será interesante. Pero hay demasiado impulso positivo en ese roster como para que se presenten cambios drásticos.
Arizona Cardinals
De K1SinceDay1 (@KSzn2021): ¿Cuál es ahora tu pronóstico para el próximo HC de los Arizona Cardinals, con varios puestos ya ocupados?
Creo que el DC de los Broncos, Vance Joseph, y el OC de los Bills, Joe Brady, son dos nombres a seguir.
Joseph es querido en todos los lugares a los que va. Pienso que, si los Bengals tuvieran que contratar un coach este año, él estaría en la parte más alta de la lista. Probablemente fue el subcampeón detrás de McDaniel en Miami en 2022, y algo similar ocurrió en Arizona. Fue una pieza invaluable en el staff de los Cardinals de Kliff Kingsbury de 2019 a 2022. De hecho, Kingsbury le diría a cualquiera que lo escuchara lo buen head coach que sería Joseph si tuviera una segunda oportunidad.
En cuanto a Brady, parte de esto se remonta a “el que se les escapó” para la directiva de los Cardinals: Sean McVay. Después de la temporada 2016, hubo rumores de que Bruce Arians podría retirarse, y el entonces GM Steve Keim tenía a McVay en la cima de su lista de reemplazos. Arians se quedó un año más, McVay se fue a L.A. y ya sabemos cómo terminó esa historia. Desde entonces, Michael Bidwill ha buscado perfiles similares a McVay. Brady podría encajar en ese molde.
Fernando Mendoza
De The Mad Raider (@RaiderLoot): ¿Qué opinan en la NFL sobre Mendoza como prospecto?
Raider, todavía necesito hacer mucho más trabajo sobre él. Lo que sí puedo decir ahora es que se le ve como un pick No. 1 al nivel de Jared Goff: sin duda un talento digno de primera ronda, pero no considerado en el mismo escalón que tipos como Joe Burrow, Trevor Lawrence o Caleb Williams.
Pittsburgh Steelers
De Burghie (@houseofburgh412): Los Steelers parecieron enviar sus solicitudes de entrevista muy rápido y no en gran número (comparado con otros equipos). ¿Fue algo planeado y ya tenían finalistas en mente desde el inicio?
Burghie, el GM Omar Khan, como muchos otros gerentes generales, tenía una lista lista por si Mike Tomlin decidía irse. Así que sí, en buena medida ya había un esquema de la búsqueda escrito. Dicho eso, recuerda la contratación de Mike Tomlin en 2007 —proceso en el que Khan estuvo involucrado—, que surgió prácticamente de la nada, precisamente porque los Steelers estaban comprometidos con un proceso completo.
Con base en cómo resultó aquello, creo que es justo decir que le darán a esta búsqueda el tiempo necesario.
Calendario de temporada regular
De Jeff Creger (@JeffCreger5400): ¿Cuándo se va a expandir la liga a 18 juegos? También escuché que cada equipo tendría un juego internacional. ¿Y partidos en distintas cadenas y horarios?
Jeff, esta es una pregunta de visión a largo plazo, pero la respuesta corta es sí. Hay que ver los juegos como piezas de bienes raíces que la NFL busca vender. Expandir los playoffs en 2020 significó pasar de 11 piezas de “territorio” de postemporada a 13. Ir a 17 juegos en 2021 aumentó el inventario de temporada regular de 256 a 272. Pasar a 18 significará llevar ese número a 288. De manera similar, ir al extranjero implica generar inventario y crear nuevas formas de hacer dinero que antes no existían.
Todo esto ha sido parte del plan de Roger Goodell para el futuro, con la idea de hacer el juego cada vez más rentable agregando más inventario. De nuevo, tengo muchas opiniones al respecto, pero esa es la lógica.
Buffalo Bills
De Craig M (@Dolfan2334): ¿Qué tan buen trabajo es el de HC de los Bills? Tienen a Josh Allen, pero el roster no es tan fuerte, el tope salarial está apretado y hay presión inmediata por ganar. ¿Crees que sea la mejor vacante, como muchos sugieren?
Craig, sigue siendo un muy buen trabajo. Tener a Allen no es cosa menor. Hay un núcleo bajo contrato, y lo que pienses de ese grupo —Dion Dawkins, James Cook II, Dawson Knox, Dalton Kincaid, Khalil Shakir, Ed Oliver, Gregory Rousseau, Terrel Bernard y Christian Benford— determinará si consideras que el puesto es simplemente muy bueno o francamente excelente.
Aun así, hay mucho sobre qué construir, aunque también existen fallas evidentes —incluyendo el grupo de receptores y el pass rush— que deberán atenderse este offseason.
Clase de quarterbacks del draft
De The List - Dolphins Podcast (@TheListFinsPod): ¿Has escuchado algo sobre los QBs del draft después de Mendoza como No. 1? ¿Cuántos —si es que hay— tienen opción de ir en la primera ronda? ¿Y cuántos en el Día 2?
Fins, con base en lo que sé ahora mismo, diría que hay una brecha considerable después de Mendoza. Dante Moore, de Oregon, habría tenido oportunidad de presionar por ese primer lugar en el orden proyectado. No estoy seguro de que alguien más lo haga. Mi apuesta es que Ty Simpson, de Alabama, y Trinidad Chambliss, de Ole Miss (quien aún intenta regresar a la universidad), sean seleccionados en el segundo día del draft. Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer en el análisis del draft, y aún nos quedan tres meses por delante.