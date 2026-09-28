J.J. McCarthy deja a Vikings y llega a Giants a cambio de una selección de quinta ronda

Los New York Giants acordaron adquirir a J.J. McCarthy de los Minnesota Vikings a cambio de una selección de quinta ronda del Draft de 2027, de acuerdo con múltiples reportes. El precio refleja la acelerada pérdida de valor de un quarterback elegido con el décimo turno global en 2024 y que, solamente dos años después, dejará Minnesota por una selección del tercer día del Draft.

McCarthy aterrizó en la NFL después de conquistar el campeonato nacional con Michigan, pero una lesión de rodilla le impidió disputar su temporada de novato. En 2025 comenzó diez partidos, registró marca de 6-4 y completó el 57.6% de sus pases para 1,632 yardas, 11 touchdowns y 12 intercepciones. Su irregularidad llevó a Minnesota a buscar otra solución con Kyler Murray, mientras el antiguo elegido de primera ronda perdió su lugar dentro del proyecto.

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La operación responde a la emergencia de los Giants en la posición. Jaxson Dart se perderá el resto de la temporada regular después de sufrir daños en el ligamento colateral medial, el ligamento cruzado posterior y el menisco de la rodilla izquierda. Jameis Winston asumió la titularidad, pero McCarthy le ofrece a New York una alternativa joven, con contrato de novato y margen para recuperar el nivel que alguna vez lo convirtió en uno de los quarterbacks más cotizados de su generación.

Para Minnesota, el intercambio representa la aceptación de una apuesta fallida y una pérdida considerable respecto a la inversión realizada en 2024. Para McCarthy, significa una segunda oportunidad bajo las órdenes de John Harbaugh, hermano de Jim Harbaugh, el entrenador con el que alcanzó la cima del futbol colegial en Michigan. Los Giants arriesgaron poco por un jugador de 23 años; ahora deberán descubrir si encontraron una oportunidad de mercado o solamente el último capítulo de una caída que comenzó demasiado pronto.