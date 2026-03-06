Guía de la Agencia libre NFL: Necesidades y chances para los 32 equipos
La agencia libre de la NFL está por comenzar.
A partir del próximo lunes 9 de marzo a las 12:00 p.m. ET, los equipos podrán negociar con los representantes de agentes libres pendientes durante lo que la NFL denomina su “periodo de manipulación legal”, el cual se lleva a cabo antes del inicio oficial del nuevo año de la liga el 11 de marzo a las 4:00 p.m. ET. En ese momento, todos los contratos vinculados a la temporada 2025 expiran, lo que desencadena una auténtica carrera para que los agentes libres sin restricciones firmen con los equipos de su elección.
Antes de que comience la locura, Sports Illustrated ha preparado una guía para los 32 equipos, detallando sus agentes libres pendientes, posiciones de necesidad, objetivos disponibles y qué es lo que finalmente hará que las próximas semanas sean exitosas para cada franquicia.
Arizona Cardinals
Agentes libres 2026: Kyler Murray, QB; Jonah Williams, RT; Jalen Thompson, S; Justin Jones, DL; Calais Campbell, DL; Kelvin Beachum, RT; Aaron Brewer, LS; Greg Dortch, WR; L.J. Collier, edge; Zay Jones, WR; Blake Gillikin, K; Will Hernandez, RG; Pharaoh Brown, TE; Matt Haack, P; Simi Fehoko, WR; Josiah Deguara, TE; Michael Carter, RB; Channing Tindall, LB; Darren Hall, CB; J.J. Russell, LB; Zonovan Knight, RB; Travis Vokolek, TE; Chad Ryland, K; Joshua Karty, K; P.J. Mustipher, DL; Starling Thomas V, CB; Emari Demercado, RB; Starling Thomas V
Necesidades por posición: QB, OL, DL
Mejores agentes libres disponibles: Malik Willis, QB; Tyler Linderbaum, OL; John Franklin-Myers, DL
La agencia libre será un éxito para los Cardinals si… pueden firmar a un quarterback puente tras la salida de Kyler Murray y añadir talento joven para construir una base para el nuevo entrenador en jefe Mike LeFleur. —Mike Kadlick
Atlanta Falcons
Agentes libres 2026: David Onyemata, DL; Leonard Floyd, edge; Kaden Elliss, LB; Bradley Pinion, P; Arnold Ebiketie, edge; Dee Alford, CB; Feleipe Franks, TE; Elijah Wilkinson, LG; DeAngelo Malone, edge; Ronnie Harrison, S; Zane Gonzalez, K; Josh Woods, LB; Easton Stick, QB; Kentavius Street, edge; Khalid Kareem, edge; Teagan Quitoriano, TE; Elijah Garcia, DL; Sam Roberts, DL; David Sills, WR; Jovaughn Gwyn, LG; Tyler Allegeier, RB; Lacale London, DL; Tyrone Wheatler Jr., RT; Malik Heath, WR; Natrone Brooks, CB; Emory Jones, QB
Necesidades por posición: OL, DL, CB
Mejores agentes libres disponibles: Braden Smith, OT; John Franklin-Myers, DL; Alonte Taylor, CB
La agencia libre será un éxito para los Falcons si… continúan fortaleciendo su línea defensiva mientras añaden un protector para Michael Penix Jr. de cara a su primera temporada en la ofensiva del nuevo entrenador en jefe Kevin Stefanski. —MK
Baltimore Ravens
Agentes libres 2026: Dre’Mont Jones, DL; Alohi Gilman, S; DeAndre Hopkins, WR; Kyle Van Noy, edge; Tyler Linderbaum, C; Ar’Darius Washington, S; Patrick Ricard, FB; Tylan Wallace, WR; Joseph Noteboom, LT; David Ojabo, edge; Brent Urban, DL; Taven Bryan, DL; Chidobe Awuzie, CB; Jake Hummel, LB; Tyler Huntley, QB; Daniel Faalele, RG; Charlie Kolar, TE; Jordan Stout, P; Isaiah Likely, TE; Keaton Mitchell, RB; Carl Jones Jr., edge; Dayton Wade, WR; Corey Bullock, C; Basil Okoye, DL; Carl Jones Jr., ED
Necesidades por posición: WR, OL, DL
Mejores agentes libres disponibles: Alec Pierce, WR; Tyler Linderbaum, OL; John Franklin-Myers, DL
La agencia libre será un éxito para los Ravens si… no solo añaden talento alrededor del quarterback franquicia Lamar Jackson, sino que también construyen una unidad defensiva sólida, aprovechando las fortalezas del nuevo entrenador Jesse Minter como encargado de mandar las jugadas defensivas. —MK
Buffalo Bills
Agentes libres 2026: Joey Bosa, DE; DaQuan Jones, DL; Larry Ogunjobi, DL; Matt Milano, LB; A.J. Epenesa, ED; David Edwards, LG; Tre’Davious White, CB; Mitchell Trubisky, QB; Damar Hamlin, S; Reggie Gilliam, FB; Cameron Lewis, CB; Jordan Phillips, DL; Brandin Cooks, WR; Matt Prater, K; Jordan Poyer, S; Darius Slay, CB; Shaq Thompson, LB; Gabe Davis, WR; Mitch Wishnowsky, P; Darnell Savage, S; Baylon Spector, LB; Ryan Van Demark, RT
Necesidades por posición: WR, DL, S
Mejores agentes libres disponibles: Alec Pierce, WR; Trey Hendrickson, edge; Nick Cross, S
La agencia libre será un éxito para los Bills si… logran firmar a Pierce u otra amenaza profunda de primer nivel para mejorar el grupo de apoyo de Josh Allen. Puntos extra si los Bills pueden reforzar su defensa contra la carrera y/o su pass rush firmando a uno de los mejores linieros defensivos disponibles. —Eva Geitheim
Carolina Panthers
Agentes libres 2026: D.J. Wonnum, edge; Yosh Nijman, OT; Cade Mays, C; Austin Corbett, RG; Brady Christensen, LG; Rico Dowdle, RB; Christian Rozeboom, LB; Hunter Renfrow, WR; Sam Martin, P; David Moore, WR; Nick Scott, S; Jake Curhan, RT; Isaiah Simmons, LB; Krys Barnes, LB; Robert Rochell, CB; Trevis Gipson, edge; Akayleb Evans, CB; D’Anthony Bell, S; Damarri Mathis, CB; LaBryan Ray, DL; Thomas Incoom, edge; James Mitchell, TE; Claudin Cherelus, LB
Necesidades por posición: OL, WR, edge, LB
Mejores agentes libres disponibles: Braden Smith, OT; Alec Pierce, WR; Trey Hendrickson, edge; Quay Walker, LB
La agencia libre será un éxito para los Panthers si… mejoran su front seven. Los Panthers terminaron empatados en el puesto 28 en capturas la temporada pasada y podrían dar pasos al frente como defensa si refuerzan su pass rush y su defensa contra la carrera. —EG
Chicago Bears
Agentes libres 2026: Kevin Byard, S; Joe Tryon-Shoyinka, edge; Ryan Bates, RG; Andrew Billings, DL; Chris Williams, DL; Amen Ogbongbemiga, LB; Durham Smythe, TE; Case Keenum, QB; Jonathan Owens, S; Jaquan Brisker, S; Travis Homer, RB; Olamide Zaccheaus, WR; Nick McCloud, CB; Jalen Reeves-Maybin, LB; Devin Duvernay, WR; Chauncey Gardner-Johnson, S; Scott Daly, LS; Nashon Wright, CB; Jordan McFadden, LG; Daniel Hardy, edge; D’Marco Jackson, LB; Braxton Jones, LT; Dominique Robinson, edge; Elijah Hicks, CB; Jalen Reeves-Maybin, LB
Necesidades por posición: C, edge, LB, S
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, C; Trey Hendrickson, edge; Quay Walker, LB; Nick Cross, S
La agencia libre será un éxito para los Bears si… fortalecen su defensa. Los Bears tienen margen para mejorar su defensa en los tres niveles, y si pueden añadir piezas de calidad en la agencia libre, eso les ayudará a dar aún más pasos hacia adelante en 2026. —EG
Cincinnati Bengals
Agentes libres 2026: Trey Hendrickson, edge; Joseph Ossai, edge; Geno Stone, S; Joe Flacco, QB; Noah Fant, TE; Cordell Volson, LG; Lucas Patrick, RG; Marco Wilson, CB; Cam Taylor-Britt, CB; Cameron Sample, edge; Brian Asamoah, LB; Tycen Anderson, S; Jake Browning, QB; Jaxson Kirkland, RG
Necesidades por posición: edge, DL, LB
Mejores agentes libres disponibles: Jaelan Phillips, edge; Quay Walker, LB
La agencia libre será un éxito para los Bengals si… añaden talento a su defensa. Los Bengals vieron crecimiento de algunos de sus jóvenes defensivos hacia el final de la temporada 2025, pero aún necesitan más ayuda de ese lado del balón, particularmente en la posición de edge tras la salida de Trey Hendrickson de la franquicia. —EG
Cleveland Browns
Agentes libres 2026: Joel Bitonio, LG; Wyatt Teller, RG; David Njoku, TE; Cam Robinson, LT; Jack Conklin, RT; Ethan Pocic, C; Devin Bush, LB; Teven Jenkins, RG; Shelby Harris, DL; Corey Bojorquez, P; Jerome Ford, RB; Rayshawn Jenkins, S; DeAndre Carter, WR; Jerome Baker, LB; Martin Emerson, CB; Cameron Thomas, edge; Trayveon Williams, RB; Sam Webb, CB; Tre Avery, CB; Sam Kamara, DL; D’Angelo Ross, CB; Blake Whiteheart, TE; Anthony Kendall, CB; Mohamoud Diabate, LB; Ronnie Hickman, S
Necesidades por posición: OL, WR, LB
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, OL; Braden Smith, OL; Alec Pierce, WR; Quay Walker, LB
La agencia libre será un éxito para los Browns si… reconstruyen su línea ofensiva e incorporan un receptor confiable. Toda la línea ofensiva titular de los Browns entra a la agencia libre, y Cleveland debe arreglar la línea para darle a su ofensiva una oportunidad de mejorar. —EG
Dallas Cowboys
Agentes libres 2026: Logan Wilson, LB; Kenneth Murray, LB; Donovan Wilson, S; Dante Fowler Jr., edge; Robert Jones, G; Jadeveon Clowney, edge; Payton Turner, edge; Sam Williams, edge; Jack Sanborn, LB; Miles Sanders, RB; Jalen Tolbert, WR; C.J. Goodwin, CB; Corey Ballentine, CB; Hakeem Adeniji, LT; Brock Hoffman, C; Juanyeh Thomas, S; T.J. Bass, G; Brandon Aubrey, K; Josh Butler, S
Necesidades por posición: DL, LB, CB
Mejores agentes libres disponibles: Trey Hendrickson, edge; Quay Walker, LB; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Cowboys si… vuelven a firmar a George Pickens y realmente son proactivos al agregar talento del lado defensivo del balón. Los Cowboys suelen evitar grandes contrataciones en la agencia libre, pero no pueden depender únicamente del draft para atender ese lado del balón. —EG
Denver Broncos
Agentes libres 2026: John Franklin-Myers, DL; Alex Singleton, LB; Adam Trautman, TE; P.J. Locke, S; Justin Strnad, LB; J.K. Dobbins, RB; Michael Burton, FB; Marcedes Lewis, TE; Geron Christian, LT; Adam Prentice, FB; Sam Ehlinger, QB; Lil’Jordan Humphrey, WR; Sam Mustipher, C; Matt Henningsen, DL; Ja’Quan McMillian, CB; Lucas Krull, TE; Dondrea Tillman, edge; Devon Key, S; Jordan Jackson, DL; Alex Pelczewski, LT; Jaleel McLaughlin, RB; Nate Adkins, TE; Tyler Badie, RB; Delarrin Turner-Yell, S
Necesidades por posición: RB, WR, LB
Mejores agentes libres disponibles: Kenneth Walker III, RB; Alec Pierce, WR; Quay Walker, LB
La agencia libre será un éxito para los Broncos si… agregan talento a su grupo de jugadores de posición de habilidad. Los Broncos tienen un equipo bastante completo, pero podrían usar más armas para Bo Nix, especialmente si no vuelven a firmar a J.K. Dobbins. —EG
Detroit Lions
Agentes libres 2026: D.J. Reader, DL; Graham Glasnow, C; Alex Anzalone, LB; Amik Robertson, CB; Kalif Raymond, WR; Roy Lopez, DL; Marcus Davenport, edge; Grant Stuard, LB; Daniel Thomas, S; Al-Quadin Muhammad, edge; Avonte Maddox, CB; Kayode Awosika, RT; Kyle Allen, QB; Jalen Mills, CB; Arthur Maulet, CB; Zeke Turner, LB; Zach Cunningham, LB; Trystan Colon-Castillo, C; Anthony Firkser, TE; Rock Ya-Sin, CB; Jamarco Jones, LT; Shane Zylstra, TE; Tom Kennedy, WR; Trevor Nowaske, LB; Tyrus Wheat, edge; Malcolm Rodriguez, LB; Dicaprio Bootle, CB
Necesidades por posición: OL, RB, edge
Mejores agentes libres disponibles: Connor McGovern, C; Cade Mays, C; Tyler Allgeier, RB; Yetur Gross-Matos, edge
La agencia libre será un éxito para los Lions si… pueden asegurar a un centro de calibre titular y reemplazar a David Montgomery. La línea ofensiva necesita algo de atención después de que el equipo se separó de Graham Glasgow en esta temporada baja, y el grupo de corredores tendrá que ser atendido después de que Montgomery fue traspasado a Houston. —Karl Rasmussen
Green Bay Packers
Agentes libres 2026: Trevon Diggs, CB; Quay Walker, LB; John FitzPatrick, TE; Malik Willis, QB; Sean Rhyan, C; Zayne Anderson, S; Nick Niemann, LB; Kristian Welch, LB; Darian Kinnard, RT; Clayton Tune, QB; Romeo Doubs, WR; Aaron Mosby, edge; Emmanuel Wilson, RB; Josh Whyle, TE; Lecitus Smith, RG; Bo Melton, WR; Jonathan Ford, DL; Kingsley Enagbare, edge; Christopher Brooks, RB; Rasheed Walker, LT; Brenton Cox Jr., edge; Donovan Jennings, RT; Kamal Hadden, CB
Necesidades por posición: OL, CB, DL
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, C; Cade Mays, C; Jamel Dean, CB; Sheldon Rankins, DT
La agencia libre será un éxito para los Packers si… pueden mejorar su secundaria. La defensa de Green Bay tuvo solo siete intercepciones la temporada pasada, la quinta menor cifra en la NFL y 10 menos de las que registró en 2024. Mejorar en la posición de cornerback será crucial para los Packers en esta temporada baja. —KR
Houston Texans
Agentes libres 2026: Christian Kirk, WR; Denico Autry, edge; Sheldon Rankins, DL; Derek Barnett, edge; E.J. Speed, LB; Folorunso Fatukasi, DL; Tim Settle, DL; Tommy Townsend, P; M.J. Stewart, S; Nick Chubb, RB; Trent Brown, RT; Naquan Jones, DL; Dare Ogunbowale, RB; Kurt Hinish, DL; Braxton Berrios, WR; Ed Ingram, RG; Christian Harris, LB; Harrison Bryant, TE; Myles Bryant, CB; Damone Clark, LB; Brandon Hill, S
Necesidades por posición: OL, RB, DL
Mejores agentes libres disponibles: Braden Smith, OL; Travis Etienne Jr., RB; John Franklin-Myers, DL
La agencia libre será un éxito para los Texans si… logran mejorar su línea ofensiva y su juego terrestre. Los Texans ocuparon apenas el puesto 30 en EPA por acarreo en 2025 y el lugar 32 en la métrica de ESPN de run block win rate. Mejorar el personal probablemente elevaría el juego terrestre y, a su vez, brindaría más apoyo a C.J. Stroud después de una desastrosa actuación en la postemporada. —EG
Indianapolis Colts
Agentes libres 2026: Braden Smith, RT; Samson Ebukam, edge; Tyquan Lewis, edge; Kwity Paye, edge; Mo Alie-Cox, TE; Germaine Pratt, LB; Danny Pinter, RG; Alec Pierce, WR; Neville Gallimore, DL; Nick Cross, S; Ameer Abdullah, RB; George Odum, S; Laquon Treadwell, WR; Chris Wormley, DL; Chris Lammons, CB; Salvon Ahmed, RB; Rodney Thomas, CB; Jacob Phillips, LB; Blake Grupe, K; Tyler Goodson, RB; Cameron Mitchell, CB; Segun Olubi, LB; D.J. Montgomery, WR; Buddy Johnson, LB; Eric Johnson, DL; Luke Tenuta, LT; Andrew Ogletree, TE
Necesidades por posición: QB, WR, LB, edge
Mejores agentes libres disponibles: Daniel Jones, QB; Alec Pierce, WR; Nakobe Dean, LB; K’Lavon Chaisson, edge
La agencia libre será un éxito para los Colts si… pueden mantener intacto su núcleo ofensivo mientras refuerzan la defensa. Retener a Daniel Jones y Alec Pierce será una prioridad para el equipo, pero Indianapolis también necesita fortalecer su defensa, que permitió la segunda mayor cantidad de yardas por pase por juego el año pasado. —KR
Jacksonville Jaguars
Agentes libres 2026: Dyami Brown, WR; Emmanuel Ogbah, edge; Devin Lloyd, LB; Travis Etienne Jr., RB; Andrew Wingard, S; Greg Newsome II, CB; Tim Patrick, WR; Dennis Gardeck, edge; Quinton Morris, TE; Montaric Brown, CB; Josh Cephus, WR
Necesidades por posición: RB, edge, DL, CB
Mejores agentes libres disponibles: Kenneth Walker III, RB; Trey Hendrickson, edge; John Franklin-Myers, DL; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Jaguars si… pueden seguir añadiendo talento a un equipo que ya superó las expectativas la temporada pasada. El programa de Liam Coen ya está en marcha. Ahora deben continuar construyendo el roster. —MK
Kansas City Chiefs
Agentes libres 2026: Jawaan Taylor, RT; Travis Kelce, TE; Michael Danna, edge; Marquise Brown, WR; Charles Omenihu, edge; Jack Cochrane, LB; Nazeeh Johnson, S; Jerry Tillery, DL; James Winchester, LS; Kareem Hunt, RB; Bryan Cook, S; Juju Smith-Schuster, WR; Derrick Nnadi, DL; Leo Chenal, LB; Mike Pennel, DL; Robert Tonyan Jr., TE; Deon Bush, S; Gardner Minshew, QB; Mike Edwards, S; Janarius Robinson, edge; Dameon Pierce, RB; Tyquan Thornton, WR; Joshua Williams, CB; Mike Caliendo, LG; QB; Keontay Ingram, RB; Eric Scott, CB; Matt Araiza, P; Jaylen Watson, CB; Isiah Pacheco, RB; Nikko Remigio, WR
Necesidades por posición: CB, RB, WR, DL
Mejores agentes libres disponibles: Jaylen Watson, CB; Kenneth Walker, RB; Alec Pierce, WR; Trey Hendrickson, edge
La agencia libre será un éxito para los Chiefs si… mejoran su grupo de jugadores de habilidad para rodear a Patrick Mahomes con mejores armas. Varios corredores y receptores de los Chiefs serán agentes libres, por lo que Kansas City también necesita profundidad. —EG
Las Vegas Raiders
Agentes libres 2026: Malcolm Koonce, edge; Daniel Carlson, K; Kenny Pickett, QB; Eric Stokes, CB; Elandon Roberts, LB; Tristin McCollum, CB; Lonnie Johnson Jr., S; Raheem Mostert, RB; Ian Thomas, TE; Dylan Parham, LG; Jacob Bobenmoyer, LS; Terrell Edmunds, S; Tyler Lockett, WR; Jamal Adams, LB; Darnay Holmes, CB; Stone Forsythe, LT; Jon Rhattigan, LB; Devin White, LB; Zamir White, RB; Jordan Meredith, C; Alex Bachman, WR; Kyu Blu Kelly, CB; Thomas Booker, DL; Charles Snowden, edge; Will Putnam, C
Necesidades por posición: WR, OL, DL
Mejores agentes libres disponibles: Alec Pierce, WR; Jauan Jennings, WR; Tyler Linderbaum, OL; Trey Hendrickson, edge
La agencia libre será un éxito para los Raiders si… pueden mejorar su cuerpo de receptores alrededor de su próximo quarterback, que se espera sea Fernando Mendoza cuando seleccionen con el No. 1 del draft. Los Raiders también podrían usar más presión al pasador y ayuda en la línea defensiva, particularmente si terminan traspasando a Maxx Crosby. —EG
Los Angeles Chargers
Agentes libres 2026: Khalil Mack, edge; Mekhi Becton, G; Trey Pipkins, RT; Najee Harris, RB; Zion Johnson, LG; Trevor Penning, LT; Keenan Allen, WR; Tyler Conklin, TE; Odafe Oweh, edge; Denzel Perryman, LB; Benjamin St-Juste, CB; Da’Shawn Hand, edge; Trey Lance, QB; Del’Shawn Phillips, LB; Josh Harris, LB; Tony Jefferson, S; Marcus Maye, S; Bobby Hart, RT; Andre James, C; Hassan Haskins, RB; Tucker Fisk, TE; Jaret Patterson, RB; Otito Ogbonnia, DL; Savion Washington, T; Kendall Williamson, S; Kimani Vidal, RB; Jamaree Salyer, RG; Deane Leonard, CB
Necesidades por posición: IOL, WR, edge, DL
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, OL; Alec Pierce, WR; Jaelan Phillips, edge
La agencia libre será un éxito para los Chargers si… pueden mejorar significativamente su línea ofensiva interior, para así proteger a Justin Herbert la próxima temporada. Si Khalil Mack y/o Odafe Oweh se marchan, también necesitarán ayuda en la línea defensiva. —EG
Los Angeles Rams
Agentes libres 2026: Tutu Atwell, WR; Tyler Higbee, TE; Kamren Curl, S; Jimmy Garoppolo, QB; D.J. Humphries, LT; Roger McCreary, CB; Jake McQuaide, LS; Nick Vannett, TE; Ahkello Witherspoon, CB; Troy Reeder, LB; Ronnie Rivers, RB; Cobie Durant, CB; Keir Thomas, edge; Nick Hampton, edge; Derion Kendrick, CB
Necesidades por posición: WR, DB
Mejores agentes libres disponibles: Wan’Dale Robinson, WR; Nick Cross, S
La agencia libre será un éxito para los Rams si… pueden añadir profundidad. Los Rams tienen un equipo bastante completo—especialmente después de adquirir vía intercambio a Trent McDuffie—pero podrían usar más profundidad en la secundaria y en la posición de receptor. —EG
Miami Dolphins
Agentes libres 2026: Tyreek Hill, WR; James Daniels, RG; Zach Wilson, QB; Kader Kohou, CB; Ifeatu Melifonwu, CB; Nick Westbrook-Ikhine, WR; Ashtyn Davis, S; Larry Borom, RT; Liam Eichenberg, C; Jake Bailey, P; Benito Jones, DL; Darren Waller, TE; Elijah Campbell, CB; Rasul Douglas, CB; Kendall Lamm, RT; Joe Cardona, LS; Artie Burns, CB; Willie Gay Jr., LB; Alexander Mattison, RB; K.J. Britts, D’Wayne Eskridge, WR; Germain Ifedi, RT; Caleb Johnson, LB; Riley Patterson, K; Daniel Bruskill, RG; Cedrick Wilson Jr., WR; Jack Jones, CB; A.J. Green, CB; Cole Strange, LG; Quinton Bell, edge; Yodny Cajuste, LT; Greg Dulcich, TE; Matthew Butler, DL; Julian Hill, TE; Obinna Eze, LT; Kendall Sheffield, CB
Necesidades por posición: QB, OL, TE, DB
Mejores agentes libres disponibles: Malik Willis, QB; Rasheed Walker, OL; Isaiah Likely, TE; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Dolphins si… se preparan para el futuro. Los Dolphins actualmente están en proceso de reconstruir su roster y no planean ser grandes gastadores en la agencia libre. Si pueden comenzar correctamente su reconstrucción, eso sería una victoria para Miami en esta temporada baja. —EG
Minnesota Vikings
Agentes libres 2026: Eric Wilson, LB; Jeff Okudah, CB; Tavierre Thomas, CB; Justin Skule, LT; Ryan Wright, P; Carson Wentz, QB; Andrew DePaola, LS; Fabian Moreau, CB; John Wolford, QB; Brett Rypien, QB; Matt Nelson, LT; Ty Chandler, RB; Jalen Nailor, WR; Ivan Pace Jr., LB; Ben Sims, TE; Bo Richter, edge; Zavier Scott, WR
Necesidades por posición: QB, OL, S
Mejores agentes libres disponibles: Malik Willis, QB; Kyler Murray, QB; Tyler Linderbaum, C; Nick Scott, S
La agencia libre será un éxito para los Vikings si… logran definir cuál será su plan en la posición de quarterback. ¿Se quedarán con J.J. McCarthy? ¿Firmarán a un veterano? ¿Harán un intercambio por uno? Cualquiera que sea el camino que elijan, será importante que tengan una dirección clara bajo centro rumbo al draft de la NFL. —MK
New England Patriots
Agentes libres en 2026: Stefon Diggs, WR; K’Lavon Chaisson, LB; Jaylinn Hawkins, S; Austin Hooper, TE; D’Ernest Johnson, RB; Vederian Lowe, OT; Thayer Munford Jr., OT; Khyiris Tonga, DL; Alex Austin, CB; Tommy DeVito, QB; Jack Gibbens, LB; Jaquelin Roy, DL; Isaiah Iton, DL; Deneric Prince, RB; Jack Westover, TE
Necesidades por posición: WR, OL, DL, S
Mejores agentes libres disponibles: Alec Pierce, WR; Tyler Linderbaum, C; Trey Hendrickson, edge; Coby Bryant, S
La agencia libre será un éxito para los Patriots si ... construyen sobre su sorpresiva carrera hasta el Super Bowl al atender sus principales posiciones de necesidad: receptor abierto y edge rusher. El movimiento más obvio sería firmar a Alec Pierce. Trey Hendrickson, Jaelen Phillips y Odafe Oweh también son opciones intrigantes para New England. —MK
New Orleans Saints
Agentes libres en 2026: Taysom Hill, TE; Demario Davis, LB; Cameron Jordan, edge; Foster Moreau, TE; Landon Young, RT; Dillon Radunz, RT; Alontae Taylor, CB; Luke Fortner, C; Jack Stoll, TE; Jonathan Bullard, DL; Ugochukwu Amadi, CB; Michael Davis, CB; Jonah Williams, DL; Terrell Burgess, S; Dante Pettis, WR; Chris Rumph II, edge; John Ridgeway, DL; Mason Pline, TE
Necesidades por posición: WR, OL, DB
Mejores agentes libres disponibles: Alec Pierce, WR; Tyler Linderbaum, C; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Saints si ... construyen la infraestructura alrededor del quarterback Tyler Shough. Emparejar a Chris Olave con otro receptor abierto de primer nivel y reforzar su línea ofensiva debería estar en la parte más alta de la lista de prioridades de New Orleans. —MK
New York Giants
Agentes libres en 2026: Russell Wilson, QB; Bobby Okereke, LB; Jermaine Eluemunor, RT; Evan Neal, G; Rakeem Nunez-Roches, DL; Greg Van Roten, G; Wan’Dale Robinson, WR; Casey Kreiter, LS; Chris Manhertz, TE; Auston Schlottmann, C; Joshua Ezeudu, G; Aaron Stinnie, G; Demetrius Flannigan-Fowles, LB; Victor Dimukeje, EDGE; Cordale Flott, CB; Neville Hewitt, LB; Gunner Olszewski, WR; Daniel Bellinger, TE; Dane Belton, S; Isaiah Hodgins, WR; Zaire Barnes, EDGE; Caleb Murphy, EDGE; Micah McFadden, LB; D.J. Davison, DL; Nic Jones, CB; Bryce Ford-Wheaton, WR; Ryan Miller, WR; Art Green, CB
Necesidades por posición: OL, LB
Mejores agentes libres disponibles: Rasheed Walker, OT; Devin Lloyd, LB; Kaden Elliss, LB
La agencia libre será un éxito para los Giants si ... son capaces de mejorar su línea ofensiva para establecer una mejor protección para Jaxson Dart. Dart recibió muchos golpes durante su temporada de novato, y mantenerlo fuera de peligro será crucial para la franquicia. —KR
New York Jets
Agentes libres en 2026: Andre Cisco, S; Quincy Williams, LB; Tyrod Taylor, QB; John Simpson, G; Alijah Vera-Tucker, T; Tony Adams, S; Nick Folk, K; Josh Reynolds, WR; Isaiah Oliver, S; John Metchie III, WR; Kris Boyd, CB; Keke Nwangwu, RB; Stone Smartt, TE; Jelani Woods, TE; Chukwuma Okorafor, T; Andrew Beck, FB; Mykal Walker, LB; Khalen Saunders, DT; Tyler Johnson, WR; Khalil Herbert, RB; Jay Tufele, DL; Max Mitchell, T; Micheal Clemons, EDGE; Xavier Newman-Johnson, G; Hendon Hooker, QB; Ja’Sir Taylor, CB; Cam Jones, LB; Jowon Briggs, DL; Marcelino McCrary-Ball, LB
Necesidades por posición: QB, WR, LB, S, CB, edge
Mejores agentes libres disponibles: Kyler Murray, QB; Romeo Doubs, WR; Devin Lloyd, LB; Jaquan Brisker, S; Jamel Dean, CB
La agencia libre será un éxito para los Jets si ... pueden reconstruir su diezmada defensa. New York permitió 29.6 puntos por partido la temporada pasada, la segunda cifra más alta en la NFL. Los Jets se separaron de piezas clave como Sauce Gardner y Quinnen Williams en la fecha límite de cambios, además de Jermaine Johnson durante la temporada baja. —KR
Philadelphia Eagles
Agentes libres en 2026: Dallas Goedert, TE; Jahan Dotson, WR; Jaelan Phillips, LB; Azeez Ojulari, edge; Reed Blankenship, S; Brandon Graham, edge; Braden Mann, P; Joshua Uche, edge; Adoree Jackson, CB; Kylen Granson, TE; Matt Pryor, RG; Fred Johnson, RG; A.J. Dillon, RB; Nakobe Dean, LB; Ogbonnia Okoronkwo, edge; Marcus Epps, S; Brett Toth, LT; Ben VanSumeren, LB; Sam Howell, QB; Grant Calcaterra, TE; Luke Felix-Fualalo, LT
Necesidades por posición: TE, edge
Mejores agentes libres disponibles: Isaiah Likely, TE; Jaelan Phillips edge
La agencia libre será un éxito para los Eagles si ... vuelven a firmar a Jaelan Phillips. Con extensiones por venir para los mejores jugadores jóvenes del equipo, no tienen espacio para realizar muchas contrataciones, pero pueden priorizar traer de regreso a jugadores que les gustan, como Phillips. —EG
Pittsburgh Steelers
Agentes libres en 2026: Aaron Rodgers, QB; Kyle Dugger, S; Jonnu Smith, TE; Isaac Seumalo, LG; Miles Killebrew, S; Daniel Ekuale, DL; Dean Lowry, DL; Cole Holcomb, LB; Kenneth Gainwell, RB; Isaiahh Loudermilk, edge; Andrus Peat, LT; Chuck Clark, S; Scott Miller, WR; Marquez Valdes-Scantling, WR; Tre Flowers, CB; Jabrill Peppers, S; Max Scharping, RG; Donald Parham, TE; Asante Samuel Jr., CB; James Pierre, CB; Jack Driscoll, RT; Skylar Thompson, QB; Corliss Waitman, P; Calvin Austin III, WR; Jeremiah Moon, edge; Esezi Otomewo, edge; Ryan McCollum, C; Connor Heyward, TE; Jacob Slade, DL; Brandon Johnson, WR
Necesidades por posición: QB, OL, RB, WR, DB
Mejores agentes libres disponibles: Aaron Rodgers, QB; Isaac Seumalo, OL; Kenneth Walker III, RB; Alec Pierce, WR; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Steelers si ... mejoran su ofensiva. Los Steelers podrían reforzar su línea ofensiva con Seumalo listo para convertirse en agente libre, así como su grupo de jugadores de habilidad. Fuera de DK Metcalf, Pittsburgh no tiene muchos playmakers confiables y podría usar más explosividad de ese lado del balón. —EG
San Francisco 49ers
Agentes libres en 2026: Yetur Gross-Matos, edge; Jauan Jennings, WR; Jordan Elliott, DL; Spencer Burford, RG; Jason Pinnock, S; Kevin Givens, DL; Luke Gifford, LB; Kendrick Bourne, WR; Skyy Moore, WR; Ben Bartch, LT; Brian Robinson Jr., RB; Eric Kendricks, LB; Thomas Morstead, P; Curtis Robinson, LB; Trent Taylor, WR; Clelin Ferrell, edge; Eddy Piñiero, K; Patrick Taylor, RB; Matt Hennessy, C; Garrett Wallow, LB; Tarron Jackson, edge; Sam Okuayinonu, edge; Jake Tonges, TE; Chase Lucas, CB; Robert Beal Jr., edge; Kalia Davis, DL
Necesidades por posición: OL, WR, DL, K
Mejores agentes libres disponibles: Braden Smith, OL; Alec Pierce, WR; John Franklin-Myers, DL; Eddy Piñiero, K
La agencia libre será un éxito para los 49ers si ... pueden añadir profundidad a su equipo, particularmente en las trincheras. Los 49ers terminaron últimos en capturas en 2025, y aun con jugadores regresando de lesión, necesitan desesperadamente más talento y profundidad en la línea. San Francisco también necesita atender la posición de receptor y los equipos especiales, como su punter, kicker y regresador de despejes. —EG
Seattle Seahawks
Agentes libres en 2026: Josh Jones, RG; Rashid Shaheed, WR; Boye Mafe, edge; Kenneth Walker III, RB; Josh Jobe, CB; Chazz Surratt, LB; Coby Bryant, S; Brady Russell, TE; Brandon Pili, CB; Cody White, WR; Tariq Woolen, CB; Dareke Young, WR; Drake Thomas, LB; Jake Bobo, WR; Chris Stoll, LS; A.J. Finley, S; Shane Lemieux, LG
Necesidades por posición: RB, WR, DB
Mejores agentes libres disponibles: Kenneth Walker III, RB; Alec Pierce, WR; Coby Bryant, S
La agencia libre será un éxito para los Seahawks si ... agregan otro receptor y corredor, o vuelven a firmar a Shaheed y Walker. Los Seahawks también están a punto de perder a varios defensive backs en la agencia libre y podrían necesitar más profundidad en esa área si no logran retener a alguno de sus agentes libres. —EG
Tampa Bay Buccaneers
Agentes libres en 2026: Mike Evans, WR; Haason Reddick, edge; Lavonte David, LB; Jamel Dean, CB; Greg Gaines, DL; Logan Hall, DL; Charlie Heck, RT; Sterling Shepard, WR; Kindle Vildor, CB; Rachaad White, RB; Teddy Bridgewater, QB; J.T. Gray, S; Dan Feeney, LG; Deion Jones, LB; Anthony Walker Jr., LB; Michael Jordan, LG; Cade Otton, TE; Ko Kieft, TE; Christian Izien, S; Sean Tucker, RB; Markees Watts, edge; Evan Deckers, LS; Connor Bazelak, QB; Tyler Mclellan, RT
Necesidades por posición: DL, edge, LB
Mejores agentes libres disponibles: John Franklin-Myers, DL; Trey Hendrickson, edge; Quay Walker, LB
La agencia libre será un éxito para los Buccaneers si ... mejoran su defensa. La defensa de Tampa Bay fue una de las mayores decepciones en 2025, y los Buccaneers necesitan asegurarse de contar con una mejor unidad y profundidad para evitar que eso se repita la próxima temporada. —EG
Tennessee Titans
Agentes libres en 2026: Lloyd Cushenberry III, C; Kevin Zeitler, RG; Arden Key, edge; Sebastian Joseph-Day, DL; Xavier Woods, S; Van Jefferson, WR; Brandon Allen, QB; Johnny Hekker, P; Morgan Cox, LS; Jihad Ward, edge; Blake Hance, RT; Joey Slye, K; Corey Levin, C; Joe Bachie, LB; James Lynch, DL; Olisaemeka Udoh, LT; James Proche, WR; Jalyn Armour-Davis, CB; Darrell Baker Jr., CB; Mike Brown, S; Julius Chestnut, RB; Kemon Hall, CB; Kair Elamn, CB; Chigoziem Okonkwo, TE; Jerrick Reed, S; Bryce Oliver, WR; Anfernee Orji, LB; C.J. Ravenell, edge; Garrett Dellinger, LG
Necesidades por posición: IOL, WR, edge, DB
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, OL; Alec Pierce, WR; Trey Hendrickson, edge; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Titans si ... consiguen ayuda para Cam Ward. Ward mostró buen crecimiento a lo largo de su temporada de novato, y los Titans pueden apoyar aún más su desarrollo rodeándolo con un mejor grupo de receptores. —EG
Washington Commanders
Agentes libres en 2026: Marshon Lattimore, CB; Deebo Samuel, WR; Tyler Biadasz, C; Bobby Wagner, LB; Marcus Mariota, QB; Zach Ertz, TE; Von Miller, edge; Jonathan Jones, CB; Austin Ekeler, RB; Andrew Wylie, RT; Noah Brown, WR; Jacob Martin, edge; Noah Igbinoghene, CB; Trenton Scott, RT; Josh Johnson, QB; Jeremy McNichols, RB; Preston Smith, edge; Eddie Goldman, DL; George Fant, LT; Antonio Hamilton, CB; Jeff Driskel, QB; Chris Moore, WR; Sheldon Day, DL; Jalyn Holmes, DL; Chase Edmonds, RB; Lucas Niang, RT; Treylon Burks, WR; Drake Jackson, edge; Tyree Jackson, TE; Chris Rodriguez Jr., RB; Jake Moody, K; Chris Paul, LG
Necesidades por posición: C, WR, edge, DL, LB, DB
Mejores agentes libres disponibles: Tyler Linderbaum, OL; Jauan Jennings, WR; Trey Hendrickson, edge; Quay Walker, LB; Jaylen Watson, CB
La agencia libre será un éxito para los Commanders si ... refuerzan su defensa, y rejuvenecerla es lo más urgente para que el equipo pueda recuperarse en 2026. —EG
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/03/2026, traducido al español para SI México.