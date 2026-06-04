Historia de las portadas del videojuego Madden y si realmente existe una maldición
El atleta que aparecerá en la portada de Madden 2027 ya fue revelado. El quarterback de los Bears, Caleb Williams, será la imagen de la edición de este año. Si eres como yo, probablemente no consideres que esto sea necesariamente una gran noticia, ya que el anuncio nos devuelve a una vieja pregunta, al menos en el mundo del futbol americano.
¿Realmente existe la maldición de Madden?
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Bueno, repasemos a cada atleta que ha aparecido en la portada desde el nacimiento del popular videojuego en 1999. ¿Fue una maldición o simplemente una coincidencia? Acompáñame por el camino de los recuerdos y tratemos de averiguarlo.
1999: Garrison Hearst
Hearst fue el primer atleta en aparecer en una portada de Madden (el propio John Madden había aparecido en las portadas de temporadas anteriores). El veterano corrió para una cifra récord en su carrera de 1,570 yardas y siete touchdowns en la temporada regular de 1998, pero sufrió una grave lesión de tobillo en la postemporada y no volvió a jugar hasta la campaña de 2001.
La maldición comienza…
2000: Barry Sanders y Dorsey Levens
Sanders fue elegido para aparecer en la portada de la edición 2000 de Madden, pero posteriormente se retiró. Levens reemplazó a Sanders en la portada y tuvo una exitosa campaña de 1999 con más de 1,600 yardas desde la línea de golpeo y un final como RB4 con base en puntos de fantasy. Sin embargo, sufrió lesiones durante el resto de su carrera en la NFL y nunca volvió a superar las 411 yardas por tierra después de 1999.
2001: Eddie George
George evitó la maldición en 2000 al registrar marcas personales en yardas por tierra (1,509) y touchdowns totales (16). Sin embargo, en 2001 tuvo el mínimo de su carrera con 939 yardas terrestres y cinco touchdowns. Promedió unas discretas 876 yardas en sus últimas tres temporadas en la NFL, luego de haber promediado 1,375 yardas en sus primeras cinco.
2002: Daunte Culpepper
Culpepper se ganó un lugar en la portada después de registrar 3,937 yardas por pase, 470 yardas por tierra y 40 touchdowns totales en 2000. Esas cifras le permitieron terminar como el QB2 en las ligas de fantasy. Sin embargo, la maldición apareció en 2001. Se perdió las últimas cinco semanas debido a una lesión de rodilla y terminó con 2,612 yardas por pase, 416 por tierra y 19 touchdowns totales. Eso lo convirtió en una de las mayores decepciones de fantasy con base en esas estadísticas.
2003: Marshall Faulk
Miembro del Salón de la Fama y superestrella del fantasy football, Faulk era una máquina antes de aparecer en la portada de 2003. Una lesión de tobillo le costó dos partidos en 2002 y no logró superar las 1,000 yardas por tierra por primera vez desde 1996. Faulk nunca volvió a alcanzar esa marca y sus números disminuyeron en cada temporada posterior a su aparición en la portada de Madden.
2004: Michael Vick
Ni siquiera un atleta tan explosivo como Vick pudo escapar de la maldición de Madden, ya que sufrió una fractura de peroné derecho en un partido de pretemporada contra los Ravens y se vio obligado a perderse los primeros 11 encuentros de la temporada regular. Apenas pudo realizar cinco aperturas y terminó con unas modestas 585 yardas por pase, 255 yardas por tierra y cinco touchdowns.
La maldición golpeó una vez más.
2005: Ray Lewis
Lewis fue el primer jugador defensivo en aparecer en la portada, pero aun así terminó siendo víctima de la maldición. El linebacker All-Pro se perdió una apertura en 2004 debido a una fractura de muñeca y no registró una intercepción por primera vez en su carrera profesional (había logrado una marca personal de seis intercepciones en 2003). Además, se perdió 10 aperturas por diversas lesiones en 2005.
2006: Donovan McNabb
McNabb llevó a los Eagles al Super Bowl XXXIX y apareció en la portada de la edición 2006 de Madden. Fue el inicio de dos campañas consecutivas plagadas de lesiones. McNabb sufrió una hernia deportiva durante la primera semana de la temporada 2005, pero en su mérito intentó seguir jugando. Desafortunadamente, tuvo que detenerse después de apenas nueve aperturas. La maldición también pareció alcanzarlo en 2006, cuando se perdió seis semanas debido a una lesión de rodilla.
2007: Shaun Alexander
Alexander tuvo una de las mejores temporadas estadísticas de la historia en 2005, al correr para 1,880 yardas y anotar un récord de 28 touchdowns. Desafortunadamente, la maldición cobró factura la temporada siguiente cuando se fracturó un pie en la Semana 3. Había faltado a solo una apertura en sus 64 partidos anteriores. La ex superestrella del fantasy se perdería seis aperturas y no logró alcanzar las 1,000 yardas terrestres por primera vez desde 2000. A partir de ahí, la carrera estadística de Alexander fue cuesta abajo.
2008: Vince Young
Young tuvo una extraordinaria temporada de novato con los Titans, lo que le valió aparecer en la portada de Madden 2008. Pero tuvo un brutal segundo año, lanzando nueve touchdowns y 17 intercepciones mientras terminaba como QB17 en las ligas de fantasy. Eso fue ocho posiciones peor que en su temporada de novato. También sufrió una lesión en el cuádriceps que lo obligó a perderse el primer partido de su carrera debido a una lesión. Terminó su carrera como suplente en la NFL.
2009: Brett Favre
La “maldición de Madden” parecía haber terminado rumbo a 2008, ya que un Favre retirado apareció en la portada vistiendo el uniforme de los Packers. Eventualmente regresó tras un canje a los Jets, pero sus números disminuyeron en todos los apartados (algo nada sorprendente). Eso se debió en parte a una lesión en el bíceps derecho que provocó lo que se convertiría en su segundo “retiro”.
2010: Larry Fitzgerald/Troy Polamalu
Esta fue la primera vez que la portada de Madden contó con dos jugadores. Aunque Fitzgerald sufrió una lesión de rodilla, esta no lo dejó fuera de acción. Además, terminó la temporada 2009 con una marca personal de 13 touchdowns. Sin embargo, Polamalu se perdió 11 partidos debido a una lesión de rodilla. Los Steelers, campeones del Super Bowl XLIII, no lograron clasificar a los playoffs sin él.
2011: Drew Brees
Brees tuvo una buena temporada 2010 desde el punto de vista estadístico, lanzando para 4,620 yardas y 33 touchdowns. Sin embargo, jugó prácticamente toda la campaña con una lesión en el ligamento colateral medial. El veterano también lanzó un récord personal de 22 intercepciones, algo que probablemente puede atribuirse a que nunca estuvo al cien por ciento físicamente. Aunque el impacto en su carrera no fue demasiado severo, aún puede argumentarse que la maldición lo alcanzó, al menos en cierta medida.
2012: Peyton Hillis
Hillis, quien me dijo en una entrevista cuando trabajaba en NFL Network que no creía en la maldición, cambió de opinión después de aparecer en la portada. Tras registrar números monstruosos en 2010, Hillis se perdió seis partidos por lesiones y vio caer sus estadísticas en todos los rubros la temporada siguiente. ¿Fue culpa de la maldición de la portada? Bueno, ¡hasta el propio Hillis cree que tuvo algo que ver!
2013: Calvin Johnson
Johnson, el primer receptor abierto en aparecer por sí solo en una portada de Madden, también fue el primer ejemplo importante de que la maldición no siempre estaba presente. Registró 1,964 yardas, estableciendo un récord de la NFL que aún permanece vigente, además de establecer o igualar marcas de partidos con al menos 100 yardas por recepción. Aunque solo consiguió cinco touchdowns, Megatron siguió siendo el receptor número uno del fantasy football.
2014: Adrian Peterson
Peterson se ganó un lugar en la portada de Madden después de una milagrosa vuelta a la acción apenas ocho meses después de una importante reconstrucción de rodilla en 2012. Corrió para 2,097 yardas y terminó como el mejor corredor del fantasy football. Sin embargo, batalló con una lesión en el pie durante gran parte de 2013 y se perdió dos partidos. En su mérito, Peterson aún corrió para 1,266 yardas con 10 touchdowns y terminó como RB11, pero aun así sufrió una caída significativa en sus estadísticas.
2015: Richard Sherman
Sherman esquivó la maldición al registrar cuatro intercepciones y 57 tackleadas mientras ayudaba a los Seahawks a llegar al Super Bowl XLIX, donde perdieron ante los Patriots por 28-24.
2016: Odell Beckham Jr.
Beckham irrumpió en la escena del fantasy como novato al registrar 91 recepciones, 1,305 yardas y 12 touchdowns. Esos impresionantes números le valieron aparecer en la portada de Madden 2016. Maldición o no, OBJ fue incluso mejor en 2015 rumbo a un final dentro del Top 5 entre los receptores en puntos de fantasy. Si Beckham estuvo maldito en algún momento de su carrera, fue debido a su llegada a los Browns. Nunca volvió a ser el mismo jugador, pero no fue por culpa de la maldición.
2017: Rob Gronkowski
Gronkowski registró enormes números en 2015, con 72 recepciones para 1,176 yardas y 11 touchdowns. La maldición pareció alcanzarlo la temporada siguiente, ya que se perdió los dos primeros partidos debido a una lesión en el tendón de la corva y terminó ausentándose de un total de ocho encuentros. El gigante cerró la campaña con apenas 540 yardas y tres touchdowns, y ni siquiera terminó entre los 25 mejores alas cerradas de fantasy.
2018: Tom Brady
Vamos, ¿alguien realmente pensó que la portada de Madden podía maldecir al GOAT? Tuvo una gran temporada en 2017, lanzando para más de 4,500 yardas, 32 touchdowns y apenas ocho intercepciones. Eso fue suficiente para terminar como QB3 en puntos de fantasy. Los Patriots de Brady sí perdieron ante los Eagles en el Super Bowl LII, pero no fue su culpa. Lanzó para un récord de 505 yardas y tres touchdowns en la emocionante derrota por 41-33. Claramente, Brady era inmune a la maldición.
2019: Antonio Brown
Brown estaba en el mejor momento de su carrera cuando apareció en la portada de Madden y era considerado el mejor receptor del fantasy football. La aparición no lo frenó, ya que registró 104 recepciones, 1,297 yardas y una marca personal de 15 touchdowns en 2018. Las cosas se torcieron después de eso, cuando surgieron reportes sobre problemas con Ben Roethlisberger y fue traspasado a los Raiders. Nunca jugó un solo down con Oakland y diversos incidentes fuera del campo terminaron limitándolo a apenas 16 partidos durante el resto de su carrera, incluido un extraño paso por los Buccaneers.
2020: Patrick Mahomes
Mahomes tuvo la mejor temporada de fantasy de todos los tiempos para un quarterback en 2018, acumulando 5,097 yardas y 50 touchdowns. Sin embargo, no estuvo ni cerca de esos números después de aparecer en la portada de Madden, perdiéndose dos partidos debido a una lesión de rodilla y lanzando para 1,066 yardas menos y 24 touchdowns menos. Por supuesto, Mahomes terminó guiando a los Chiefs a una enorme victoria sobre los San Francisco 49ers en el Super Bowl LIV, por lo que siguió siendo exitoso a pesar de la caída en sus estadísticas.
2021: Lamar Jackson
Jackson estaba encaminado a terminar con más puntos de fantasy que Mahomes en 2019, pero fue reservado para el último partido de la temporada regular. En total, registró 3,127 yardas por pase, otras 1,206 yardas por tierra y 43 touchdowns totales (siete por carrera). Aunque Jackson no fue lo que se consideraría una “decepción” en 2020, sí experimentó descensos notables en yardas por pase y touchdowns lanzados, terminando nueve posiciones más abajo entre los quarterbacks en puntos de fantasy. ¿Maldito? Tú decides.
2022: Tom Brady/Patrick Mahomes
La portada de 2022 contó con Brady y Mahomes, y no afectó las estadísticas de ninguno de los dos. De hecho, terminaron cuarto y quinto, respectivamente, en puntos de fantasy entre los quarterbacks. Para ese momento, la influencia de la maldición parecía estar desapareciendo.
2023: John Madden
EA Sports decidió colocar a John Madden en la portada de 2023 tras su fallecimiento en 2021.
2024: Josh Allen
La maldición parecía estar prácticamente muerta. Allen lanzó para 4,306 yardas y 29 touchdowns, además de sumar otras 524 yardas por tierra y 15 anotaciones terrestres. Terminó primero entre los quarterbacks en puntos de fantasy con una impresionante cifra de 392.6 puntos (23.1 por partido).
2025: Christian McCaffrey
¿La maldición comenzó a mostrar nuevamente su feo rostro? McCaffrey apareció en la portada un año después de registrar casi 400 puntos de fantasy en la temporada anterior. CMC terminaría jugando apenas cuatro partidos en 2024, ya que las lesiones lo dejaron fuera durante la mayor parte del año. Además, promedió apenas 12 puntos en esos cuatro encuentros, exactamente la mitad de lo que había promediado en 2023. Logró recuperarse la temporada pasada, pero parecía que CMC seguía bajo los efectos de la maldición.
2026: Saquon Barkley
Barkley corrió para 2,005 yardas y 13 touchdowns en 2024, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año y llevó a los Eagles a la victoria en el Super Bowl LIX. Esos logros le valieron aparecer en la portada del año pasado y, si lo tuviste en fantasy… bueno, sabes perfectamente que las cosas salieron mal. Corrió para 865 yardas menos, anotó seis touchdowns menos y sumó 123 puntos de fantasy menos.
Bien, hagamos cuentas. De los 28 jugadores que han aparecido en la portada de Madden (Brady y Mahomes lo hicieron dos veces), hubo 15 casos en los que un jugador se lesionó o sufrió una caída significativa en sus estadísticas esa misma temporada. Eso incluye los dos últimos años con McCaffrey y Barkley. Varios otros experimentaron destinos similares el año posterior a aparecer en la portada.
Entonces, ¿el hecho de que Caleb Williams aparezca en la portada de Madden 2027 debe considerarse una señal de alerta cuando estés decidiendo si seleccionarlo en tu draft, o esta maldición no es más que una tontería sin influencia real en la actualidad?
Eso depende de ti.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/06/2026, traducido al español para SI México.