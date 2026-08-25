Intercambio Patriots - Texans: Boutte da a CJ Stroud una nueva arma en pases largos
Los Texans ya tienen a su reemplazo para Jayden Higgins.
Como informó primero el insider de la NFL Tom Pelissero, los Patriots están enviando al receptor Kayshon Boutte a Houston a cambio del safety Jaylen Reed y una selección de séptima ronda de 2028.
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Boutte, de 24 años, fue seleccionado por New England en la sexta ronda del Draft de 2023 y pasó sus primeras cuatro temporadas en la NFL en Foxborough. Su mejor temporada estadística llegó en 2024, cuando atrapó 43 pases para 589 yardas y tres touchdowns, y el año pasado se convirtió en el objetivo favorito de Drake Maye en los pases profundos. Boutte promedió la impresionante cifra de 16.7 yardas por recepción en 2025 y consiguió seis touchdowns durante la campaña que llevó a los Patriots al Super Bowl LX.
Reed fue seleccionado por Houston en la sexta ronda del Draft de 2025, procedente de Penn State. Comenzó el año en la lista de jugadores físicamente incapaces de jugar debido a una lesión de rodilla y disputó apenas siete partidos antes de fracturarse una placa metálica en el antebrazo y ser colocado en la lista de reservas lesionados por el resto de la temporada. Reed terminó su campaña de novato con 14 tacleadas totales y un balón suelto recuperado.
Así queda el análisis del intercambio del lunes desde la perspectiva de ambos equipos, con una calificación para cada uno.
Texans refuerzan su grupo de receptores tras la lesión que puso fin a la temporada de Jayden Higgins
El grupo de receptores de los Texans recibió un duro golpe la semana pasada, cuando Higgins fue colocado en la lista de reservas lesionados después de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior durante una práctica conjunta con los Raiders. Como escribió el periodista de Sports Illustrated Albert Breer en sus apuntes del training camp de Houston a principios de este mes, el jugador de 24 años había “dado un gran paso adelante” de cara a 2026. En cambio, su segunda temporada como profesional terminó antes de comenzar.
Por fortuna para Houston, los Patriots tienen un excedente de talento en su grupo de receptores y estaban dispuestos a desprenderse de Boutte, lo que además facilita sus propias decisiones para conformar el roster.
Boutte es un jugador experimentado que ha madurado considerablemente desde sus primeros días en la liga. Será un complemento para Nico Collins, dos veces seleccionado al Pro Bowl y el objetivo favorito del quarterback C.J. Stroud durante las últimas tres temporadas, además de Jaylin Noel, Tank Dell y Xavier Hutchinson.
¿Lo mejor? Los Texans solo tuvieron que entregar a un profundo de su cargada secundaria y una selección tardía del Draft de 2028 para adquirirlo.
Calificación: A-
Patriots resuelven su problema de roster, pero no reciben demasiado a cambio
La actual rotación de receptores de los Patriots es complicada. Detrás de las incorporaciones de la temporada baja A.J. Brown y Romeo Doubs, el grupo de New England está conformado por DeMario Douglas, Mack Hollins, Efton Chism III y Kyle Williams, además de algunos otros receptores que pelean por los últimos lugares del roster. Esa es parte de la razón por la que Boutte, al “ver hacia dónde se dirigía el grupo”, habría solicitado salir de New England a principios de esta primavera.
No hace falta decir que los Patriots iban a tener una decisión complicada que tomar este domingo, cuando reduzcan su roster a los 53 jugadores que exige la liga. ¿Liberar a un talento de segundo año como Chism o Williams después de un verano irregular? ¿Mantener a un Boutte inconforme en un grupo de siete receptores? ¿O encontrar la manera de moverlo y recibir algo a cambio?
Finalmente, eligieron la tercera opción.
Dicho eso, lo que New England recibió a cambio está lejos de ser ideal. Como informó Breer a mediados de mayo, el equipo buscaba una selección de quinta o sexta ronda a cambio de Boutte. En cambio, recibió una selección de séptima ronda —nada menos que en 2028— y un jugador de profundidad para un grupo de safeties que ya cuenta con Kevin Byard III y Craig Woodson, mientras Dell Pettus y John Saunders Jr. compiten por el tercer puesto.
Calificación: C
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/08/2026, traducido al español para SI México.