Jalen Hurts no jugará con Eagles por un coágulo; estos son sus suplentes

Cuando los Eagles reciban a los Panthers en el Lincoln Financial Field durante la Semana 6, no contarán con varios de sus principales jugadores debido a lesiones; el más importante de ellos es Jalen Hurts.

El equipo anunció el jueves que Hurts se perderá el partido del domingo debido a un coágulo sanguíneo superficial. Este es un resumen del comunicado completo de los Eagles: Hurts acudió al personal médico de Philadelphia el 8 de octubre para recibir tratamiento en la pantorrilla, después de que le pisaran esa zona con los tachones durante el partido contra los Rams del domingo anterior. Entrenó con normalidad el viernes y viajó a Londres con el equipo el sábado, antes de que un ultrasonido revelara el coágulo sanguíneo. Tras consultar al personal médico del equipo y a otros médicos, Hurts recibió autorización para jugar contra los Jaguars con la recomendación de someterse a un segundo ultrasonido dentro de las 72 horas posteriores al partido. El estudio de seguimiento reveló que el coágulo se había desplazado, lo que llevó al equipo a descartarlo para el domingo mientras “determinan el tratamiento adecuado”.

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Mientras los Eagles ponen la salud y la seguridad de Hurts en primer plano, ahora recurrirán al veterano Tanner McKee como quarterback titular, con el novato Cole Payton como suplente.

Esto es lo que debes saber sobre cada uno de ellos.

Tanner McKee: un veterano de tres años que espera su oportunidad

Después de una carrera de tres años en Stanford, donde fue titular en 21 partidos, consiguió seis victorias y 15 derrotas, y lanzó 28 touchdowns y 15 intercepciones, los Eagles seleccionaron a McKee en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2023, con el turno número 188. El jugador de 26 años ha pasado las últimas tres temporadas en Philadelphia, alternando entre el segundo y el tercer puesto en la jerarquía de quarterbacks de los Eagles. Más recientemente, ocupó el puesto de suplente después de que el equipo dejara en libertad a Andy Dalton el mes pasado.

Desde que fue seleccionado en 2023, McKee ha impresionado durante la pretemporada, lo que llevó a que su nombre apareciera en conversaciones sobre posibles intercambios esta primavera, según Rich Cimini, de ESPN. Sin embargo, su mejor actuación en temporada regular llegó en la Semana 18 de la campaña de 2024. Como titular contra los Giants, mientras Hurts lidiaba con una conmoción cerebral y el entonces suplente Kenny Pickett sufría problemas en las costillas, McKee condujo a los Eagles a una victoria de 20-13 sobre New York, ayudando a Philadelphia a terminar con marca de 14-3. Completó 27 de 41 intentos de pase (66%) para 269 yardas y dos touchdowns, no perdió el balón y registró una calificación de pasador de 100.6. Poco más de un mes después, McKee formó parte del roster de los Eagles que ganó el Super Bowl, aunque estuvo inactivo para el partido y fue designado como el tercer quarterback de emergencia del equipo.

McKee es originario de Irvine, California, y estudió en Centennial High School, en Corona. Antes de asistir a Stanford, pasó dos años en Brasil como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una experiencia que le ayudó a aprender a hablar portugués con fluidez.

Cole Payton: un novato zurdo surgido de una fábrica de talento de la FCS

Detrás de McKee estará Payton, graduado de la Universidad Estatal de Dakota del Norte y un jugador con mucho potencial. Originario de Omaha, Nebraska, Payton pasó cinco temporadas con los Bison, de 2021 a 2025, y cuenta con dos campeonatos nacionales de la FCS, aunque en ambos fue suplente de Cam Miller.

Payton es un quarterback de doble amenaza, como lo demuestran sus 1,919 yardas por tierra y 31 anotaciones terrestres, cifras que acumuló en buena medida al desempeñarse como jugador de paquetes Wildcat durante su carrera universitaria. Fue titular en North Dakota State en 2025, como estudiante de quinto año después de redshirt, y completó el 72% de sus pases para 2,719 yardas, 16 touchdowns y apenas cuatro intercepciones. Payton también sumó 777 yardas por tierra, demostrando su capacidad como corredor.

En mayo, Payton se unió a una lista cada vez más larga de quarterbacks seleccionados en el Draft procedentes de Fargo desde 2016, entre ellos Carson Wentz, Easton Stick, Trey Lance y Miller. Los Eagles eligieron a Payton en la quinta ronda del Draft de la NFL de 2026, con el turno número 178, y dejó una impresión suficientemente buena durante el programa de entrenamientos de temporada baja, el training camp y la pretemporada para convencer a Philadelphia de conservar a cuatro quarterbacks en su roster inicial de 53 jugadores. Payton apareció por primera vez en la plantilla para un partido en Londres el domingo pasado y ahora será el suplente de McKee mientras Hurts permanezca fuera.

También es uno de los cinco quarterbacks zurdos de la NFL, junto con Tua Tagovailoa, Michael Penix Jr., Dillon Gabriel y Hunter Dekkers.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/10/2026, traducido al español para SI México.