¡Impresionante! Indiana aplasta a Oregon
Indiana no dejó espacio para la duda. Los Hoosiers ofrecieron una de las actuaciones más dominantes en la historia del College Football Playoff y aplastaron 56-22 a Oregon en el Peach Bowl para avanzar al juego por el campeonato nacional. Con el resultado, Indiana se convirtió en el primer programa en registrar múltiples victorias por margen de 28 puntos o más dentro del CFP.
El rival en la final será Miami Hurricanes, que un día antes venció 31-27 a Ole Miss en un cierre dramático del Fiesta Bowl. El juego por el título nacional de la NCAA se disputará el 19 de enero en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida.
Te puede interesar: Miami mantiene el sueño con una dosis de drama
El mensaje fue inmediato. En la primera jugada del partido, el esquinero D’Angelo Ponds leyó el pase de Dante Moore y lo interceptó para devolverlo hasta la zona de anotación. Oregon respondió con una ofensiva larga de 14 jugadas que terminó en touchdown, pero fue apenas un paréntesis antes de que el partido se inclinara de forma definitiva.
Indiana anotó touchdown en cinco de sus primeras seis series ofensivas, moviendo el balón con facilidad ante una defensiva que nunca logró ajustarse. Los problemas de Moore con las entregas de balón agravaron el escenario: perdió un balón tras un strip-sack y sufrió otro balón suelto cerca de su propia zona de anotación. Apenas iniciando el tercer cuarto, los Hoosiers ya habían construido una ventaja de 42-7.
Sin necesidad de una actuación heroica, Fernando Mendoza condujo el ataque con eficiencia implacable. El quarterback completó 17 de 20 pases para 177 yardas y cinco touchdowns, con más envíos de anotación que pases incompletos. Además, aportó 28 yardas por tierra para mantener vivas las cadenas. Cuatro receptores distintos atraparon pases de touchdown, mientras que los corredores Kaelon Black y Roman Hemby se combinaron para 116 yardas y dos anotaciones. Del lado defensivo, Daniel Ndukwe firmó una actuación destacada con dos capturas.
Oregon encontró respuestas limitadas. Moore lanzó para 245 yardas y un touchdown, y con varios titulares fuera, Dierre Hill sumó 86 yardas por tierra, aunque 71 llegaron en una sola jugada, reflejo de una producción ofensiva intermitente.
Con la victoria, Indiana avanzó al primer juego por el título nacional en la historia del programa, con la posibilidad de conquistar su primer campeonato. El logro adquiere mayor dimensión si se considera el punto de partida: antes de la llegada de Curt Cignetti, los Hoosiers eran el programa con más derrotas en la historia del futbol americano colegial. Hoy, tras dos temporadas, Cignetti presume marca de 26-2 y ha llevado a Indiana a una instancia que el equipo no había siquiera rozado, en un programa que no ganaba un juego de tazón desde 1991.