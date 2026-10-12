Jaguars sorprenden a los Eagles, Vikings y 49ers siguen invictos y la NFL registra su primer empate de 2026

La Semana 5 de la NFL entregó una jornada llena de contrastes: Jacksonville derrotó a Philadelphia con una patada en la última jugada, Minnesota y San Francisco conservaron el invicto, Giants y Commanders protagonizaron el primer empate de la temporada y equipos como New England, Green Bay y Detroit consiguieron victorias contundentes. Mientras algunos confirmaron su condición de contendientes, Miami, Tennessee y Los Ángeles terminaron el domingo sin conocer el triunfo.

Jacksonville abrió la jornada con una de las definiciones más increíbles del año. Los Jaguars vencieron 19-17 a los Eagles en Londres después de que Jake Elliott colocó adelante a Philadelphia mediante un gol de campo a falta de ocho segundos. Ameer Abdullah respondió con un regreso de patada de 53 yardas y dejó el balón en la yarda 39 rival cuando quedaba solamente un segundo. Cam Little apareció para conectar un intento de 57 yardas y darle a Jacksonville su tercera victoria consecutiva.

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Trevor Lawrence lanzó para 331 yardas y dos touchdowns, ambos para Parker Washington, quien terminó con seis recepciones y 124 yardas. Philadelphia llegó con varias bajas importantes, perdió a Will Shipley durante el encuentro y apenas acumuló 22 yardas terrestres. Los Eagles cayeron por tercera semana consecutiva y dejaron su marca en 2-3; Jacksonville ya tiene récord de 4-1.

El partido más extraño de la tarde terminó sin ganador. Giants y Commanders empataron 27-27 después de que Nueva York remontó una desventaja de 14 puntos en el último cuarto. Jameis Winston lanzó dos pases de touchdown en ese periodo, incluido uno de 17 yardas para Malik Nabers a falta de 1:43, y forzó el tiempo extra.

Los dos equipos tuvieron la victoria al alcance en la prórroga. Cam Skattebo perdió el balón cuando los Giants ya se encontraban en territorio de Washington y Jayden Daniels condujo después a los Commanders hasta la yarda 24 de Nueva York. Sin tiempos fuera y con 12 segundos en el reloj, Daniels decidió correr por el centro; Washington no consiguió acomodarse para detener el reloj y el partido terminó. Daniels, de regreso tras perderse dos encuentros por una lesión en el codo, sumó 199 yardas por pase, 103 por tierra y dos touchdowns terrestres. Winston registró 326 yardas y tres anotaciones.

New England firmó la actuación ofensiva más impresionante del día al aplastar 45-17 a Las Vegas. Drake Maye completó 26 de 34 pases para 374 yardas y cuatro touchdowns, además de conseguir otra anotación por tierra. Los Patriots produjeron 536 yardas totales y equilibraron su marca en 3-2. Brock Bowers superó las 100 yardas y anotó para los Raiders, pero Las Vegas nunca encontró la forma de frenar a Maye.

Minnesota mantuvo el paso perfecto con una victoria de 23-13 sobre New Orleans. Kyler Murray completó 24 de 30 envíos para 229 yardas y un touchdown, Aaron Jones corrió para 113 yardas y Justin Jefferson aportó 79 yardas con una anotación. La defensiva de los Vikings limitó a los Saints a solamente 142 yardas totales y dejó a Tyler Shough en 96 yardas con dos intercepciones. Minnesota llegó a 5-0 y quedó como el único equipo invicto de la Conferencia Nacional junto con San Francisco.

Green Bay también dejó una de las actuaciones más completas de la jornada al superar 31-7 a Chicago en el enfrentamiento número 214 de la rivalidad más antigua de la NFL. Jordan Love lanzó para 367 yardas y dos touchdowns, mientras Christian Watson convirtió recepciones de 53 y 42 yardas en anotaciones. MarShawn Lloyd agregó los primeros dos touchdowns terrestres de su carrera y la defensiva de los Packers provocó cinco entregas de balón. Los Bears perdieron a pesar de llegar al encuentro con marca de 3-1.

Pittsburgh derrotó 34-22 a Indianapolis gracias a la explosividad de Jaylen Warren y otra actuación sólida de Aaron Rodgers. Warren anotó mediante una recepción de 80 yardas y una carrera de 50, además de terminar con 188 yardas desde la línea de golpeo. Rodgers lanzó tres pases de touchdown por tercer partido consecutivo y Pat Freiermuth atrapó dos. Los Steelers colocaron su récord en 3-2 y limitaron a Jonathan Taylor a 45 yardas terrestres.

Cincinnati evitó una tercera derrota consecutiva al vencer 31-24 a Miami. Joe Burrow lanzó cuatro pases de anotación y Ja’Marr Chase, quien estuvo dentro del protocolo de conmoción durante la semana, atrapó seis envíos para 77 yardas y un touchdown. Los Dolphins reaccionaron en el último cuarto con Malik Willis, pero su intento de patada corta después de reducir la diferencia a siete puntos no tuvo éxito. Miami cayó a 0-5.

Los Jets superaron 17-12 a Cleveland bajo la lluvia en Nueva York. Braelon Allen corrió para 116 yardas y consiguió el touchdown decisivo mediante un acarreo de 22 yardas a falta de 3:01. Geno Smith conectó con Garrett Wilson para la otra anotación y la defensiva de los Jets capturó ocho veces a Deshaun Watson. El novato David Bailey encabezó la presión con tres capturas.

Houston consiguió su primera victoria de la campaña al imponerse 26-3 a Tennessee. Ka’imi Fairbairn conectó cuatro goles de campo durante la primera mitad y C.J. Stroud terminó con 261 yardas, un touchdown por pase y otro por carrera. La defensiva de los Texans permitió solamente 187 yardas, provocó dos entregas y dominó a Cam Ward durante todo el encuentro. Will Anderson Jr. consiguió tres capturas y Tennessee quedó con marca de 0-5.

Denver protagonizó una remontada en el último cuarto para derrotar 23-17 a Los Angeles Chargers. Los Broncos llegaron al periodo final abajo 17-10, pero detuvieron a Justin Herbert en cuarta oportunidad y aprovecharon el campo corto para igualar con un pase de cinco yardas de Bo Nix a Courtland Sutton. Wil Lutz colocó adelante a Denver y la defensiva terminó el trabajo: en sus últimas cuatro posesiones, los Chargers sufrieron una detención en cuarta oportunidad, un balón suelto, una intercepción y una captura. Los Angeles todavía no gana y ya tiene récord de 0-5.

Detroit tardó un cuarto en reaccionar, pero después dominó por completo a Arizona para ganar 45-21. Los Lions terminaron el primer periodo con nueve yardas negativas; luego anotaron en siete posesiones consecutivas, seis de ellas mediante touchdown. Jahmyr Gibbs llegó dos veces a las diagonales, Jameson Williams atrapó dos pases de anotación y Sam LaPorta convirtió una jugada de cuarta oportunidad en un touchdown de 37 yardas. Detroit mejoró a 3-2 antes de su semana de descanso.

San Francisco cerró la ventana vespertina con una victoria de 32-29 sobre Seattle en uno de los partidos más intensos del día. Los 49ers aprovecharon tres entregas de balón de los Seahawks para tomar ventaja de 21-13, pero Seattle respondió y llegó al último cuarto arriba 26-21. Brock Purdy encontró a Brandin Cooks para recuperar la ventaja y después conectó con Mike Evans en la conversión de dos puntos.

Jason Myers empató 29-29 mediante su quinto gol de campo, pero Christian McCaffrey y Kaelon Black acercaron a San Francisco para que Eddy Piñeiro conectara la patada definitiva de 44 yardas. Los 49ers superaron las lesiones de Deebo Samuel y la expulsión de Dre Greenlaw, dejaron su récord en 5-0 y derrotaron como visitantes a los campeones defensores del Super Bowl.

Resultados del domingo

Jacksonville Jaguars 19-17 Philadelphia Eagles

Cincinnati Bengals 31-24 Miami Dolphins

New England Patriots 45-17 Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings 23-13 New Orleans Saints

New York Jets 17-12 Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers 34-22 Indianapolis Colts

Houston Texans 26-3 Tennessee Titans

New York Giants 27-27 Washington Commanders

Green Bay Packers 31-7 Chicago Bears

Denver Broncos 23-17 Los Angeles Chargers

Detroit Lions 45-21 Arizona Cardinals

San Francisco 49ers 32-29 Seattle Seahawks