¿Harry Kane a la NFL? El delantero inglés analiza convertirse en pateador

Harry Kane volvió a hablar sobre uno de sus sueños fuera del futbol y aseguró que no descarta convertirse en pateador de la NFL cuando su carrera como futbolista profesional se acerque a su final. El delantero del Bayern Munich y capitán de Inglaterra explicó que la posibilidad todavía está lejana, pero que comenzará a analizarla con mayor seriedad dependiendo de lo que ocurra con su carrera durante los próximos cinco o seis años.

“Eso es algo que intentaré analizar un poco más seriamente. Todo depende de lo que suceda en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de mi motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que el golf, digámoslo así”, explicó Kane ante los medios durante la concentración de Inglaterra, que jugará ante España por la Liga de las Naciones.

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Harry Kane in the NFL?



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El atacante incluso contempla la posibilidad de llegar a la MLS en una etapa posterior de su carrera y combinar ambas actividades, aprovechando los calendarios de las dos competencias.

Kane considera que su experiencia como cobrador de penales podría ayudarlo en una eventual transición al futbol americano. “Lanzo penales y es una presión y una técnica muy similares. Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de eso que de cualquier otro deporte”, señaló. El inglés también reconoció que necesitaría prepararse seriamente y estimó que requeriría entre seis meses y un año de práctica antes de intentar dar el salto.

La idea de Kane no es nueva. Desde hace varios años ha expresado su admiración por la NFL y, particularmente, por Tom Brady. En 2019, cuando todavía jugaba para Tottenham, el delantero ya había hablado de su deseo de convertirse algún día en pateador de la liga estadounidense. Además, existen antecedentes de futbolistas que hicieron la transición, como Brandon Aubrey, quien pasó por el futbol profesional antes de convertirse en uno de los pateadores de los Dallas Cowboys.

Por ahora, Kane mantiene su atención en el futbol y en su etapa con el Bayern Munich, donde continúa como una de las principales figuras del equipo. El atacante dejó claro que quiere prolongar su carrera al máximo nivel antes de pensar en un cambio de deporte, por lo que una eventual llegada a la NFL todavía sería un proyecto para el futuro. “Ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo el tiempo que pueda”, afirmó el delantero inglés.