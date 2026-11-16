Joe Burrow destroza a Pittsburgh y coloca a Bengals en la cima de la AFC Norte
Joe Burrow lanzó para 409 yardas y cuatro touchdowns, Ja’Marr Chase destrozó a la defensiva rival con 231 yardas por recepción y los Cincinnati Bengals vencieron 38-18 a los Pittsburgh Steelers en el Sunday Night Football. El contundente triunfo dejó a Cincinnati con marca de 7-2 y como líder solitario de la AFC Norte.
Los Bengals controlaron el partido desde su primera posesión. Burrow condujo una serie de 80 yardas que terminó con un gol de campo de Evan McPherson y, después de otro rápido despeje de Pittsburgh, recorrió 92 yardas en 13 jugadas para encontrar a Drew Sample dentro de la zona de anotación. Cincinnati consumió más de nueve minutos y colocó el 10-0 al comenzar el segundo cuarto.
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La ofensiva de Pittsburgh nunca encontró ritmo durante la primera mitad. Aaron Rodgers inició el encuentro con ocho pases incompletos consecutivos, algo que no le había sucedido en ninguno de sus anteriores partidos como titular. Los Steelers apenas produjeron 40 yardas y cuatro primeros y diez antes del descanso.
Cincinnati aprovechó cada oportunidad. Burrow conectó con Chase en pases de 35 y 53 yardas, mientras Chase Brown convirtió una recepción corta en el segundo touchdown de los Bengals. Chris Boswell puso a Pittsburgh en el marcador mediante un gol de campo de 45 yardas, pero Burrow necesitó poco más de un minuto para responder. Dohnte Meyers atrapó un pase de 15 yardas cuando restaban nueve segundos y envió a los Bengals al descanso con ventaja de 24-3.
Burrow ya acumulaba 302 yardas y tres touchdowns al término de los primeros dos cuartos. Chase, por su parte, había superado las 100 yardas desde antes de llegar al medio tiempo y expuso constantemente a una secundaria de Pittsburgh que nunca encontró la forma de contenerlo.
Cincinnati redujo todavía más las posibilidades de una remontada con una serie de 78 yardas que consumió casi 11 minutos al comenzar la segunda mitad. Burrow completó pases consecutivos en situaciones importantes y encontró nuevamente a Chase Brown para un touchdown de cuatro yardas que elevó la diferencia a 31-3.
Pittsburgh intentó reaccionar durante el último cuarto. Rodgers conectó un pase de touchdown de 22 yardas con DK Metcalf y encontró al mismo receptor para la conversión de dos puntos. Sin embargo, el intento de patada corta terminó en manos de Cincinnati y Burrow castigó inmediatamente a los Steelers con un pase de 43 yardas para Chase. Samaje Perine completó la posesión mediante un acarreo de una yarda hasta las diagonales.
Rodgers todavía lanzó un pase de anotación de 27 yardas a Pat Freiermuth, pero el partido ya estaba decidido. El veterano terminó con 143 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción después de completar solamente 15 de sus 29 intentos. Pittsburgh produjo 205 yardas totales y apenas 87 por tierra.
La diferencia resultó enorme frente a la producción de Cincinnati. Los Bengals sumaron 484 yardas, convirtieron largas posesiones en puntos y no entregaron el balón. Burrow completó 35 de 44 pases, repartió sus cuatro anotaciones entre Sample, Meyers y Chase Brown, quien consiguió dos. El quarterback terminó con una valoración de 135.7.
Chase no necesitó anotar para convertirse en el jugador más desequilibrante del encuentro. El receptor atrapó 11 de los 14 pases enviados en su dirección, acumuló 231 yardas y protagonizó recepciones de 53, 43 y 35 yardas. Pittsburgh conocía el destino del balón, pero nunca logró impedir que Burrow encontrara a su principal objetivo.
Los Bengals también cobraron revancha de la derrota 30-27 que sufrieron ante Pittsburgh durante la Semana 3. Ambos equipos comenzaron la noche con marca de 6-2, pero Cincinnati salió del partido con el liderato divisional, cinco victorias consecutivas y una demostración que lo coloca nuevamente entre los principales aspirantes de la Conferencia Americana.
Pittsburgh, en cambio, perdió su racha de cuatro triunfos y dejó dudas en ambos costados del balón. Su defensiva permitió que Burrow lanzara más de 400 yardas, mientras la ofensiva tardó tres cuartos completos en conseguir su primer touchdown. La reacción final únicamente redujo una diferencia construida mucho antes.
El Sunday Night Football no tuvo suspenso durante demasiado tiempo. Cincinnati impuso el ritmo, Burrow manejó el partido a voluntad y Chase convirtió cada espacio en una jugada explosiva. La AFC Norte tiene un nuevo líder y los Bengals llegaron a la cima con una de sus actuaciones más dominantes de la temporada.
Redactor en Sports Illustrated México.