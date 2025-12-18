¿Ha terminado la era de Tua Tagovailoa–Mike McDaniel en Miami?
Estamos a 224 partidos del calendario regular de la NFL, con 48 por disputarse. Eso significa que las preguntas que estamos recibiendo van en todas direcciones. Aquí van algunas respuestas…
Te puede interesar: Steelers mantienen esperanzas de Playoffs: Resultados de la Semana 15 de la NFL
Miami Dolphins
De Amol Yajnik (@amolyajnik): Entonces, ehhhh… ¿qué pasa ahora en la posición de quarterback en Miami?
Amol, los Dolphins pasarán el resto de la temporada evaluando la posición. Tal como lo veo, eso probablemente sea el preludio del final de la era de Tua Tagovailoa en Miami. El quarterback de sexto año, que aún tiene apenas 27 años, tiene garantizados 54 millones de dólares para 2026, lo que hace que esta situación sea bastante complicada rumbo al final de 2025. Además de esa garantía, existe un “gatillo” temprano en el contrato que muy probablemente obligará a tomar una decisión anticipada.
Tal como está estructurado actualmente el contrato, Tagovailoa tiene un salario base de 54 millones de dólares para 2026. Sin embargo, hay un bono por opción de 15 millones en marzo: si el equipo lo ejerce, el salario base baja a 39 millones para el próximo año, lo que ayuda a aliviar la carga en el tope salarial. Pero una vez que se activa esa opción, ese dinero ya no regresa. Los Dolphins podrían absorber ese bono y luego intentar canjear a Tagovailoa con la cifra más baja. También podrían comerse todavía más del salario e intentar recuperar una selección del draft. O bien, podrían seguir adelante con Tagovailoa como su quarterback “puente” para 2026.
Eso suena brusco, porque en apenas dos años Tagovailoa pasó de jugar a un nivel altísimo a convertirse, esencialmente, en lo que fue Sam Darnold en Minnesota en 2024. Pero si puedes lidiar con pagarle, utilizarlo como quarterback puente te daría flexibilidad para pasar de los quarterbacks del draft de 2026 y de los veteranos disponibles, en caso de que no te convenza lo que haya en el mercado.
Lo cual podría evitar el tipo de errores graves que cometen los equipos cuando fuerzan una solución en esa posición.
Por ahora, me entusiasma ver qué puede hacer Quinn Ewers. El seleccionado de séptima ronda fue en su momento el mejor recluta de preparatoria del país y el quarterback más codiciado en años. Ohio State lo reclutó después de que se reclasificó, pero luego terminó de regreso en casa, en Texas, donde llevó a los Longhorns a las semifinales del CFP en 2024. Su apodo durante el reclutamiento era “Mullet Mahomes”. Evidentemente, eso era demasiado. Pero hay talento ahí.
De Ignacio Vidal (@manuma178): Después de la desastrosa actuación del lunes, ¿Mike McDaniel vuelve a estar firmemente en la cuerda floja?
Ignacio, diría que todo esto debe analizarse desde una perspectiva de largo plazo. De la misma manera que una racha de 5–1, rematada con cuatro triunfos consecutivos, no le garantizaba conservar el puesto, una mala noche en Pittsburgh tampoco le costará el trabajo.
Sí, los Dolphins están eliminados de la postemporada con marca de 6–8. Y eso no es una buena noticia para Mike McDaniel.
Pero también le da la oportunidad —con partidos restantes ante Joe Burrow, Baker Mayfield y Drake Maye— de mostrarle a la directiva que puede mantener a su equipo comprometido y en desarrollo después de una temporada larga y desgastante. Cuando el GM Chris Grier fue despedido en Halloween, internamente se vio como el verdadero termómetro para el coach. Así que la capacidad de McDaniel para conservar el control del vestidor será un factor clave.
Para mí, eso pesará mucho a la hora de determinar si una estructura renovada de los Dolphins incluye a McDaniel en 2026. Mi intuición es que verás a un nuevo GM trabajando junto al responsable del tope salarial, Brandon Shore, y al coach, en un esquema tipo Lions/Rams, con los tres reportando directamente a la propiedad (y con el yerno de Stephen Ross, Daniel Sillman, probablemente en un rol más protagónico). A Ross realmente le gusta McDaniel, así que perfectamente puedo imaginarlo queriendo darle un año de evaluación en un entorno distinto.
Pero, por supuesto, eso sería mucho más difícil de justificar si el equipo no responde a su liderazgo en las próximas tres semanas. Veremos cómo se desarrollan las cosas frente a los Bengals, Bucs y Patriots.
Coach del año
De Richard Gage (@richg780): ¿Quién va a ganar el Coach del año? Puedo pensar al menos en tres candidatos: Shane Steichen, Kyle Shanahan y Ben Johnson…
Esos tres merecen consideración, pero en este punto, para mí, la decisión se reduciría a Ben Johnson y a dos coaches que no mencionaste (Mike Vrabel y Liam Coen). Digo esto con el riesgo de caer en la trampa del “coach nuevo” en este premio, donde termina ganándolo simplemente el recién llegado que orquestó el mayor giro de una franquicia.
Con todo respeto para Shane Steichen y Kyle Shanahan, tanto el coach de los Colts como el de los Niners han sido fenomenales. El equipo de Steichen arrancó 8–2, antes de venirse abajo tras la fractura de peroné que sufrió Daniel Jones, lesión que incluso jugó mientras el calendario se volvía más exigente. El esfuerzo del equipo la semana pasada en Seattle, con Philip Rivers al mando, es otro punto a su favor. Shanahan es uno de esos candidatos que “podría ganarlo cualquier año”, pero esta temporada destaca por la juventud de su roster y por la oleada de lesiones que ha soportado su equipo, aun así con marca de 10–4.
Ahora, sobre los otros tres, hoy mi voto probablemente sería para Vrabel. Y es porque, de ese grupo, el roster que heredó era el que tenía más camino por recorrer. Ha ayudado a Maye a jugar a nivel de MVP, reinventó lo que era una mala línea ofensiva, manejó la llegada de figuras como Stefon Diggs y Milton Williams, y supervisó el desarrollo de un roster en el que muy pocos jugadores no han mejorado este año.
Dicho eso, Coen ha cambiado por completo la cara de los Jaguars, y Johnson trasladó casi de inmediato a Chicago la identidad física que ayudó a construir en Detroit. Y últimamente, los jóvenes quarterbacks en ambos equipos han mostrado una clara mejoría.
Basta decir que esta es una carrera muy cerrada.
Paridad en la NFL
De Ronnie (@Tray4o): Parece que hay muchos equipos con perfil de Super Bowl. ¿De verdad está tan abierto como parece?
Ronnie, yo diría… sí.
Antes de esta temporada, pensaba que la paridad que tanto presume la NFL estaba un poco exagerada. El año pasado, los cuatro campeones divisionales de la AFC repitieron, y la historia en esa conferencia solía ser la misma: los Chiefs de Patrick Mahomes tratando de contener a los Bills, Ravens y Bengals. Mientras tanto, en la NFC, los Eagles, Rams y Niners se han ido pasando la estafeta entre ellos por más de media década.
¿Pero ahora? Bueno, los Niners y Eagles están golpeados, Mahomes está lesionado y los Chiefs están fuera. Burrow se perdió la mayor parte de la temporada y los Bengals también están fuera. Los Bills y Ravens, incluso con sus quarterbacks superestrella, han sido castigados y se han visto algo disminuidos este año.
Así es como llegamos a este punto, con Broncos, Patriots y Jaguars ocupando los tres primeros sembrados de la AFC, y con los poderosos Rams (los actuales portadores de la estafeta) siendo perseguidos de cerca por Seahawks y Bears. Para mí, la historia más interesante de la postemporada será si terminamos viendo otro Super Bowl de la vieja guardia (como mi pick de pretemporada, Bills vs. Rams) o si los equipos emergentes irrumpen en la fiesta.
New York Jets
De makoshita (@chirench): ¿Los Jets se equivocaron al contratar a un head coach con perfil defensivo? ¿Hay alguna esperanza en 2026?
Es demasiado pronto para afirmarlo. Lo que creo que estamos viendo ahora es una repudiación de lo que se había construido previamente en Florham Park, con Aaron Glenn y el GM Darren Mougey desmantelando muchos de los elementos que heredaron.
Y creo que lo que realmente estás diciendo al preguntar si fue un error contratar a un coach con pasado defensivo es que eligieron a uno que no manda las jugadas ofensivas. Aun así, te diría que algunas de las mejores contrataciones de esta década, desde 2020 —Nick Sirianni, DeMeco Ryans, Mike Vrabel— tampoco llaman las jugadas ofensivas para sus equipos.
Denle tiempo a Glenn. Creo que será un buen coach.
Philip Rivers
De TanktasticTweets (@TanktasticT): Con Philip Rivers jugando a gran nivel a los 44 años, ¿ves a más quarterbacks veteranos saliendo del retiro a finales de temporada, considerando que ha sido el quinto año de la liga devastado por las lesiones?
Tanktastic, ¿el hecho de que Rivers pueda salir al campo y funcionar a los 44 años, después de cinco años alejado, dice algo sobre la NFL? Claro que sí. La liga ha hecho un esfuerzo deliberado por proteger a los quarterbacks y potenciar el juego aéreo, y creo que esos factores hacen más realista una situación como el regreso de Rivers. Y sí, mientras más éxito tenga Rivers, más equipos considerarán la idea de llamar a quarterbacks retirados en una emergencia como la que vivieron los Colts.
Pero no iría mucho más allá de eso.
John Harbaugh
De Derek Nelson (@_derekn): Si John Harbaugh y Baltimore toman caminos separados, ¿sería más probable que se tomara un año sabático o que aceptara el trabajo con los Giants?
Derek, creo que cuando un coach ha estado tanto tiempo en un mismo lugar como John Harbaugh en Baltimore (esta es su temporada número 18), estas preguntas son inevitables—y, desde luego, también se hacen sobre su contemporáneo más cercano, Mike Tomlin.
Pienso que si los Ravens y Harbaugh llegan al punto de “simplemente ya es momento” en los próximos años, el coach de 63 años querrá seguir trabajando y rápidamente recibirá ofertas para hacerlo. A partir de ahí, creo que sería más una cuestión de “no si, sino cuándo”. Harbaugh ha trabajado en entornos altamente estables y profesionales durante sus 28 temporadas en la NFL (incluyendo 10 años como asistente en Philly). Lo señalo para decir que él sabe muy bien lo que ha tenido, y probablemente no iría a un lugar que no crea que esté estructurado de esa manera.
Los Giants, por razones obvias, tendrían sentido como un destino con el tipo de base probada que han tenido Philly y Baltimore. Pero, de nuevo, no creo que iría a cualquier sitio.
Cleveland Browns
De Gordon (@Gordo_CLE): Los Browns necesitan una limpia total, ¿no? Sala de quarterbacks, coach, GM. Da la sensación de que todos necesitan un cambio de aires. Si tan solo pudiéramos incluir al dueño…
Gordon, acabo de mencionar esa dinámica de “simplemente ya es momento” y, como comenté a principios de esta semana, me pregunto si Cleveland se está acercando a ese punto con el régimen actual.
Reitero que creo que al dueño Jimmy Haslam realmente le gustan tanto el coach como el GM. Pero, dado cómo se ha visto el equipo últimamente, es válido cuestionar si Kevin Stefanski puede reavivar la chispa que tuvieron sus Browns durante los primeros cuatro años que él y el GM Andrew Berry dirigieron la franquicia. Es decir, pienso que se darán conversaciones difíciles en las próximas semanas. La mayoría de las personas con las que hablo no creen que Haslam haya tomado todavía una decisión sobre qué hará.
En cuanto a la situación del quarterback, diría que eso viene después de que decidas qué hacer con las personas a las que pusiste a tomar las decisiones.
Carrusel de coaches
De Coaster (@coasterfreek): ¿Cuántos coaches es probable que sean despedidos para el Black Monday?
Coaster, yo fijaría la línea en cinco (y recuerda que ya no todos ocurren exactamente el Black Monday), con dos vacantes que ya existen desde ahora.
Seattle Seahawks
De Evan Atwater (@evanatwater): ¿John Schneider ganará su primer premio a Ejecutivo del Año? ¿Quién más podría llevárselo?
Evan, lo merece. El canje de Russell Wilson sentó las bases para una reconstrucción del roster que tiene a los Seahawks posicionados para pelear por el Super Bowl este año y competir durante varios más. El núcleo joven del equipo —con Charles Cross, Jaxon Smith-Njigba, Byron Murphy II y Devon Witherspoon a la cabeza— es sumamente atractivo. Schneider tenía a Geno Smith en la recámara cuando se dio la salida de Wilson, y luego cambió a Smith por Darnold. Incorporaciones como Leonard Williams y DeMarcus Lawrence han sido clave. Además, contrató a Mike Macdonald.
Así que sí, diría que Schneider está de lleno en la pelea junto a nombres como George Paton (Denver), Les Snead (Rams), James Gladstone (Jacksonville), Ryan Poles (Chicago) y Eliot Wolf (New England). Y probablemente debería ganarlo (no puedo creer que aún no tenga uno).
Favoritos al Super Bowl
De GB (@GarrisonBryant): ¿Cuál sería el duelo más entretenido en el Super Bowl? ¿La final de la NFC es, en realidad, el Super Bowl?
Me encantaría ver mi pick, Bills vs. Rams; sería un enfrentamiento divertidísimo. Y no, no creo que la final de la NFC sea el Super Bowl. La NFC ha sido la mejor conferencia este año, algo que no esperaba. Pero la AFC fue la mejor el año pasado, y el campeón salió de la NFC.
Arizona Cardinals
De K1SinceDay1 (@KSzn2021): ¿Alguna actualización sobre la situación de Jonathan Gannon? ¿Has hablado con alguien que sepa si existe la posibilidad de que sea despedido? También llama la atención que el coach de la línea defensiva se fuera a Michigan State al mismo puesto. ¿Qué opinas?
K1, ver salir a asistentes puede ser una señal —por lo general, ellos saben bastante bien qué tan comprometido está el staff, y que uno se vaya en diciembre es un indicio ominoso.
Dicho eso, no sé si haya algo definitivo todavía. Tengo a Arizona marcada como una de las posibles vacantes, por el punto en el que se encuentra el proyecto en el tercer año de Jonathan Gannon. Pero en sus primeras dos temporadas, Gannon realmente parecía tener el programa encaminado en la dirección correcta.
Calendario de la NFL
De Hrvoje Bulić (@BulljiveU): Al armar el calendario, ¿por qué la liga no se asegura de que los equipos jueguen al menos una vez contra cada rival divisional antes de diciembre? Se siente injusto cuando Philly enfrenta dos veces a un Washington venido a menos en las últimas tres semanas (como le pasó a Buffalo contra New England la temporada pasada).
Respuesta corta: porque todo está dictado por crear la televisión más atractiva posible, y las cadenas están constantemente pujando por el mejor calendario.
Como parte de eso, este año la NFL trabajó deliberadamente en cargar partidos tanto al inicio como al final del calendario. Y eso es lo interesante de los ejemplos que mencionas. Los Patriots, en su primera temporada post–Bill Belichick y con un quarterback de primera ronda, parecían un duelo muy atractivo para Buffalo cuando se publicó el calendario 2024 en mayo. Lo mismo Philly–Washington ese mismo mes: era la revancha de un juego por el título de la NFC entre equipos de mercados grandes y quarterbacks estrella.
Así que la liga colocó esos partidos al final, pensando que serían duelos de alto impacto. Luego empezó la temporada… y todo cambió.
Nada de esto es una ciencia exacta.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/12/2025, traducido al español para SI México.