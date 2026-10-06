Ganadores y perdedores de la Semana 4 de la NFL: Cowboys dan un golpe en la mesa

Otra semana de la NFL ha llegado a su fin y, una vez más, la jornada cumplió con las expectativas.

La tarde del domingo tuvo 10 partidos decididos por una sola posesión, Ben Johnson y los Bears consiguieron su tercera victoria del año con un tercer quarterback diferente como titular, los 49ers frenaron a los Broncos en Santa Clara y los Panthers se impusieron a los Lions en un intercambio de golpes en Sunday Night Football.

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Como resultado, hay mucho que analizar mientras cerramos el primer mes de la temporada 2026. Estos son nuestros ganadores y perdedores de la Semana 4.

Ganador: Brian Schottenheimer, el encargado de las jugadas

Los Cowboys derrotaron a los Texans en la Battle of Texas el domingo por la tarde, y lo hicieron respaldados por una actuación ofensiva extraordinaria.

Después de anotar 31 puntos o más por tercer partido consecutivo, Dallas vio al quarterback Dak Prescott lanzar para 335 yardas, al receptor CeeDee Lamb atrapar 17(!) pases para 189 yardas y un touchdown, y al corredor Javonte Williams encontrar la zona de anotación tres veces por tierra. Fue el tipo de actuación que Brian Schottenheimer necesitaba después de recibir críticas por la derrota de último segundo de Dallas ante los Ravens en Brasil el fin de semana pasado.

El coach de los Cowboys, quien también se encarga de llamar las jugadas ofensivas del equipo, no parecía considerar el partido del domingo contra Houston como una obligación de ganar, pero ciertamente quería dar un golpe de autoridad.

“Quería este partido”, dijo Schottenheimer durante su conferencia de prensa posterior al encuentro. “No creo que necesitáramos este partido. Rio no nos define. Pero quería este partido. ¿Por qué? Porque estos muchachos regresaron de un viaje de 10 horas. Los Ravens, creo, jugaron en casa hoy; nosotros jugamos como visitantes. Jugamos el jueves por la noche. Jugaremos contra cualquiera, en cualquier lugar. Y estamos deseando que llegue eso. Pero Rio no tuvo nada que ver con este partido, este partido se sostuvo por sí mismo”. —Mike Kadlick

Perdedor: la defensa de Texans

La ofensiva de los Texans, constantemente criticada, hizo más que suficiente el domingo. C.J. Stroud completó 21 de 31 pases para 347 yardas y dos touchdowns, y Houston anotó 30 puntos. Sin embargo, la defensa de los Texans, que se suponía sería la mejor de la liga al comenzar la temporada, no pudo detener a Dak Prescott y la ofensiva de los Cowboys en la segunda mitad.

Prescott completó el 80% de sus pases en la segunda mitad, mientras que la ofensiva consiguió 28 puntos para ganar 34-30 y dejar a Houston con marca de 0-4. Ahora, las esperanzas de los Texans de llegar a los playoffs están al borde de convertirlos en apenas el segundo equipo en la historia de la NFL en llegar a la postemporada después de comenzar 0-4. —Eva Geitheim

Ganador: John Harbaugh

Menos de dos partidos después de comenzar su primera temporada como coach de los Giants, John Harbaugh vio cómo su quarterback, Jaxson Dart, sufría una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. Los Giants fácilmente pudieron haber visto cómo su temporada se desmoronaba, pero en cambio, tienen marca de 2-0 desde entonces. Sí, las victorias llegaron contra los débiles Titans y Cardinals, pero al final del día, los Giants demostraron que estaban un nivel por encima de esos equipos. La defensa de Harbaugh apareció en momentos importantes con dos intercepciones clave en semanas consecutivas para sellar la victoria, incluida una pick-six de Deonte Banks para terminar el partido el domingo. Ahora, los Giants tienen marca de 3-1 y son los únicos líderes de la NFC East. —EG

BANKS CLOSED ON SUNDAYS



📺: CBS/Paramount+ pic.twitter.com/Adh3ijHUwo — New York Giants (@Giants) October 4, 2026

Perdedor: los oficiales de la NFL

Desafortunadamente, los oficiales opacaron la acción dentro del campo durante los partidos del domingo.

Como explicamos aquí, los árbitros se convirtieron, en cierta medida, en los protagonistas de la Semana 4. En los primeros 14 partidos de la jornada, los oficiales lanzaron 238(!) pañuelos, que representaron la enorme cantidad de 1,830 yardas por castigo.

Estas cifras forman parte de lo que se ha convertido en la temporada con más castigos en la historia de la NFL, de acuerdo con @nflrefstats1 en X, con los oficiales lanzando 17 pañuelos por partido y promediando 130 yardas por castigo.

Además, dos oficiales —Adrian Hill y Jeff Seeman— tuvieron altercados con jugadores que ahora están siendo revisados por la NFL. Al mismo tiempo, Bill Vinovich castigó a Mike Vrabel por lo que pareció ser una interacción de rutina entre un coach y un árbitro. —MK

Ganador: Zay Flowers

Zay Flowers está demostrando desde el inicio de la temporada 2026 que vale lo que dice su contrato. Flowers acordó una extensión de cuatro años y 140 millones de dólares un mes antes del inicio de la temporada regular, convirtiéndose en el cuarto receptor mejor pagado de la liga.

Está demostrando que vale más que el acuerdo, particularmente después de atrapar seis pases para 119 yardas y un touchdown antes del medio tiempo contra los Titans. Flowers llegaba a este año con temporadas consecutivas de 1,000 yardas, pero parece estar alcanzando un nuevo nivel de juego dentro de la ofensiva de Declan Doyle. —EG

Perdedor: el grupo de quarterbacks de Commanders

Con el quarterback titular Jayden Daniels recuperándose de una lesión en el codo, los Commanders viajaron esta semana al otro lado del Atlántico con solo dos quarterbacks saludables. Regresarán a casa con uno solo.

Marcus Mariota, quien inició su segundo partido de la temporada en ausencia de Daniels el domingo, estuvo detrás del centro durante apenas 11 jugadas contra los Colts en Londres antes de que el defensive end Laiatu Latu cayera sobre él. Mariota abandonó el partido y no regresó, lo que obligó al novato seleccionado en la séptima ronda Athan Kaliakmanis a entrar en acción.

El jugador de 23 años completó apenas 15 de sus 33 intentos de pase (45%) para 186 yardas, un touchdown y una intercepción, con un rating de pase de 60.9, mientras los Commanders sufrieron su tercera derrota consecutiva para caer a una marca de 1-3 en la temporada.

Según reportes, Mariota volvió a lesionarse el MCL durante el training camp. Se someterá a estudios después de que los Commanders regresen a Estados Unidos, pero se espera que se pierda algún tiempo. ¿La buena noticia? Washington espera que Daniels regrese para su partido de la Semana 5 contra los Giants. —MK

Ganador: los jugadores de fantasy football que seleccionaron a Will Reichard

Los Vikings son uno de apenas cuatro equipos que permanecen invictos después de las primeras cuatro semanas de la temporada 2026. El domingo por la tarde, consiguieron una victoria sin anotar un touchdown.

En el triunfo de 15-10 sobre los Dolphins, la ofensiva de Minnesota liderada por Kyler Murray tuvo 10 posesiones, con cuatro series que terminaron en despeje, una con una arrodillada para terminar el partido y cinco con un gol de campo del kicker Will Reichard.

Reichard ha anotado 27 de los 71 puntos de los Vikings en el año y actualmente lidera la NFL con 12 goles de campo convertidos. El jugador de 25 años ahora suma 28 intentos consecutivos de gol de campo convertidos desde la temporada pasada.

En las ligas de fantasy con puntuación estándar, Reichard consiguió la impresionante cantidad de 19 puntos fantasy el domingo. —MK

Perdedor: la secundaria de Bills

La secundaria de los Bills no tuvo su mejor actuación, permitiendo que Drake Maye y el ataque aéreo de los Patriots volvieran a encontrar su ritmo, mientras Maye completó 22 de 37 pases para 269 yardas, tres touchdowns y una intercepción.

El cornerback de segundo año Maxwell Hairston tuvo dificultades en particular, al permitir un par de touchdowns y recibir críticas por su esfuerzo en una de las conversiones de tercera oportunidad de los Patriots que sellaron el partido.

Max Hairston (1) what kind of effort is this?#BillsMafia pic.twitter.com/dtdSQThCzq — Buffalo Sports Talk (@BUFSportsTalk) October 4, 2026

De acuerdo con Matt Parino de Syracuse.com, Hairston rechazó ser entrevistado después del partido. Un defensor de los Bills que sí habló después del encuentro fue el safety C.J. Gardner-Johnson. Se refirió a Efton Chism III, el receptor de los Patriots que atrapó el touchdown de la victoria, como un jugador del practice squad, a pesar de que Chism nunca ha estado en un practice squad. Fue una mala imagen para Gardner-Johnson, quien ha protagonizado varios momentos controversiales a lo largo de su carrera.

El coach Joe Brady defendió a Hairston después del partido. “Hay una razón por la que Maxwell Hairston está ahí. Somos jóvenes en defensa. Tenemos que ser capaces de superar algunas cosas. Tenemos que ser capaces de tener jugadas desafortunadas y aun así jugar la siguiente. Confío en nuestros coaches defensivos para entender la rotación. Confío en nuestros coaches defensivos en cuanto a entender cuál es la rotación. No quiero ser un micromanager y decir: ‘Oye, sácalo’. Tengo toda la confianza en Maxwell”. —EG

Ganador: George Kittle

Menos de 10 meses después de sufrir un desgarro del tendón de Aquiles, George Kittle apareció con una recepción y carrera de touchdown de 56 yardas para sellar la victoria de los 49ers sobre los Broncos. Kittle regresó en la Semana 1, pero esta fue fácilmente su jugada más importante de la temporada hasta ahora. Kittle atrapó cuatro pases para 70 yardas y un touchdown.

THERE HE GOES‼️



📺 CBS pic.twitter.com/QSMFNxWe7L — San Francisco 49ers (@49ers) October 4, 2026

En general, fue una gran victoria para los 49ers. San Francisco ha tenido un buen inicio de temporada, pero su primer triunfo llegó contra unos Rams que claramente no estaban en su mejor momento en Australia. Los 49ers siguieron con victorias sobre los Dolphins y Cardinals, que entre ambos han conseguido una sola victoria esta temporada. Al derrotar a los Broncos 24-14, los 49ers consiguieron su victoria más convincente del año. —EG

Perdedor: la proclamación de Klint Kubiak en el medio tiempo

Desafortunadamente para los Raiders, el mensaje de medio tiempo de Klint Kubiak no resultó profético. Antes de comenzar la segunda mitad, Kubiak le dijo a Tracy Wolfson, de CBS Sports: “Vamos a ganar el partido”. Sin embargo, los Raiders no ganaron.

Después de llegar al medio tiempo con ventaja de 13-10, los Raiders perdieron 30-27 ante los Chiefs. Ambos equipos llegaron al partido invictos, y Las Vegas cayó a 3-1 mientras los Chiefs tomaron el liderato de la AFC West con marca de 4-0.

Los Raiders hicieron un esfuerzo encomiable y alcanzaron su total de victorias de 2025, pero finalmente se quedaron cortos en su intento por conseguir un triunfo de autoridad sobre su rival divisional. —EG

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/10/2026, traducido al español para SI México.