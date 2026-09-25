Por qué es momento de que los fans dejen de dudar de Jalen Hurts

Parece que a muchos les molesta la manera en que Odell Beckham Jr. se prepara antes de los partidos.

Hubo varios comentarios debajo del video que grabé de Beckham saludando a Aaron Donald antes del partido del lunes por la noche entre los Giants y Rams, cuestionando por qué Beckham estaba trotando cuando rara vez juega snaps.

Para empezar, necesita calentar más que otros en esta etapa de su carrera. ¿Y por qué importa que el Beckham de 33 años se mantenga listo en caso de que sea llamado a jugar más? Beckham, quien solo ha jugado 14 snaps en dos partidos, parece estar disfrutando cada segundo de su regreso con los Giants y de formar parte de un roster de la NFL después de perderse toda la temporada 2025.

Supongo que a algunos no les parece bien que Beckham se divierta y además lo haga con estilo. Estoy seguro de que Caleb Williams conoce esa sensación. Recibió muchas críticas por mostrarse emocional mientras era retirado en un carrito del campo debido a una lesión en el tendón de la corva la semana pasada contra los Vikings.

Pero comencemos el NFL Fact or Fiction de esta semana con otro jugador que está acostumbrado a recibir muchas críticas.

Es momento de que el público del futbol americano deje de dudar de Jalen Hurts

Cada vez que comenzamos a cuestionar a Hurts como un quarterback franquicia legítimo, simplemente deberíamos recordar que superó a Patrick Mahomes en dos Super Bowls.

Sí, sé que el segundo Super Bowl entre Chiefs y Eagles fue más una paliza gracias a la extraordinaria defensa de Philadelphia, pero decir que Hurts superó al mejor quarterback de la liga en el escenario más importante en dos ocasiones podría finalmente hacernos entrar en razón cuando se trata del debate sobre Hurts, que tiende a tomar algunos giros bastante descabellados.

Que analistas como yo critiquemos a Hurts por sus actuaciones inconsistentes es una cosa, pero resultó revelador que sus propios compañeros de profesión tengan sentimientos similares sobre él como pasador. El tackle defensivo de los Titans, Jeffery Simmons, proporcionó material para el bulletin board cuando dijo que una de las claves del partido de la semana pasada era “hacer que Jalen Hurts sea un QB”. El comienzo fue complicado, pero al final del partido, Hurts hizo que Simmons se tragara sus palabras en la victoria de remontada por 24-20. Fue sensacional durante el cierre del partido con sus conexiones por aire con DeVonta Smith y Dontayvion Wicks, demostrando que no necesita a A.J. Brown para tener éxito.

Hay que reconocerle a Simmons que se acercara a Hurts después del partido para mostrarle respeto, y no culpo al signal-caller de los Eagles por señalarle sus palabras después, al decir: “Tú empezaste con esa [grosería], yo tenía que terminarla”.

La opinión de Manzano: Verdadero

Los Chargers deberían comenzar a concentrarse en el Draft 2027 de la NFL

Estaba bromeando a medias cuando dije que los Chargers deberían dejarse perder para conseguir a Jeremiah Smith después de perder ante los Raiders y caer a 0-2 en la temporada.

Aunque Los Angeles debería comenzar a guardar las armas y priorizar el Draft, agregar a un receptor abierto sumamente talentoso no solucionará todos los problemas de este equipo. Los Chargers deberían considerar intercambiar a algunos de sus veteranos para acumular suficientes selecciones del Draft que les permitan añadir más armas y reparar el interior de la línea ofensiva, que es el mayor problema en Los Angeles.

Sí, Justin Herbert ha estado mal esta temporada (dos touchdowns y tres intercepciones), pero no tiene muchas oportunidades con las opciones que tiene en el interior de su línea ofensiva. Sabes que las cosas están mal cuando los Chargers están rotando jugadores en el guard izquierdo. Y, claramente, el novato Jake Slaughter no está listo para ser titular. Se vio obligado a jugar como center después de la lesión que puso fin a la temporada de Tyler Biadasz.

Es momento de que el GM Joe Hortiz tome el teléfono y busque selecciones del Draft, porque el calendario solo se hará más difícil con los próximos partidos contra Bills, Seahawks, Broncos, Chiefs y Rams.

La opinión de Manzano: Verdadero

Las críticas por la manera en que Caleb Williams actuó con su lesión en el tendón de la corva son justificadas

Muchos se burlaron de Williams por la manera en que abandonó el campo contra los Vikings después de enterarse de que su lesión en el tendón de la corva podría mantenerlo fuera solo uno o dos partidos.

Me alegra que podamos bromear sobre la manera en que Williams salió del campo porque eso significa que los Bears evitaron el peor escenario posible y podremos seguir viendo a uno de los jugadores más entretenidos de la liga. Pero demos un respiro a Williams en esta ocasión. Las lesiones en el tendón de la corva no son cosa de broma. Tienden a prolongarse y pueden alterar drásticamente la manera en que los jugadores se mueven en el campo, y parte de lo que hace especial a Williams es su habilidad para extender las jugadas fuera del pocket.

En ese momento, Williams probablemente asumió lo peor y pensó que estaría fuera durante bastante tiempo, y sus emociones lo dominaron. No veo nada malo en sentirse decepcionado ante la posibilidad de no poder competir junto a sus compañeros.

Williams recibe muchas críticas por no ocultar sus emociones y ser él mismo. Deberíamos aplaudirlo por no preocuparse por lo que piensen los demás. Estoy seguro de que Williams se ríe de los memes y no pierde el sueño por la manera en que salió del campo en el carrito.

La opinión de Manzano: Falso

Los equipos de la NFL deberían arrepentirse de no haber contratado a Brian Flores

No sé cómo pasamos por otro ciclo de contrataciones de coaches sin que el coordinador defensivo de los Vikings consiguiera un puesto de Head Coach. Aunque creo que sí tengo una idea: Flores presentó una demanda contra la liga por discriminación racial.

Aun así, es una locura pensar que eso esté impidiendo que un equipo contrate a un coach que lleva más de tres temporadas en Minnesota haciendo quedar en ridículo a los quarterbacks rivales. Ha tenido otro gran comienzo esta temporada y ha sido fundamental en el inicio de 2-0 de los Vikings. Un equipo se habría beneficiado de darle a Flores otra oportunidad como Head Coach, una oportunidad que se ha ganado por completo.

Flores perdió a su principal pass rusher cuando el equipo intercambió a Jonathan Greenard a Philadelphia, pero ahora tiene a Dallas Turner jugando como un futuro All-Pro después de dos temporadas discretas. Las ofensivas rivales saben que Flores les mandará blitz a un ritmo elevado y aun así no tienen muchas respuestas para contener la presión adicional. Los Bears anotaron 59 puntos en la Semana 1 contra Panthers y apenas tres en su derrota de la Semana 2 ante Vikings. Ojalá Flores consiga un puesto de Head Coach en el próximo ciclo de contrataciones.

La opinión de Manzano: Verdadero

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/09/2026, traducido al español para SI México.