Ganadores y perdedores del día más importante del offseason de la NFL
Mientras la mayoría de los aficionados al futbol americano en Estados Unidos despertaban el lunes esperando una resolución al ampliamente discutido canje de A.J. Brown, recibieron una sorpresa: Myles Garrett, uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la NFL, fue enviado a los Rams a cambio de Jared Verse y selecciones de primera, segunda y tercera ronda en 2027, 2028 y 2029, respectivamente. Garrett tiene 30 años, viene de una temporada histórica en la que se convirtió en el líder de capturas en una sola campaña en la NFL, y el impacto de la operación es sísmico.
Garrett representa una mejora evidente sobre Verse en el corto plazo (aunque Verse ofrece un mayor potencial) y constituye otra brillante apuesta del gerente general Les Snead y el entrenador Sean McVay para capitalizar talento veterano probado. Mientras tanto, los Browns profundizan en una estrategia que comenzó, en esencia, el año previo a que Garrett fuera seleccionado por la franquicia. Quizá, después de una década, la continua obsesión por acumular capital de draft finalmente dé frutos en forma de un equipo sostenible y competitivo.
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Ah, y luego ocurrió el canje de Brown. New England adquirió al ex seleccionado de primera ronda de Mike Vrabel por una selección de primera ronda de 2028 y una de quinta ronda de 2027. Drake Maye, en su intento por respaldar su candidatura al MVP por una temporada más, recibió a un receptor dominante capaz de imponerse a esquineros más pequeños, bloquear cuando está motivado y convertirse en la amenaza en zona roja que los Patriots necesitaban desesperadamente.
Como ocurre con cualquier movimiento de este tipo, hay calificaciones, opiniones y consecuencias. Pero solo los intercambios verdaderamente grandes y los días en que se concretan movimientos de gran magnitud (el 1 de junio también trajo contrataciones importantes de agentes libres y un retiro notable) producen auténticos ganadores y perdedores. Vamos a repasarlos.
GANADORES
Andrew Berry
El gerente general de los Browns tiene un trabajo peculiar que le otorga una enorme libertad para experimentar, intentar y equivocarse. Lo que sí ha sabido hacer —dejando de lado el peor canje en la historia de la NFL— es ejecutar movimientos que son rigurosamente defendibles desde una perspectiva analítica. Este es otro de esos casos.
Los Browns recibieron una selección de primera ronda en 2027, una de segunda en 2028 y una de tercera en 2029. Cleveland seguramente valora estas selecciones de manera distinta a las escalas tradicionales utilizadas para asignar valor numérico a las elecciones del draft, pero visto de la siguiente manera, el equipo obtuvo una compensación considerable por un jugador de 30 años.
Si los Rams terminan con la selección número 32 en el Draft de 2026 (con un valor de 590 puntos en la famosa tabla de Jimmy Johnson), las selecciones de segunda y tercera ronda equivalen aproximadamente a una selección de segunda ronda a mitad del draft. Luego está Verse, quien probablemente podría ser intercambiado por una selección de primera ronda más capital adicional de rondas medias. Eso eleva la compensación total a algo que podría calificarse como cercano a tres selecciones de primera ronda.
Eso superaría claramente el paquete que Green Bay entregó a Dallas, pese a que Micah Parsons se encuentra teóricamente en el mejor momento físico de su carrera, mientras que Garrett cumplirá 31 años esta temporada.
Mi única objeción al acuerdo es algo inteligente que señaló Jason Fitzgerald, de Over the Cap: Garrett ofrecerá futbol de élite durante al menos los próximos dos años con un salario de 40 millones de dólares por temporada y un sueldo base increíblemente bajo. Verse, en cambio, probablemente tendrá solo una temporada más bajo su contrato de novato antes de requerir una extensión que podría convertirlo en un jugador mejor pagado por año que Garrett, dado que estos contratos suelen seguir una fórmula de escalada salarial. Y Cleveland, al convertir a Verse en la pieza central del retorno por Garrett, quedaría muy mal si no lo mantiene el tiempo suficiente como para justificar esa extensión.
Sean McVay y Chris Shula
Como expliqué en mi columna inmediata sobre Garrett, los Rams recibieron una de las entidades más raras del futbol americano: un jugador que vuelve predecible al rival.
Garrett ofrece a su equipo una imagen extremadamente precisa de hacia dónde correrá el balón una ofensiva (lejos de Garrett), hacia dónde orientará su protección de pase (hacia Garrett) y cuántos jugadores utilizará para intentar frenarlo (al menos dos). Eso también revela cuántos receptores tendrá disponibles la ofensiva (no muchos) y con qué frecuencia necesitará mantener a un corredor en protección adicional, limitando todavía más las opciones de pase.
En manos de cualquier entrenador, eso ya sería un regalo. En manos de McVay y Shula, es una ventaja capaz de alterar el equilibrio de poder en la NFL.
Drake Maye
Maye ha sido excelente contra coberturas personales y mejoró todavía más en 2025. Pero la verdadera historia está entre líneas.
Los equipos que deberá superar en 2026 para regresar al Super Bowl también son muy buenos jugando cobertura hombre a hombre. Los Texans, aunque utilizan este esquema apenas en el 20% de sus jugadas defensivas, suelen recurrir a él en situaciones críticas. Los Jets, rivales divisionales, utilizan mucha cobertura personal en comparación con el resto de la NFL. Potencias de la conferencia como Steelers, Broncos, Bengals y Ravens (aunque estos últimos con nuevo entrenador y coordinador) también recurren con frecuencia a este tipo de defensa.
Y Maye acaba de recibir probablemente al mejor receptor de la NFL contra esa cobertura. Desde 2022, Brown es líder tanto en recepciones como en yardas frente a coberturas hombre a hombre.
El Ty Simpson de hoy
Entendiendo que la decisión de adquirir a Garrett no se tomó de manera impulsiva, es probable —y tanto Jay Glazer como nuestro Albert Breer lo insinuaron el lunes— que los Rams ya supieran lo suficiente sobre la posibilidad de conseguir a Garrett como para entender que conservar su selección de primera ronda de 2027 estaba prácticamente descartado. Eso significaba que debían conseguir ahora mismo a su quarterback del futuro.
Cualquier frustración temporal de los aficionados de los Rams por la adquisición de Simpson desapareció cuando el resto del capital de draft disponible terminó utilizándose para obtener a Garrett y a Trent McDuffie.
Ahora Simpson puede disfrutar de una ventana de preparación de dos años —gracias a la reciente extensión de contrato de Matthew Stafford— antes de tener que jugar minutos importantes en la NFL. Además, tampoco será señalado como el motivo por el que los Rams no pudieron reforzarse más esta temporada baja.
Matthew Stafford
No recuerdo un quarterback más consentido en los últimos 25 años.
Los Rams estaban seleccionando a su sucesor y fingieron molestarse por ello, en detrimento del pobre joven elegido. Después, Stafford recibió una extensión de contrato que lo colocó segundo en la NFL en salario promedio anual. Luego, para maximizar esas dos temporadas, le dieron a Garrett.
Todo esto después de que, hace apenas un año, los Rams permitieran que Stafford buscara un intercambio y observaran cómo su espalda se deterioraba hasta el punto de necesitar un remolque especial para recuperación.
Chloe Kim
Kim, la estrella internacional del snowboard y ganadora de tres medallas olímpicas, nacida en Long Beach, California, ahora puede imaginar un futuro viviendo en Los Ángeles o sus alrededores en lugar de… revisando notas… Pepper Pike, Ohio, que ofrece… revisando nuevamente… opciones de “boliche de lujo” y una ubicación a apenas 25 minutos del Salón de la Fama del Rock and Roll.
Vaya mejora para el novio de Kim.
Will Campbell
Cuando cayó el confeti tras la victoria de los Seahawks en el Super Bowl, parecía que Campbell estaba encaminado a convertirse en la historia incómoda de la temporada baja en New England, después de que él —y en realidad toda la ofensiva de los Patriots— tuviera un mal partido frente a una línea defensiva que conocía perfectamente sus tendencias y ejecutó un plan de juego extraordinario.
Bueno, después del escándalo del entrenador en jefe y del canje de Brown, Campbell y su desarrollo quedaron cómodamente relegados al tercer lugar en la lista de preocupaciones de los aficionados de los Patriots.
Hablando en serio, la llegada de Brown probablemente implique una mayor inversión en el play-action. Maye utilizó play-action en cerca del 30% de sus jugadas la temporada pasada. Aunque eso obliga a los linieros ofensivos a sostener sus bloqueos por más tiempo, también suele ayudarlos porque la acción de carrera distrae a los defensores.
Las métricas avanzadas de Campbell generalmente empeoraban en jugadas de pase puro, sin play-action, donde quedaba más expuesto.
Los Giants
En un día en el que los Giants firmaron a Braxton Berrios, JuJu Smith-Schuster y Odell Beckham Jr., las implicaciones de esos movimientos y lo que podrían revelar sobre la recuperación de Malik Nabers quizás constituían una historia mucho más importante.
Los Giants tienen una sensación de inestabilidad en este momento, aunque parte de ello puede deberse al relativo silencio de esta temporada baja y a la naturaleza política de la principal controversia del equipo.
Aun así, la lesión y recuperación de Nabers influirán enormemente en cómo se medirá la confianza en John Harbaugh, Jaxson Dart y toda la operación.
PERDEDORES
Los 49ers
En términos generales, por supuesto. Pero específicamente por esto:
Los 49ers son en realidad uno de los pocos equipos preparados para lidiar con un cazamariscales como Garrett, dado que muchos de sus jugadores de habilidad son excelentes bloqueadores.
Sin embargo, debido a que San Francisco iniciará la temporada en Australia, prácticamente no existe una manera responsable de enviar a George Kittle en un vuelo de 15 horas mientras continúa recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles.
Así que los 49ers tendrán que enfrentar a los Rams en un crucial duelo divisional, que podría tener enormes consecuencias en la clasificación y los playoffs, sin un jugador que podría ayudar significativamente a minimizar el impacto de Garrett en el juego.
No creía que existiera una forma de que Kyle Shanahan odiara más a Melbourne.
Desde entonces, cambié de opinión.
Jalen Hurts
A.J. Brown fue una red de seguridad extraordinaria para Hurts durante el tiempo que compartieron en Philadelphia. En promedio, alrededor del 25% de los pases que Hurts lanzó hacia Brown en los últimos dos años fueron considerados envíos a “ventanas cerradas” o de alto grado de dificultad. En 2024, Brown registró una tasa de recepciones de 10.8% por encima de lo esperado.
De manera similar, las fortalezas de Brown fueron minimizadas por quienes se apoyan en estadísticas avanzadas más convencionales, ya que una cantidad considerable de sus objetivos terminaron siendo pases profundos descartados que simplemente eran asignados a él. Sin embargo, cuando Brown era realmente buscado, seguía comportándose como un receptor dominante y capaz de cambiar partidos, especialmente contra coberturas personales.
Dicho todo esto, ahora Hurts se queda solo en su isla en términos de responsabilidad. El coordinador ofensivo ya no está. El receptor que ayudó a convertir a Hurts en este coloso también se fue. Lo que queda será el verdadero reflejo de cuán valioso puede ser Hurts para los Eagles de cara al futuro.
Cualquier otra causa importante, empresa o liga deportiva que intente hacerse un espacio en el calendario
La NFL ha plantado oficialmente su bandera en el 1 de junio como una posible fecha para movimientos espectaculares, ya que es un día que permite a los equipos realizar intercambios que redistribuyen la carga salarial en el tope salarial.
Esto se suma a la exitosa apropiación que la liga ya ha hecho de San Valentín, el Día del Trabajo, Halloween, la víspera de Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias, Navidad, el final del verano, todo el otoño y las primeras seis semanas de la primavera.
Los Knicks están en las Finales de la NBA y la Copa del Mundo comienza en dos semanas. Solo esperen a que Roger Goodell encuentre la manera de apropiarse también de su aniversario.
Russell Wilson
Digo esto como alguien que admira a Wilson, pero que también puede reconocer que a Wilson le habría encantado que este discreto día de retiro hubiera servido como una reflexión sobre lo que ha sido una carrera extraordinaria, cercana al Salón de la Fama.
En cambio, la noticia —totalmente válida— de que Wilson será el reemplazo de Matt Ryan en CBS (aunque todavía no ha cerrado oficialmente la puerta a seguir jugando) fue borrada por completo de una atención pública ya de por sí muy dispersa.
Es como cuando planeas cuidadosamente tu atuendo principal para un brunch y alguien aparece usando el vestido de Jennifer Lopez de los Grammy del año 2000 (todavía más sorprendente si se trata de tu amigo Dave, quien, inesperadamente, logra lucirlo bien).
Wilson será excelente en televisión y, hablando seriamente, creo que su trayectoria estaba a una buena temporada más de merecer una consideración legítima para el Salón de la Fama. Simplemente tendrá que intentar otro día conseguir sus 15 minutos bajo el cálido sol.
El Ty Simpson del mañana
Aunque no dudo de la capacidad de Snead y McVay para reconstruir el equipo cuando llegue el momento de que Simpson tome las riendas como quarterback titular en 2028, los Rams tendrán que sostener una racha de éxito casi sin precedentes en la NFL para llegar hasta entonces con tan poco capital de draft para construir una base sólida.
Si lo pensamos bien, los Rams tendrían que convertirse esencialmente en los Patriots de la era Bill Belichick y reinventar al equipo por tercera vez bajo el mismo entrenador en jefe.
New England lo logró pese a tener un historial bastante pobre seleccionando jugadores capaces de llenar los vacíos del plantel, así que no digo que sea imposible. Pero los Rams deben tener una confianza enorme en sus procesos para creer que Simpson no necesitará talento de élite a su alrededor para prosperar desde el inicio.
Por supuesto, el hecho de que Simpson juegue con contrato de novato y que el salario de Stafford desaparezca de los libros contables significa que Snead y McVay podrían embarcarse en una auténtica locura de gastos dentro de dos años.
Y yo estoy completamente a favor de eso.
Arch Manning
Con los rivales divisionales de los Jets adquiriendo a Brown, los rivales divisionales de los Cardinals adquiriendo a Garrett y los Browns desprendiéndose de Garrett, la posibilidad de que una o varias de estas franquicias tradicionalmente cuestionadas terminen con la primera selección global del draft comienza a tomar forma.
Manning ciertamente podría evitarlo; ya existe un precedente familiar para hacerlo.
Pero empieza a parecer que otro Manning podría enfrentarse a un camino complicado al llegar al futbol profesional.
¿Cómo evitar a los Browns, Cardinals y Jets para terminar en los Vikings?
Estamos a punto de descubrirlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/06/2026, traducido al español para SI México.