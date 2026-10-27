Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

El rapero estadounidense Jay-Z será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LXI, anunció la NFL en conjunto con Apple Music y Roc Nation. El espectáculo se llevará a cabo el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, como parte de la edición 61 del partido por el campeonato de la NFL.

La confirmación se dio a conocer durante la transmisión de Monday Night Football entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, además de difundirse a través de los canales oficiales de las organizaciones involucradas. Con esta decisión, el músico de 56 años tendrá la oportunidad de encabezar por primera vez el espectáculo, después de varios años de participación detrás de su organización y producción.

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"De Reasonable Doubt a estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, este ha sido un viaje", expresó Jay-Z en el comunicado difundido por la NFL. El rapero hizo referencia a los 30 años de trayectoria musical que celebra en 2026, periodo marcado por el aniversario de su álbum debut, Reasonable Doubt, publicado en 1996.

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, cuenta con 25 premios Grammy y es una de las figuras más influyentes del hip-hop. Entre sus canciones más reconocidas están "Empire State of Mind", junto a Alicia Keys; "99 Problems" y "Hard Knock Life (Ghetto Anthem)". Además de su carrera musical, ha desarrollado negocios en la industria del entretenimiento y fundó Roc Nation en 2008.

Jay-Z, una figura clave en los últimos shows del Super Bowl

La designación representa un nuevo capítulo en la relación entre el artista y la NFL. Desde 2019, Roc Nation colabora con la liga como asesora estratégica de entretenimiento y productora del espectáculo de medio tiempo, por lo que Jay-Z ha tenido una participación importante en la elección de los artistas que han ocupado el escenario en los últimos años.

La alianza comenzó a reflejarse en el Super Bowl LIV de 2020, cuando Shakira y Jennifer Lopez encabezaron el espectáculo. Posteriormente, el escenario recibió a The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre otros artistas. Jay-Z y Roc Nation también participaron en la producción ejecutiva de varios de estos espectáculos, que han combinado actuaciones musicales, invitados especiales y grandes montajes.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, celebró la decisión y destacó la influencia del rapero en la evolución del espectáculo. Según el directivo, cuando la liga llegó a un acuerdo con Roc Nation, uno de sus deseos era que Jay-Z se presentara algún día en el escenario, cuando considerara que era el momento adecuado. Ahora, el músico pasará de contribuir a la elección de los protagonistas a convertirse en el centro de atención.

Por su parte, Apple Music, patrocinador del espectáculo, anunció que ofrecerá contenidos especiales relacionados con la presentación a lo largo de la temporada. La producción ejecutiva estará a cargo de Roc Nation, mientras que Hamish Hamilton será el director del evento. Todavía queda por conocerse si Jay-Z contará con artistas invitados durante su actuación, una de las incógnitas que suelen acompañar los anuncios de este tipo.

Los últimos Super Bowls: campeones y espectáculos de medio tiempo

El Super Bowl LX, disputado el 8 de febrero de 2026, terminó con la victoria de Seattle Seahawks por 29-13 sobre New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por Bad Bunny, con apariciones especiales de Lady Gaga y Ricky Martin. La producción, a cargo de Roc Nation y Jay-Z, obtuvo siete premios Emmy y estableció una marca histórica para el espectáculo.

Un año antes, Philadelphia Eagles derrotó 40-22 a Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, disputado en Nueva Orleans. Kendrick Lamar encabezó el espectáculo musical junto a SZA, en una presentación que alcanzó una audiencia récord para el medio tiempo hasta ese momento, con 133.5 millones de espectadores en Estados Unidos, según las cifras reportadas por la NFL.

En 2024, Kansas City Chiefs venció 25-22 a San Francisco 49ers en tiempo extra para conquistar su segundo título consecutivo. El encuentro se disputó en el Allegiant Stadium de Las Vegas y tuvo a Usher como protagonista del medio tiempo, acompañado por invitados como Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon y will.i.am. En 2023, Rihanna encabezó el espectáculo del Super Bowl LVII, mientras Kansas City venció 38-35 a Philadelphia Eagles.

El Super Bowl LXI reunirá nuevamente a la NFL, Apple Music y Roc Nation el 14 de febrero de 2027. La cita tendrá un elemento distinto: Jay-Z, quien durante años ayudó a definir el rumbo musical del evento deportivo más importante del futbol americano, será ahora el artista encargado de llevar su propia música al escenario.