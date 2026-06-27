Harry Kane supera a Gary Lineker como el inglés con más goles en Mundiales
Harry Kane sigue anotando goles y continúa rompiendo récords con la selección de Inglaterra. Ahora, con 11 festejos, superó a Gary Lineker como el futbolista británico con más anotaciones en la historia de las Copas Mundiales.
El momento del récord se dio este sábado 27 de junio, en la victoria por 2-0 de la escuadra de los Tres Leones sobre Panamá, correspondiente a la última fecha del Grupo L. Al minuto 67, Jude Bellingham lanzó un centro preciso desde el sector izquierdo hacia el borde del área chica; fue ahí donde apareció Kane para levantarse y rematar de cabeza, sentenciando el segundo tanto del encuentro.
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A nivel grupal, el tanto significó amarrar el liderato del sector. Pero de forma individual, representó el undécimo gol del atacante de 32 años en la máxima competencia del fútbol. Con ello, dejó atrás la marca de 10 goles de la leyenda Gary Lineker, la cual permanecía intacta desde hacía 36 años, cuando fue establecida en Italia 1990.
Además, con esta anotación, Kane se metió de lleno al top 10 de los máximos romperredes en la historia de los mundiales. De momento, se encuentra empatado con 11 dianas con el alemán Jürgen Klinsmann y el húngaro Sándor Kocsis, ubicándose a solo dos tantos de distancia del astro brasileño Pelé. Asimismo, extendió su leyenda como el futbolista con más goles en la selección inglesa, con un total de 82 celebraciones
Los 11 goles de Harry Kane en Copas del Mundo
A lo largo de su carrera, el actual 9 del equipo de la Rosa ha disputado tres Copas del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Norteamérica 2026. Sus goles se desglosan de la siguiente manera:
Rusia 2018:
* 2 goles vs. Túnez (Fase de grupos)
* 3 goles vs. Panamá (Fase de grupos)
* 1 gol vs. Colombia (Octavos de final)
Qatar 2022:
* 1 gol vs. Senegal (Octavos de final)
* 1 gol vs. Francia (Cuartos de final)
Norteamérica 2026 (En curso):
* 2 goles vs. Croacia (Fase de grupos)
* 1 gol vs. Panamá (Fase de grupos)