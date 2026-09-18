El gesto de Aaron Rodgers con Mike McCarthy fue más dulce que la primera victoria de los Steelers
Hay esperanza nuevamente dentro de los Steelers, una sensación completamente nueva para Pittsburgh mientras el equipo da sus primeros pasos en la desconocida era posterior a Mike Tomlin.
La salida de Tomlin en enero marcó el final de su impresionante etapa de 19 años al frente de la franquicia de los Steelers, pero abrió el camino para que alguien más tomara las riendas y le diera nueva vida a la organización. Y alguien con una conexión especial con el quarterback que regresó, Aaron Rodgers.
Te puede interesar: Lo bueno, lo malo y lo feo de la Semana 1 de la NFL: Josh Allen cumple para Joe Brady
Mike McCarthy comenzó su etapa con los Steelers con una contundente victoria sobre los Falcons el domingo, con Rodgers ayudando a llevar a Pittsburgh al triunfo por 20–13 sobre un equipo de Atlanta dirigido por Cooper Rush. El quarterback de 42 años completó 24 de 40 pases para 221 yardas y lanzó el único touchdown ofensivo del equipo al tight end Pat Freiermuth en el segundo cuarto. Después, al comienzo del cuarto periodo, la estrella defensiva de los Steelers, T.J. Watt, interceptó uno de los pases de Rush y lo devolvió hasta la zona de anotación para un touchdown que ayudó a sellar el partido y darle a McCarthy su primera victoria en Pittsburgh.
Todo fueron sonrisas y risas para Rodgers y compañía después del partido, como mostró un video del vestidor compartido por el equipo de redes sociales de los Steelers. En el video, McCarthy felicitó a los jugadores por la victoria bien merecida y por un excelente inicio de la temporada 2026:
“Felicidades, 1–0”, dijo McCarthy en el centro del círculo. “El futbol de septiembre suele ser así de accidentado. Reconozcamos a la defensa. ... Disfrutemos esto, ¿de acuerdo? Disfrútenlo, disfruten a su familia, disfruten a sus amigos, cuídense unos a otros. T.J. [Watt], danos el breakdown”.
Sin embargo, antes de que Watt pudiera intervenir, Rodgers interrumpió la charla motivacional con un anuncio muy importante.
“Espera, espera, espera”, dijo Rodgers, entrando al centro mientras sostenía el balón del partido. “Esta es su primera victoria en su ciudad natal. Es de Greenfield Avenue. Sé que esto significa mucho para él. De acuerdo, primera victoria para el pittsburgher Mike McCarthy”.
Rodgers entonces le entregó el balón del partido, mientras el resto de los Steelers vitoreaba y aplaudía, y ambos compartieron un emotivo y prolongado abrazo.
Mira ese elegante momento a continuación:
Un momento realmente conmovedor de Rodgers para asegurarse de que McCarthy también recibiera el reconocimiento que merecía.
La etapa de Aaron Rodgers y Mike McCarthy con los Steelers en 2026 comienza de la mejor manera posible
Rodgers y McCarthy se conocen desde sus días con los Packers, que se remontan a 2006. A lo largo de 13 años, el quarterback y el Head Coach desarrollaron una sólida relación que se reflejó en el campo, mientras Green Bay registraba 107 victorias (incluidos los playoffs) y ocho apariciones en postemporada, incluido un triunfo en el Super Bowl precisamente contra los Steelers en 2011.
Más de una década después, su esperado reencuentro ya está dando frutos para Pittsburgh, al menos por ahora. En lo que Rodgers ha llamado su despedida de la NFL, el cuatro veces MVP hizo retroceder el reloj junto a su excoach de los Packers en la Semana 1 y buscará llevar a Pittsburgh a su primera victoria en playoffs desde enero de 2017. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, con mucho futbol por jugar y una AFC North que luce tan intensa y competitiva como siempre.
“Creo que lo más importante para ambos es volver a encontrar un ritmo. Ha pasado un tiempo desde que dirigimos juntos un partido”, dijo McCarthy sobre su reencuentro con Rodgers. “Pero realmente se trata de salir y conectar con sus compañeros, este es su segundo año jugando con estos muchachos. Estamos haciendo algunas cosas de manera diferente este año, tuvimos un buen camp. Así que todos estamos deseando salir, comenzar y ponernos en marcha”.
Es agradable ver a Rodgers mostrando su lado sensible esta temporada y dando oficialmente la bienvenida a Big Mike al grupo después de la primera —y probablemente no última— victoria durante su etapa conjunta con los Steelers. Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar y la próxima prueba de Pittsburgh llegará el domingo, cuando visite a los Patriots.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/09/2026, traducido al español para SI México.