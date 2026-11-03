Logros de la Semana 8: Joe Burrow iguala hazaña de 1951 y D'Andre Swift se une a Walter Payton

La Semana 8 de la NFL dejó actuaciones que encontraron un lugar inmediato en los libros de historia. Joe Burrow igualó una hazaña que llevaba 75 años intacta, D'Andre Swift alcanzó una marca que solamente Walter Payton y Dutch Sternaman habían conseguido con Chicago, Tampa Bay ganó sin completar un solo pase y Josh Allen estableció un nuevo récord con los Bills.

Burrow encabezó la jornada después de conducir a Cincinnati a una victoria de 43-36 en tiempo extra sobre Tennessee. El quarterback completó 38 de 48 envíos para 462 yardas y cinco touchdowns, además de entrar a la zona de anotación por tierra. Con esa actuación se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NFL con al menos 450 yardas aéreas, cinco pases de touchdown y una anotación terrestre en un mismo partido. El único antecedente pertenecía a Norm Van Brocklin desde 1951.

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D'Andre Swift anotó tres veces por tierra ante Seattle

El cierre de la semana también entregó una actuación histórica. D'Andre Swift anotó tres veces por tierra en el triunfo de Chicago por 34-17 sobre Seattle y llegó a 10 touchdowns terrestres durante la temporada, la cifra más alta de toda la NFL. Fue su segundo partido del año con tres anotaciones por esa vía, algo que solamente Walter Payton en 1979 y Dutch Sternaman en 1920 habían conseguido en una misma campaña con los Bears.

Tampa Bay protagonizó el resultado más extraño de la jornada. Los Buccaneers derrotaron 16-0 a Atlanta pese a que Baker Mayfield terminó sin completar ninguno de sus tres pases. Se convirtieron en apenas el segundo equipo de la era del Super Bowl que gana un partido sin registrar un solo pase completo, después de los Bills de 1974.

Las condiciones de lluvia obligaron a Tampa Bay a construir toda su ofensiva por tierra. El equipo estableció un récord de franquicia con 324 yardas terrestres, impulsado por las 170 de Bucky Irving y las 140 de Kenneth Gainwell. Además, fue la primera victoria por una diferencia de al menos 10 puntos sin un pase completo desde la conseguida por Pittsburgh en 1945.

Josh Allen supera a Jim Kelli

Josh Allen también reescribió la historia de Buffalo durante la victoria de 36-10 sobre Baltimore. El quarterback superó a Jim Kelly y se convirtió en el líder histórico de la franquicia en touchdowns, con 260. Allen y James Cook anotaron por tierra en el mismo encuentro por decimosexta ocasión, la mayor cantidad para una pareja de compañeros en la historia de la NFL. El récord anterior pertenecía a Dak Prescott y Ezekiel Elliott, quienes lo consiguieron 15 veces con Dallas.

Jahmyr Gibbs mantuvo su extraordinario inicio de temporada en el triunfo de Detroit por 19-15 sobre Minnesota. El corredor produjo 153 yardas terrestres, agregó 15 por recepción y anotó un touchdown. Antes de cumplir 25 años, se convirtió en apenas el quinto jugador con al menos 1,000 yardas desde la línea de golpeo y 10 anotaciones durante los primeros siete partidos de su equipo. Se unió a Christian McCaffrey, Edgerrin James, Eric Dickerson y Jim Brown.

Jacksonville también encontró una actuación inédita dentro de su historia. Bhayshul Tuten acumuló 104 yardas y un touchdown por tierra, además de 55 yardas y otra anotación como receptor, en la paliza de 42-7 sobre Indianapolis. Nunca un jugador de los Jaguars había combinado al menos 100 yardas terrestres, 50 por recepción y un touchdown por cada vía en un mismo encuentro.

Drake Maye completó la lista después de encabezar la remontada de New England ante Miami. El quarterback lanzó para 199 yardas y dos touchdowns, además de sumar otra anotación por tierra en la victoria de 24-19. Maye llegó a cinco partidos consecutivos con al menos tres touchdowns totales y se convirtió en el primer quarterback de los Patriots que alcanza esa racha desde los 10 encuentros consecutivos de Tom Brady en 2007.

La Semana 8 combinó una marca con 75 años de antigüedad, una victoria sin pases completos y nuevos capítulos en las historias de Chicago, Buffalo y Jacksonville. Una jornada en la que las estadísticas no solo acompañaron los resultados: explicaron por qué varios de ellos serán recordados durante mucho tiempo.