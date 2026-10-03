Los Giants adoptan la personalidad de su coach: “Es un psicópata tranquilo”

Los Giants superaron una semana brutal y salieron con una victoria

El equipo ni siquiera regresó a New Jersey, después de la derrota de la semana pasada ante los Rams en Monday Night Football, sino hasta alrededor de las 7:30 a.m. ET, y fue casi al mediodía cuando se enteraron de que Jaxson Dart probablemente estaría fuera por el resto de la temporada.

John Harbaugh respondió al día siguiente ante sus jugadores, con transparencia.

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“Estábamos molestos porque Jaxson es nuestro líder y todos queremos verlo ahí afuera jugando. Le importa muchísimo”, me dijo el safety Jevon Holland. “Harbs lo resumió cuando dijo que se despertó el martes y escuchó que Jaxson no iba a jugar, que estaba fuera por el resto de la temporada, y que fue horrible, como si fuera el fin del mundo. Y luego te despiertas el miércoles y tienes que seguir haciendo tu trabajo. Y esa es la realidad de la situación”.

Cuatro días después, los Giants hicieron exactamente eso, con Holland interceptando a Cam Ward en la zona de anotación cuando quedaban 17 segundos para sellar una victoria de 12-7 sobre los Titans.

La realidad es que no hubo nada espectacular al respecto. El partido se disputó bajo una tormenta del noreste y ante una gran cantidad de asientos vacíos. Jameis Winston hizo lo suficiente. Cam Skattebo consiguió 100 yardas desde la línea de scrimmage, impulsando el juego terrestre con 60 de esas yardas en 20 acarreos. La defensa dejó en cero a los Titans durante tres cuartos, con el novato Arvell Reese como protagonista.

Pero sobrevivir, al menos esta semana, fue suficiente y sirvió para arrojar mucha luz sobre la construcción del programa que ha realizado Harbaugh.

“Todo es un testimonio de Harbaugh”, dijo Holland. “Un equipo adquiere la personalidad de su coach, y Harbs es un psicópata tranquilo… Es decir, ama el juego, explica el juego y la mentalidad necesaria para jugarlo de una manera tan particular, pero tan clara para los muchachos, que podemos aplicar de forma tangible las cosas que quiere que hagamos. Está construyendo esta máquina de guerra del football, para que, sin importar cuáles sean las circunstancias, podamos salir adelante”.

En otras palabras, no tuvieron mucho tiempo para recuperarse de la semana pasada. Pero fue suficiente, y que haya sido suficiente dice algo sobre los Giants.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/09/2026, traducido al español para SI México.