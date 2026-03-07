Por qué los Ravens fueron el equipo indicado para arriesgar fuerte por Maxx Crosby
Los Ravens adquirieron a Maxx Crosby procedente de los Raiders a cambio de las selecciones de primera ronda de Baltimore en el draft de 2026 y 2027. Los Raiders habían solicitado además un jugador adicional junto con las selecciones para igualar el paquete que Dallas recibió por Micah Parsons, pero finalmente no obtuvieron una pieza veterana a cambio de su estelar pass rusher. Esta es la segunda vez en la última década que los Raiders tienen bajo contrato a uno de los mejores edge defenders de la liga y, en un intento por alimentar otro cambio de régimen con capital de draft, deciden traspasar a ese jugador en el punto más alto —o cerca del final— de su esperado prime atlético.
Por Khalil Mack, los Raiders terminaron obteniendo a Josh Jacobs, Damon Arnette, Bryan Edwards y Quinton Bell. Ninguno de esos jugadores permanece hoy con la franquicia, ninguno llegó a firmar un segundo contrato y solo Jacobs superó su segunda temporada con el equipo. Es una forma prudente de recordar que a veces los paquetes de selecciones en intercambios de este tipo terminan convirtiéndose en talentos como Sauce Gardner y Garrett Wilson, y otras veces simplemente representan una realización tardía de que el actual cuerpo de entrenadores y ejecutivos carece de las habilidades necesarias para construir una organización o esquema funcional.
Te puede interesar: Verdadero y Falso de la NFL: Por qué los Raiders necesitan una reconstrucción, no una solución rápida
Debido a que las ramificaciones de este movimiento son amplias, exploremos algunas conclusiones sobre el intercambio que envió a Crosby a Baltimore.
1. El impacto del AFC North
Lo que hace que este intercambio sea particularmente inteligente para los Ravens es la estructura actual de la división. Shedeur Sanders fue uno de los quarterbacks más presionados de la NFL la temporada pasada, con una tasa de 52%. Dillon Gabriel también registró uno de los índices de capturas más altos de la liga. Deshaun Watson, quien también proyecta competir por el puesto titular en Cleveland, tuvo tasas crecientes de presión de 36%, 38% y 39% en sus últimas tres temporadas como titular, cifras que lo habrían colocado entre los 10 quarterbacks más presionados de 2025.
Cleveland está perdiendo prácticamente toda su línea ofensiva este offseason y tuvo que adquirir vía intercambio a Tytus Howard, quien registró uno de los peores porcentajes de victorias en bloqueo de pase entre los titulares habituales la temporada pasada.
Los Steelers, por su parte, están coqueteando con Aaron Rodgers (el quarterback más capturado en la historia de la NFL), tienen una vulnerabilidad marcada en el left tackle y, algo menos comentado, contrataron a Mike McCarthy como head coach. McCarthy es conocido por dejar a sus tackles en situaciones de aislamiento frente a pass rushers y, según me dijo uno de sus ex linieros ofensivos, no enfatizaba demasiado los bloqueos que simulan carrera, lo que obligaba con mayor frecuencia a los tackles a ejecutar sets tradicionales de pase, más exigentes.
Y luego están los Bengals. Cincinnati tuvo una de las combinaciones de linieros ofensivos titulares más saludables el año pasado y aun así permitió 36 capturas, cifra que, si se asignara a un solo quarterback, lo colocaría entre los 10 más capturados de 2025. Joe Burrow es un maestro extendiendo jugadas desde el bolsillo, y contar con un especialista en colapsar la bolsa como Crosby es otro movimiento agresivo destinado a atacar el talón de Aquiles de casi todos los equipos del AFC North.
2. La evaluación de Crosby por parte de los Ravens
La evaluación de los Ravens sobre Crosby tuvo que ser sobresaliente, y parte de mí se pregunta si esta estadística tuvo peso para una organización tan orientada a los análisis: en las últimas dos temporadas, la defensa de Baltimore jugó con ventaja en el marcador durante casi el doble de snaps que la defensa de los Raiders. Y aunque eso no significa que podamos duplicar los impresionantes números de Crosby, sí implica que logró presionar al quarterback de forma efectiva en el peor contexto de pass rush de la NFL.
Baltimore nunca había traspasado una selección de primera ronda en 31 años por un jugador veterano, mucho menos dos. Los Ravens también tienen pendiente una extensión a largo plazo para Lamar Jackson, que abrirá espacio salarial, pero aun así el equipo entra al primer año del régimen defensivo de Jesse Minter con una estructura financiera muy cargada en sus estrellas.
Esto incrementará la presión sobre Baltimore para maximizar sus selecciones restantes del draft de 2026. Crosby tendrá salarios base de 30 millones y 29 millones de dólares en las próximas dos temporadas. Los Ravens firmaron a Justin Madubuike por cuatro años y 98 millones en 2024. Kyle Hamilton acordó una extensión de cuatro años y 100 millones en agosto de 2025 antes del inicio de la temporada pasada. Roquan Smith firmó un contrato de 100 millones en 2023.
Una eventual extensión de Jackson aliviará parte de la presión financiera inicial, pero hay una razón por la que Baltimore era considerado un “dark horse” en esta negociación, más allá del precedente organizacional.
3. La filosofía de draft de los Ravens
Baltimore entregó la selección número 14 del próximo draft, que habría sido la más alta del equipo desde que eligieron a Hamilton en ese mismo puesto en 2022. A primera vista, esto parece confirmar lo que muchos ejecutivos han comentado sobre la clase de este año: después de la selección 15, el talento cae significativamente, aunque todavía hay buenos contribuyentes hasta la tercera ronda.
Baltimore, en esencia, sacrificó la selección 14 de un draft considerado mediocre para obtener al mejor pass rusher veterano disponible y planea rellenar el roster con otras dos selecciones dentro del top-100 y una gran cantidad de picks de rondas medias que podrían ofrecer flexibilidad en el Día 2 y Día 3 del draft.
Gracias al constante dominio del equipo en la fórmula de selecciones compensatorias, los Ravens todavía cuentan con cuatro picks de quinta ronda (incluido uno proveniente de los Chargers por Odafe Oweh) y las selecciones 45 y 80.
Baltimore apuesta a que el intercambio por Crosby será tan exitoso que hará irrelevante perder una selección en la muy codiciada clase de 2027. Ese draft ya ha sido tema de conversación debido a los intercambios por Parsons, Gardner y Quinnen Williams, el tercero notable por aplazar una selección de primera ronda hasta ese año. Se espera que esa generación tenga talento de élite, incluyendo varios prospectos de quarterback de alto nivel, lo que aumenta el valor de las selecciones de primera ronda como munición para equipos que quieran subir en el draft.
Obviamente, los Ravens no planean estar en el mercado por un quarterback, lo que también pudo influir en su decisión.
Un punto importante: aunque elogiamos la habilidad de Baltimore para reclutar talento, el intercambio por Crosby también es un reconocimiento de que el equipo falló con Oweh, seleccionado en el puesto 31 de la primera ronda en 2021, quien solo despegó bajo las órdenes de Minter cuando jugaba para los Chargers al final del año pasado. Mike Green tuvo algunos de sus mejores juegos hacia el final de la temporada 2025, pero aún está lejos de estar listo para suplir a una unidad sin Dre’Mont Jones (líder del equipo en golpes al quarterback en 2025, en solo nueve partidos) y Kyle Van Noy, quienes entrarán a la agencia libre el 11 de marzo.
Green fue segundo en el equipo en golpes al quarterback, lo que en última instancia evidenció lo desesperados que estaban los Ravens por ayuda premium en el pass rush.
Aún más urgente era la necesidad de un edge capaz de detener la carrera, que podría ser la mayor fortaleza de Crosby.
4. Las motivaciones de los Ravens
Baltimore tenía dos motivaciones claras para adquirir a Crosby. La primera es aliviar la presión sobre Minter, quien enfrenta la poco envidiable tarea de reemplazar a uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la NFL y una figura emblemática en Baltimore. La segunda, aunque suene a cliché en esta época del año, es aprovechar una ventana de contendencia que se está cerrando rápidamente.
Jackson tendrá 30 años al final de la temporada 2026 y se ha perdido un número considerable de partidos en tres de las últimas cinco campañas del equipo. El left tackle Ronnie Stanley cumplirá 32 años en dos semanas. Mark Andrews tendrá 31 antes del inicio de la temporada 2026 y Derrick Henry cumplió 32 en enero.
Baltimore dejó ir a John Harbaugh, en parte por el temor de ver a otro joven asistente brillante con vínculos con la organización marcharse hacia un puesto de head coach en otro lugar, como ocurrió con Mike Macdonald y los Seahawks.
Todo esto sugiere que, al igual que Seattle con Macdonald, los Ravens esperaban volver a la contienda de inmediato con un offseason agresivo. Y están actuando en consecuencia.
5. Por qué los Raiders hicieron este movimiento
Ahora, revisemos el lado de los Raiders. Las Vegas promovió a Rob Leonard, uno de los favoritos de Crosby, a coordinador defensivo tras la contratación del nuevo head coach Klint Kubiak. Crosby es una fuerza cultural dentro del equipo que, según un reporte de The Athletic, estaba cada vez más frustrado por la imprevisibilidad del nuevo régimen encabezado por Tom Brady, quien ha recuperado una enorme influencia dentro de la organización junto a su gurú personal de salud, Alex Guerrero.
En la primera temporada de Brady, los Raiders no lograron contratar a su principal candidato a head coach ni a su objetivo para coordinador defensivo. El equipo despidió a su coordinador ofensivo durante la temporada y a su head coach al finalizar el año. La primera selección de primera ronda de la era Brady, Ashton Jeanty, quedó por detrás de otros corredores novatos en 2025, mientras que la selección de segunda ronda, Jack Bech, atrapó solo 20 pases.
Con la salida de Crosby, los Raiders se convierten —sin demasiada discusión— en el peor roster de la NFL.
Eso es… mucho peso para colocar sobre los hombros del que probablemente será el pick No. 1 del draft, Fernando Mendoza. La pregunta es si una selección de media ronda en una clase de 2026 poco brillante y, posiblemente, un pick muy tardío en 2027, son suficientes para compensar el impacto estructural que Crosby aportaba dentro del vestidor.
Es comprensible que Crosby estuviera mentalmente desconectado hasta el punto de que este intercambio se volviera inevitable. Pero, volviendo a nuestro punto inicial sobre Jon Gruden y Mack —y, en general, sobre cualquier entrenador o ejecutivo que llega decidido a desprenderse del talento veterano—, ¿no debería revertir esa frialdad ser parte del trabajo de un buen gerente general? O, en el caso de los Raiders, de un propietario minoritario iconoclasta.
Los Raiders hicieron 11 selecciones el año pasado y ahora están programados para realizar otras 11 en el próximo draft, incluidas dos de primera ronda, tres más dentro del top-102, una de cuarta ronda proveniente de los Vikings y dos selecciones compensatorias de cuarta y quinta ronda.
La clase del año pasado fue casi imposible de evaluar debido al estado del roster. Y no imagino que eso cambie demasiado la próxima temporada, a menos que los Raiders logren compensar su falta de talento veterano en la agencia libre, algo que se volvió mucho más complicado después de haber traspasado, la noche del viernes, al mayor imán del equipo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.