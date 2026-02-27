Ganadores y perdedores del NFL Combine 2026: QBs, coaches y GMs
Aunque el NFL Combine sigue en marcha, la parte pública del evento prácticamente ha concluido. Los coaches y gerentes generales que pasan por el podio deben ofrecer lo que es apenas la primera de muchas actuaciones destinadas a ocultar verdaderas intenciones, elogiar a sus propios jugadores e infundir confianza en la base de aficionados.
Más valioso que la conferencia de prensa previa al Draft —muchas veces banal—, el combine suele ser un momento para marcar el tono y enviar mensajes si sabes dónde mirar. Desglosamos a los ganadores y perdedores de esta fase en particular del combine, con la mira puesta en el impacto rumbo al próximo offseason de la NFL y más allá.
Te puede interesar: Jugadores a seguir en el Combine de la NFL incluyen solo un QB
GANADORES
Ashton Jeanty
“Es muy importante que Ashton Jeanty tenga un wingman”, dijo Klint Kubiak a los reporteros en el combine, señalando que no será solo uno. Kubiak estaba alto en mi lista de calificaciones para contrataciones de head coach, específicamente porque creo que está bien preparado para maximizar un arma como Jeanty, la selección No. 6 global del Draft 2025.
El sistema downhill de outside zone no debería resultarle extraño a Jeanty, quien trabajó tanto conceptos de gap como de zona en Boise State, y debería permitirle no solo correr con menos inhibiciones, sino también preparar oportunidades de “home run” a partir del play action en el juego aéreo (algo que vimos con efectividad en 2025, pero con demasiada poca frecuencia en el matrimonio fallido entre la ofensiva de Pete Carroll y Chip Kelly).
Sean Payton
Entre todos los coaches que pudieron aprender lecciones de 2025, me resulta gratamente sorprendente que el que más haya evolucionado sea un posible futuro miembro del Salón de la Fama de 62 años, conocido por una autoconfianza pronunciada.
Payton fue franco al señalar que Denver ganó muchos partidos cerrados la temporada pasada (10 de 14 en temporada regular y también el triunfo en el juego de wild-card en playoffs). Con frecuencia, un coach puede vender ese dato como prueba de carácter o fortaleza en los minutos finales; sin embargo, la realidad es que los equipos que ganan consistentemente juegos de una sola posesión suelen beneficiarse de jugadas de alta varianza, muchas veces asociadas a la suerte.
En ese sentido, que Payton haya cedido el play-calling a Davis Webb —una decisión que prácticamente garantiza que Webb obtenga un puesto de head coach el próximo año si tiene éxito— es también un movimiento de doble filo que demuestra crecimiento.
Por un lado, refleja una comprensión clara de la “ventana” actual de los Broncos. Por otro, es un reconocimiento de que el equipo perdió el juego por el título de la AFC en parte por problemas de manejo de partido y que quizá Payton esté mejor posicionado como CEO los domingos, además de su rol durante la semana.
Whimsey
Todd Monken es uno de los grandes “tomadores prestados” de conceptos y jugadas en la NFL. Sin embargo, existe una diferencia entre copiar y pegar una versión burda del sistema de McVay o Shanahan, y lo que hace Monken: entender el futbol ofensivo en otro nivel, tomar los detalles finos de esos esquemas y adaptarlos a lo que está construyendo.
Como era previsible, Monken brilló en su primera gira de conferencias de prensa a nivel liga, con una mezcla de honestidad y descaro al estilo Bruce Arians. Pero lo que realmente captó mi atención fue su insistencia en el uso evolucionado de la jugada hook-and-ladder.
Monken hizo un gran trabajo incorporando conceptos de scramble diseñados para Lamar Jackson en Baltimore, que discretamente habían ido ganando presencia entre los mejores quarterbacks móviles de la liga. Ahora parece enfocarse en la afinidad de Ben Johnson por las jugadas hook-and-ladder.
Si un equipo cuenta con un grupo estable de jugadores inteligentes y confiables, una hook-and-ladder puede añadir yardas después de la recepción (YAC) y potencial explosivo. Aún no hemos visto a un coach convertirla en parte estructural de su ofensiva, pero podría ser el ajuste que muchas ofensivas buscan para contrarrestar la abundancia de coberturas en zona que están reduciendo la producción de touchdowns.
C.J. Stroud
Contrastemos la manera en que los Dolphins hablaron de Tua Tagovailoa —utilizando abiertamente el podio para buscar un posible socio comercial, prácticamente declarando que su tiempo en el roster había terminado— con lo que Nick Caserio dijo sobre Stroud el martes.
El gerente general de los Texans calificó de “morónica” la idea de intercambiar al exseleccionado No. 2 global, una declaración que fue seguida rápidamente por el despido de Jerod Johnson, quien había sido el coach de quarterbacks de Stroud desde su llegada a la NFL.
Stroud ha tenido ya dos coaches de quarterbacks y dos coordinadores ofensivos distintos (Jerod Johnson y Bobby Slowik fueron despedidos en offseasons posteriores) en el transcurso de cuatro temporadas, justo cuando se aproxima una campaña crucial en la que Houston deberá decidir si compromete más de 60 millones de dólares por año para Stroud, junto con un potencial contrato cercano a los 50 millones anuales para el pass rusher Will Anderson Jr., seleccionado tres turnos después de Stroud en el ahora trascendental Draft 2023.
Mis pensamientos al respecto son dobles:
• Creo que Nick Caserio manejó esto a la perfección. Independientemente de si realmente considera “morónica” la idea de intercambiar a C.J. Stroud, no hay ningún costo en respaldar públicamente a tu quarterback. Manifestar confianza en un pasador y luego cambiarlo meses después no tiene impacto alguno en la seguridad laboral ni en la imagen pública de un gerente general (¿recuerdan cuando Les Snead prometió que los Rams no “eliminarían” a Sam Bradford antes de, bueno, eliminarlo?). Y si no aparece una oferta verdaderamente impactante por Stroud, entonces parecerá que los Texans estuvieron de su lado todo el tiempo.
• No creo que la idea sea morónica. Si eres fan de los Texans, te lo planteo así: ¿rechazarías dos selecciones de primera ronda de, digamos, los Jets o los Steelers (que entiendo tienen valores muy distintos entre sí) y la posibilidad de reunir a alguien como Jimmy Garoppolo con Nick Caley para operar una ofensiva más enfocada en el control del balón y con menor riesgo, alimentando a la defensiva de DeMeco Ryans?
Y con el ahorro que implicaría no comprometerte a un contrato gigantesco, podrías —como hicieron los Broncos hace un año— añadir piezas críticas a la defensiva y construir una unidad élite y sólida durante dos temporadas, mientras te mantienes relevante de cara al tesoro que promete ser la generación de quarterbacks del Draft 2027. Todo esto en un año en el que cada equipo necesita quarterback, pero no hay ninguno en el Draft, lo que naturalmente crea un mercado.
¿O preferirías patear la decisión un año más con Stroud y arriesgarte a no poder cambiarlo debido al volumen de quarterbacks que salgan al mercado, o tener que otorgarle una extensión estilo Daniel Jones basada únicamente en una mejora moderada? Stroud bien podría explotar esta temporada y hacernos quedar como tontos a todos, pero ahora mismo siento que Houston al menos debería guardar esa posibilidad en el bolsillo trasero (aunque yo sea, oficialmente, un morón).
Jesse Minter
Clasifiqué a Minter como mi contratación No. 1 de coach en este offseason, y estoy empezando a ver en la práctica por qué. Minter hizo un comentario muy agudo sobre la naturaleza de los entrenamientos voluntarios, un tema candente en Baltimore debido a la asistencia —o falta de ella— del quarterback franquicia Lamar Jackson.
Minter puso la responsabilidad en el staff de coacheo para hacer que el programa voluntario de offseason parezca lo suficientemente importante e interesante como para atraer a los jugadores. Eso implica replantear algunas de las banalidades desgastadas del deporte y, en sus palabras, reemplazarlas por “cosas de alto nivel”.
Minter fue contratado tras la estela de la carrera al Super Bowl de Mike Macdonald, una campaña que dependió menos del quarterback de lo que hemos visto en la mayoría de los campeones recientes y más de un frente defensivo autosustentable y cerebral. Que Minter establezca un tono similar es fundamental para un despegue suave en Baltimore.
PERDEDORES
Howie Roseman
En el combine, el gerente general de los Raiders, John Spytek, señaló que, con todo respeto hacia el gerente general de los Eagles, la reputación de Roseman es tal que ahora, cuando llama para hablar de un posible intercambio o preguntar por uno de tus jugadores, se encienden las alertas personales, considerando lo exitoso que ha sido el GM de Philadelphia al “saquear” talento de otros rosters.
Imaginen ser tan bueno en tu trabajo que los demás ya no quieran negociar contigo por miedo a ser… ¿“Rosemaneados”?
Hablando en serio, me pregunto si el éxito de Roseman podría impactar cualquier negociación futura relacionada con A.J. Brown (fuera de un escenario en el que Brown termine en los Patriots, donde Mike Vrabel tiene familiaridad con el jugador y un entendimiento amplio de su mapa social y emocional).
Aun así, si los Patriots son el pretendiente obvio, ¿el éxito de los Eagles en evaluación de talento le impide a Philadelphia generar un mercado secundario por Brown que eleve su precio?
Joe Schoen
Siento una simpatía particular por Joe Schoen, y explico por qué. Cuando adultos “normales” se enteran de a qué me dedico, la reacción por defecto no suele ser “¡Wow! Qué trabajo tan increíble”, sino más bien: “Entonces, ¿qué haces realmente para pagar las cuentas y mantener a tu familia?” o “¿Tu esposa no se enoja porque pasas todo el día hablando de fantasy football?” o “¿Por qué no eres contador como el papá de Eli? (suéltalo, mamá)”.
Cada vez que tienes que reiterar que, en efecto, tienes un trabajo real que la gente no cree que exista, eso desgasta el espíritu. Así que no es con schadenfreude ni con alegría que transmito la noticia de que Schoen tuvo que decirles a los reporteros que, en efecto, sigue siendo el general manager de los Giants durante su conferencia de prensa en el combine.
Imagino que esto genera una serie de situaciones complejas y socialmente incómodas en las que agentes y otros ejecutivos se acercan tanto a Schoen como a John Harbaugh en el combine (y quizá incluso a Dawn Aponte, la otra nueva ejecutiva de alto rango del equipo). Han circulado reportes de que los Giants no están contentos con la percepción de que el puesto de Schoen es meramente un título simbólico, aunque no sé exactamente cómo podrían abordar ese problema a corto plazo.
Intriga del Draft
La sorprendente admisión de que aproximadamente el 25% del top 100 preliminar de los Chiefs fue eliminado cuando venció el plazo de la NCAA para que los jugadores regresaran a la universidad es uno de los pocos ejemplos de la NFL siendo incapaz de mejorar su propio producto.
Por lo que se escucha en los círculos ejecutivos, este es un año flojo para el Draft. Me han dicho que tiene profundidad de apenas unos 15 jugadores y que luego llega un precipicio a mitad de la primera ronda. Ahora bien, no debemos confundir un Draft talentoso con un Draft intrigante (véase el caso del año pasado con el embrollo alrededor de Shedeur Sanders).
La NFL siempre puede generar conversación o hacer que algo se materialice, como humo de bong, de la nada. Pensé que alguien como Trinidad Chambliss, tras una brillante carrera rumbo al campeonato de la NCAA, podría haber inyectado interés a finales de la primera ronda. Sin embargo, Chambliss regresará a Ole Miss para su temporada universitaria número 36 (sí, edad 36).
En su lugar, quizá la pregunta sea si Ty Simpson puede mejorar lo suficiente su “stock” teórico como para entrar en la conversación. Aun así, con el fenómeno Sanders ya en el pasado, me pregunto si la liga intentará contrarrestar la acumulación de talento en el ámbito universitario por parte de boosters con bolsillos profundos dentro de la NCAA.
Arbitraje
El gran Mark Maske localizó al vicepresidente de operaciones de la NFL, Troy Vincent, en el combine para preguntarle sobre jugadas mal marcadas durante la temporada 2025. En una respuesta que admitió haberle quitado un touchdown absolutamente, monumentalmente crucial a Isaiah Likely contra los Steelers —una recepción que, si lo piensas bien, tiene una línea no tan indirecta hacia el destino tanto de los Steelers como de los Ravens y, en consecuencia, de John Harbaugh y Mike Tomlin— Vincent dijo:
“Estuvo la jugada de Likely… Ravens-Steelers en la zona de anotación. Y luego hubo otra —una jugada de los Jets—. Pero fue la de Likely la que te hace decir, eso fue interesante por el tercer paso, y estaban hablando de la extensión del balón. Entonces era: ¿Qué constituye ese tercer acto?”
La frustración aquí, que parece haber sido compartida por el veterano Kyle Van Noy, es evidente: ¿por qué demonios lo formulas como una pregunta? ¿Qué constituye un tercer acto? Eso debe poder explicarse al público —y, seamos honestos, a un mercado de apuestas y predicciones valuado en billones de dólares— con absoluta certeza.
No estamos probando una teoría ni sosteniendo una conversación intelectual alrededor de un latte rosa. Estamos hablando de la piedra angular de un reglamento que se aplica con tal inconsistencia que la liga empieza a parecer una teoría de conspiración ambulante. Y todo esto ocurre mientras avanzan las negociaciones entre la NFLRA y la liga, con la posibilidad de un paro laboral en el horizonte.
El tush push
Visto en retrospectiva, ¿no parece un poco exagerado haberse molestado tanto por esto? Yo mismo —una o dos veces— probablemente fui algo hiperbólico con el tema.
En el combine, Nick Sirianni respondió este año a preguntas sobre cómo ya nadie está intentando prohibir la jugada. Los Eagles convirtieron apenas un poco más del 60% de sus intentos esta temporada, mientras la ofensiva se estancaba y el equipo se veía obligado a cambiar de coordinador.
Sirianni abrió la puerta a “encontrar nuevas vías para convertir en tercer down o en zona roja”, y destacó el paquete de jugadas engaño que partían de la formación del tush push. Personalmente, me pareció que ese fue el desarrollo ofensivo más brillante del equipo el año pasado, y me pregunté qué tan explosivas podrían volverse esas jugadas derivadas del tush push si los Eagles redoblaban o triplicaban su apuesta por dominarla, especialmente mientras su línea ofensiva campeona del Super Bowl entraba en una etapa de transición.
A medida que ha quedado más claro que Philadelphia estaba impulsado principalmente por una línea ofensiva generacional —que ahora empieza a envejecer—, el tush push probablemente se ha convertido tanto en un tema de seguridad para los propios Eagles como para sus rivales.
Anthony Richardson
Quizá esté en minoría, pero no creo que la solicitud de intercambio de Richardson esta semana en Indianapolis sea una decisión inteligente para su carrera. Es cierto que mudarse a un nuevo equipo tiene beneficios inevitables. Sin embargo, el salto inmediato a fantasear con Richardson jugando para Kyle Shanahan o Kevin O’Connell y convirtiéndose mágicamente en el gigante que todos imaginamos pasa por alto que Shane Steichen también es un coach destino para revivir carreras.
De hecho, pondría a Steichen en esa conversación junto a O’Connell, Sean McVay y Shanahan. Él diseñó algo que funcionaba para Richardson, pero Richardson no pudo capitalizarlo. Curiosamente, creo que ya hemos visto los límites de lo que un “quarterback whisperer” puede lograr en la NFL. Minnesota vio desafiada su arrogancia hace un año al dejar pasar al eventual campeón del Super Bowl Sam Darnold en favor de J.J. McCarthy, solo para que los Vikings regresaran de inmediato al mercado de quarterbacks rumbo a 2026.
Otro apunte rápido sobre el tema:
• ¿De verdad creemos que Chris Ballard, quien se aferra a su puesto con el margen más fino posible, va a intercambiar al exseleccionado No. 4 global a uno de los tres mejores destinos para quarterbacks en la NFL y arriesgarse a que Richardson se convierta en estrella? Entiendo que hay un componente humano en todo esto, pero la mecánica de este posible trade y, por ejemplo, el canje de Justin Fields a Pittsburgh —donde Ryan Poles genuinamente quería lo mejor para Fields— son totalmente distintas.
El deseo de Richardson de salir podría terminar enviándolo a los Jets, por ejemplo. Puede confundir la posibilidad inmediata de tiempo de juego con una buena oportunidad, cuando la verdadera gran oportunidad podría ser absorber todo lo posible de un coach al que otros quarterbacks en situaciones similares (como Daniel Jones) elogian constantemente.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/02/2026, traducido al español para SI México.