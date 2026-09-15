Ganadores y perdedores de la Semana 1 de la NFL: Chargers fracasan estrepitosamente
Aunque ya habíamos abierto el apetito desde la noche del miércoles con el triunfo de los Seahawks sobre los Patriots en el partido inaugural de la temporada y la victoria de los 49ers sobre los Rams el jueves en Australia, también había 12 partidos para disfrutar a lo largo de la jornada completa del domingo.
Aquí presentamos a nuestros ganadores y perdedores de la Semana 1, junto con nuestra cobertura más actualizada.
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Ganadores y perdedores de la Semana 1 de la NFL
Perdedor: ofensiva de los Chargers
El muy esperado debut de la ofensiva de los Chargers dirigida por Mike McDaniel quedó opacado por el debut de Mike LaFleur como Head Coach de los Cardinals. LaFleur condujo a sus Cardinals a una sorpresiva victoria de 26–14 sobre los favoritos Chargers, mientras su equipo acumuló 393 yardas de ofensiva y bloqueó un punt para conseguir el triunfo. Es una derrota increíblemente decepcionante para los Chargers, que se esperaba avanzaran con facilidad a un inicio de 1–0 mientras buscan volver a competir en la AFC. En cambio, apenas consiguieron 268 yardas de ofensiva y controlaron el reloj durante apenas 22:29 del partido. Apenas es la Semana 1, pero esta derrota está muy lejos de lo que se esperaba que esta ofensiva fuera capaz de hacer.
Ganador: quarterbacks estelares
A pesar de que el ganador del MVP de la NFL en 2025, Matthew Stafford, y el segundo lugar, Drake Maye, tuvieron discretos debuts en la temporada regular de 2026 a principios de esta semana, el domingo fue el día para que los quarterbacks estelares brillaran.
En el que fue, por mucho, el partido con mayor puntuación de la tarde, Caleb Williams llevó a los Bears a conseguir 59 (!) puntos en una victoria de 59–37 sobre los Panthers, con una actuación inspirada. El jugador de 24 años completó 21 de 29 pases para 269 yardas y dos touchdowns, además de correr para otras 65 yardas y dos anotaciones.
Hablando de actuaciones de cuatro touchdowns, el quarterback de los Bills, Josh Allen, también encontró la zona de anotación dos veces por aire y dos por tierra. Su segundo y último touchdown por pase llegó con 1:36 por jugar y terminó asegurando la victoria de Buffalo por 36–31 como visitante sobre los Texans, un equipo contra el que anteriormente había tenido dificultades. Allen acumuló más de 350 yardas totales.
Otras actuaciones destacadas de quarterbacks estelares el domingo incluyen las 245 yardas y cuatro touchdowns de Trevor Lawrence en la victoria de los Jaguars sobre los Colts, y las 364 yardas y dos touchdowns totales de Lamar Jackson en el triunfo de los Ravens sobre los Colts.
Perdedor: Deshaun Watson
Un quarterback que estuvo lejos de su mejor nivel fue Deshaun Watson.
Después de ganar de manera un tanto controversial la titularidad de los Browns sobre Shedeur Sanders a principios de este verano, el jugador de 30 años llevó a Cleveland a conseguir apenas 10 puntos en su derrota ante los Jaguars. Watson completó 16 de 22 intentos de pase para 205 yardas, un touchdown y una fea intercepción en el primer drive de la ofensiva. También fue capturado cinco veces y registró un QBR de 34.5.
“No todo fue culpa suya. Realmente no todo fue culpa suya”, dijo el coach de los Browns, Todd Monken, sobre Watson después del partido. “Eso no es justo. Definitivamente pude haberlo manejado mejor desde las decisiones. Definitivamente pudimos haber jugado mejor a su alrededor. Definitivamente desearía que hubiera cosas que pudiera recuperar. Hay ciertas cosas operativas que no estuvieron lo suficientemente limpias, nosotros entrando y saliendo del huddle, haciendo entrar a nuestros cambios”.
Dicho esto, Monken notablemente no se comprometió a que Watson fuera titular en la Semana 2.
“Prefiero hablar solamente de hoy porque ni siquiera he tenido tiempo de ver la grabación”, dijo. “... Evaluaremos todo”.
Los Browns viajarán a Tampa el próximo domingo para enfrentar a los Buccaneers en un kickoff a la 1 p.m. ET desde el Raymond James Stadium.
Ganador: Ashton Jeanty
El nuevo Head Coach Klint Kubiak recurrió a una cara conocida para impulsar la ofensiva de los Raiders contra los Dolphins, y la decisión resultó determinante.
El running back Ashton Jeanty —a quien Las Vegas seleccionó con el No. 6 del Draft del año pasado— corrió para 102 yardas en 23 acarreos (4.4 YPC) y también lideró el ataque aéreo del equipo con seis recepciones para 45 yardas y dos touchdowns por recepción. El jugador de 22 años le dio al nuevo quarterback Kirk Cousins una gran válvula de seguridad, ayudando a los Raiders a anotar 27 puntos en su victoria de la Semana 1 sobre los Dolphins.
Perdedor: El paso del tiempo
Incluso a sus 32 años, Derrick Henry sigue haciéndolo, demostrando que no todos los running backs se deterioran con la edad.
Henry corrió para 144 yardas en 24 acarreos —6.0 yardas por intento— y encontró la zona de anotación en la victoria de los Ravens por 41–23 sobre los Colts. Fue una actuación monumental para Henry, quien ahora tiene el récord de más partidos en la historia de la NFL con más de 100 yardas por tierra y múltiples touchdowns (26), además de ocupar el tercer lugar histórico de la liga en touchdowns terrestres (125), solo detrás de Emmitt Smith y LaDainian Tomlinson.
Ganador: Los nuevos uniformes de los Titans
Aunque Tennessee desafortunadamente perdió ante los Jets, 23–10, lo hizo luciendo unos nuevos uniformes bastante atractivos.
Los Titans presentaron esta temporada baja tanto un nuevo uniforme como un nuevo logo, que incluyen detalles que “representan la historia de la franquicia y su hogar en Nashville”. El uniforme de local que utilizaron el domingo contra New York presenta un jersey en color “Luv Ya Blue” —un homenaje a los días de la organización como los Oilers— y pantalones blancos.
Es una imagen limpia que, desafortunadamente, quedó opacada por la derrota del equipo en la Semana 1.
Ganador: La defensa de los Bengals
La defensa de los Bengals permitió 27 puntos a los Buccaneers, pero lució significativamente mejor. Después de terminar 2025 como una de las peores defensas de la liga, provocó cuatro fumbles y capturó cuatro veces a Baker Mayfield, incluida una jugada en la que un fumble fue devuelto para touchdown para conseguir sus primeros puntos del partido. Dos de las incorporaciones de Cincinnati en la agencia libre, Bryan Cook y Boye Mafe, tuvieron actuaciones importantes, ya que cada uno provocó un fumble.
Perdedores: Las otras defensas
Mientras la renovada defensa de los Bengals mostró destellos, en general no fue un buen día para las defensas. Nueve de los 16 equipos que jugaron en la primera ventana anotaron 30 puntos o más.
A pesar de sus incorporaciones de alto perfil en la agencia libre esta temporada baja, los Panthers no pudieron detener a Chicago. Los Bears tuvieron problemas para frenar a Carolina, ya que los Panthers anotaron 37 puntos. Los Ravens pasaron por encima de los Colts, acumulando más de 500 yardas de ofensiva y 41 puntos. Incluso los Texans, posiblemente la mejor defensa de la liga, permitieron 36 puntos a Josh Allen y los Bills, incluidos dos touchdowns en pases profundos. Los Texans no habían permitido más de 30 puntos en ningún partido de la temporada pasada.
Incluso las actuaciones defensivas “mejores” del domingo —los Jets limitando a los Titans a 10 puntos, los Jaguars manteniendo a los Browns en 10 puntos y los Steelers limitando a los Falcons a 13 puntos— fueron más resultado del mal desempeño de los quarterbacks y las ofensivas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/09/2026, traducido al español para SI México.