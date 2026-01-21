Predicción de los seis puestos restantes de head coach de la NFL
Y entonces quedaron seis. Los Ravens, Steelers, Bills, Cardinals, Browns y Raiders son los equipos que permanecen sin head coach, luego de que los Dolphins contrataran a Jeff Hafley la tarde del lunes y los Titans hicieran lo propio con Robert Saleh entrada la noche del mismo día.
Matt Nagy permitió que su contrato expirara en Kansas City, dándose a sí mismo una oportunidad real de volver a competir por un puesto como head coach y, quizá, de construir una nueva narrativa que no lo vincule directamente con Patrick Mahomes. En su lugar regresará Eric Bieniemy como coordinador ofensivo, cargo que ocupó de 2018 a 2022. Habrá que ver cómo encaja Nagy en la conversación por puestos de coordinador ofensivo en lo que viene. Si te parece imposible que Nagy termine en Tennessee como coordinador, basta recordar la búsqueda de los Broncos en 2019, cuando los dos finalistas para el puesto fueron Vic Fangio y Mike Munchak, y John Elway terminó contratando a ambos.
Antes de entrar en predicciones sobre los puestos disponibles, vale la pena reiniciar el mercado y repasar a los principales candidatos que siguen en la mesa:
Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers
Vance Joseph, coordinador defensivo, Denver Broncos
Brian Flores, coordinador defensivo, Minnesota Vikings
Grant Udinski, coordinador ofensivo, Jacksonville Jaguars
Davis Webb, coordinador del juego aéreo, Denver Broncos
Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams
Mike LaFleur, coordinador ofensivo, Los Angeles Rams
Chris Shula, coordinador defensivo, Los Angeles Rams
Brian Daboll, ex head coach, New York Giants
Jim Schwartz, coordinador defensivo, Cleveland Browns
Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks
Mike McDaniel, ex head coach, Miami Dolphins
Kliff Kingsbury, ex coordinador ofensivo, Washington Commanders
Ejiro Evero, coordinador defensivo, Carolina Panthers
Mi mejor estimación es que las seis vacantes restantes saldrán de esta lista de 14 nombres. Y antes de pasar a las predicciones, aquí van algunas notas sobre el estado actual del mercado:
• Es razonable asumir que muchos de estos puestos dependerán del profundo grupo de asistentes que presumen Rams, Seahawks y Broncos, cuyos equipos siguen con vida en los playoffs. Joseph, Kubiak, Scheelhaase, Webb, LaFleur y Shula están en posición de tener segundas entrevistas, pero deberán esperar hasta el 26 de enero. Una fuente de la industria señaló que los equipos estarán dispuestos a mostrar mayor paciencia este año, dada la naturaleza poco profunda del grupo de candidatos y el hecho de que, como suele ocurrir con los equipos de élite, muchos de estos coaches siguen trabajando.
• Mike McDaniel y los Lions no fueron un buen encaje, y Detroit terminó optando por el ex coordinador ofensivo de los Cardinals, Drew Petzing, como su OC. Aun así, el abanico de opciones para McDaniel sigue siendo amplio, con todos los equipos necesitados de un offensive coordinator mostrando interés. Los Buccaneers parecen ser el equipo a seguir. Tampa Bay presume una división ganable, un quarterback sólido y un arsenal profundo de talento ofensivo para McDaniel, además de un contrapunto estilístico interesante en el head coach Todd Bowles.
• Si McDaniel no va a Tennessee junto con Saleh, eso podría dejar la puerta abierta para Nagy —como mencioné antes— y para otra opción posible: el ex coordinador ofensivo de los Bills, Joe Brady. Brady está entrevistándose para puestos de head coach —este martes con Arizona y además tiene una segunda llamada con Baltimore—, pero también sería un encaje ideal con el quarterback en desarrollo Cam Ward. He escuchado a muchos aficionados de los Titans pedir a Klay Kubiak, el hermano de Klint, actual coordinador ofensivo de los Seahawks. Sin embargo, es importante recordar que Klay ya es coordinador ofensivo y, por lo tanto, puede ser bloqueado por Kyle Shanahan. Daboll, Kingsbury y Arthur Smith son otras posibilidades en Tennessee.
• Smith es un candidato fuerte para el puesto de coordinador ofensivo de los Chargers. Vi una estadística interesante recientemente: si se ajustaran los puntos anotados con los dólares invertidos en ofensiva, la unidad de Smith con los Steelers sería la tercera mejor de la liga, solo detrás de New England y Seattle. Es el único play-caller en la historia con siete temporadas consecutivas teniendo a un corredor con más de 1,000 yardas desde la línea de scrimmage, y solo dos de esos casos fueron con Derrick Henry. ¿Los otros? Kenneth Gainwell, Jaylen Warren, Cordarrelle Patterson, Tyler Allgeier y Bijan Robinson. Smith ha maximizado consistentemente el talento disponible y practica un estilo de fútbol que Jim Harbaugh puede apreciar.
• No se debe descartar que Buffalo explore un intercambio por un head coach. Es algo que se comenta en ciertos círculos de la liga —aunque, para ser claro, no lo estoy reportando como una inevitabilidad ni siquiera como una posibilidad concreta—. Sería una operación sumamente compleja y le costaría todavía más capital de draft a unos Bills ya limitados en talento. En mi opinión, los tres mejores head coaches ofensivos y con capacidad de mandar jugadas que podrían ser alcanzables vía trade (es decir, no hay forma de que los 49ers intercambien a Kyle Shanahan o que los Rams hagan lo mismo con Sean McVay) serían: Kevin O’Connell de los Vikings, Dave Canales de los Panthers y Shane Steichen de los Colts.
Y, de nuevo, esto es solo un ejercicio hipotético, pero ¿qué tan interesante sería que, si eres Minnesota, simplemente promociones a Brian Flores como head coach y capitalices en el draft a partir de un trade por O’Connell?
• ¿Qué tal el staff que está armando Kevin Stefanski en Atlanta? Con la incorporación de Bill Callahan, Stefanski dio el golpe más limpio y temprano en el mercado de asistentes de primer nivel. Es un excelente primer intento en el rol de gestión para el ex quarterback de los Falcons, Matt Ryan, ahora presidente de operaciones de futbol del equipo.
Ahora sí, pasemos a nuestras mejores conjeturas preliminares, ya con el polvo asentado:
Pittsburgh Steelers
Principales candidatos: Chris Shula, coordinador defensivo, Los Angeles Rams; Brian Flores, coordinador defensivo, Minnesota Vikings; Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams.
Los Steelers no son uno de los puestos más atractivos desde la perspectiva del roster, pero sí lo son desde el ángulo del prestigio. Me imagino que, incluso con Weaver entrando a una segunda entrevista el viernes, esta decisión se reducirá a cómo Pittsburgh valore el respeto que genera Flores frente a los planes y el alto techo que representan un par de coaches formados en el sistema de los Rams.
Cleveland Browns
Principales candidatos: Grant Udinski, coordinador ofensivo, Jacksonville Jaguars; Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams; Jim Schwartz, coordinador defensivo, Cleveland Browns.
La búsqueda de Cleveland se reducirá a dos mentes ofensivas sumamente brillantes, Udinski y Scheelhaase, o al deseo del equipo de mantener a Schwartz en su lugar. Mi intuición es que Udinski parte en la pole position, aunque eso no deja de ser una conjetura personal. Todavía quedan varios innings por jugar en este proceso.
Arizona Cardinals
Principales candidatos: Vance Joseph, coordinador defensivo, Denver Broncos; Mike LaFleur, coordinador ofensivo, Los Angeles Rams.
Creo que aprenderemos mucho más sobre este puesto hacia finales de la semana. Aun así, siento que la posición de Joseph es sólida, dada su relación con la propiedad y el rol que desempeñó —incluyendo responsabilidades de head coach— durante su etapa previa con los Cardinals.
Las Vegas Raiders
Principales candidatos: Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers; Davis Webb, coordinador del juego aéreo, Denver Broncos.
Como ya se ha mencionado, Minter tiene vínculos con Michigan tanto con Brady como con el general manager John Spytek. Si se le escapa la oportunidad en Baltimore, podríamos ver a Minter encontrar acomodo dentro de la división, en caso de que tenga interés en asumir ese reto. Webb le daría a los Raiders otro rival divisional con un perfil intenso y credenciales claras en el desarrollo de quarterbacks, con la posibilidad de que llegue un pick global número uno en esa posición.
Buffalo Bills
Principales candidatos: Brian Daboll, ex head coach, New York Giants; Davis Webb, coordinador del juego aéreo, Denver Broncos.
Pero, en realidad, aquí todo está abierto. Con el despido de Sean McDermott consumado tras la ronda divisional, este es un caso demasiado temprano para hacer un pronóstico firme.
Es probable que los Bills ni siquiera tengan una dirección clara en este momento. Aun así, podrán dictar el mercado siempre y cuando el próximo head coach no tenga problema en trabajar de la mano con el general manager Brandon Beane. Webb y Daboll cuentan con vínculos profundos con Buffalo y con Josh Allen, punto de partida inevitable para cualquier lista.
Baltimore Ravens
Principales candidatos: Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers; Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks; Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams.
Kubiak y Minter han sido mis dos finalistas para este puesto desde el inicio, y he ido y venido entre ambos en distintas piezas de predicción a lo largo de las últimas semanas. Los dos perfiles tienen sentido y, como vimos con la contratación de Hafley por parte de los Dolphins, existe valor en asegurar una opción sólida y bien equilibrada. Aun así, persiste la idea de que los Ravens podrían apostar fuerte por un perfil claramente centrado en el quarterback.