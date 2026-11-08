John Harbaugh deja huella en la fecha límite de traspasos en su primer año con los Giants

Cuando Jaxson Dart sufrió una lesión que puso fin a su temporada contra los Rams en la Semana 2, habría sido fácil para los Giants comenzar a pensar en el futuro. No darse por vencidos, pero sí priorizar el largo plazo por encima de lo que restaba de la temporada.

Después de todo, apenas están en su primer año bajo las órdenes del nuevo coach John Harbaugh. Los Dolphins, bajo el mando de su coach de primer año, Jeff Hafley, están asumiendo la reconstrucción y han hablado abiertamente de centrarse esta temporada en el desarrollo de sus jugadores.

En cambio, los Giants comenzaron a invertir en el presente. Ayuda que estén en una débil NFC East y que sean líderes de la división con marca de 4-2-1. Sin embargo, incluso antes de que eso quedara claro, iniciaron una serie de movimientos a mitad de temporada al adquirir al quarterback J.J. McCarthy, procedente de los Vikings, a cambio de una selección de quinta ronda. Rápidamente enviaron a la banca a Jameis Winston para darle el puesto a McCarthy, luego de que Winston no estuviera jugando bien. Estuvieron dispuestos a entregarle las riendas a su nuevo fichaje contra los Texans, en lugar de esperar hasta después de la semana de descanso. La decisión parecía arriesgada, pero dio resultado: McCarthy los condujo a una victoria en tiempo extra sobre Houston.

Con la fecha límite de cambios cada vez más cerca, los Giants podrían estar a punto de concretar otro movimiento audaz. El equipo ya mostró interés en el estelar corredor Jonathan Taylor y ha estado explorando el mercado de corredores en general. Además de buscar un corredor, Harbaugh confirmó públicamente que se comunicó con Amy Adams Strunk, dueña de los Titans, para preguntar por el tackle defensivo Jeffery Simmons, quien finalmente fue traspasado a los Bears.

"Lo hice. Lo hice. Dejé un mensaje", dijo Harbaugh a principios de esta semana. "Hay que revisar hasta la última piedra. Vamos a intentar todo. Lo diré abiertamente: estamos dispuestos a recibir cualquier llamada. Si alguien quiere llamarnos, o llamar a cualquier otra persona, que lo haga".

Aunque es más habitual que los gerentes generales negocien entre sí, en lugar de que un coach llame directamente a la dueña de otro equipo —especialmente porque el gerente general de los Giants, Joe Schoen, ya le había preguntado al gerente general de los Titans, Mike Borgonzi, por Simmons—, Harbaugh decidió comunicarse con Adams Strunk de todas formas y no piensa disculparse por ello.

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"Fue divertido ver la cantidad de interés que despertó eso", dijo Harbaugh. "No somos parte de ninguna sociedad secreta que tenga un juramento que diga que sólo puedes hablar con determinada persona. No nos enviaron ningún memorándum al respecto. No formamos parte de ese acuerdo, así que, como dije, cualquiera puede llamarnos y no vamos a respetar ese acuerdo en particular".

El interés de Harbaugh en este tipo de intercambios no es necesariamente nuevo. Durante sus 18 años con los Ravens, Baltimore concretó varios movimientos a mitad de temporada. Este es un repaso de los intercambios más destacados que realizó durante ese periodo.

2025: Envió al cazamariscales Odafe Oweh a los Chargers a cambio del safety Alohi Gilman; enviaron una selección de quinta ronda a los Titans a cambio del linebacker externo Dre’Mont Jones.

2022: Envió al linebacker A.J. Klein y selecciones de segunda y quinta ronda a los Bears a cambio del linebacker Roquan Smith.

2020: Envió selecciones de tercera y quinta ronda a los Vikings a cambio del ala defensiva Yannick Ngakoue.

2019: Envió al linebacker Kenny Young y una selección de quinta ronda a los Rams a cambio del cornerback Marcus Peters.

2013: Envió selecciones de cuarta y quinta ronda a los Jaguars a cambio del tackle ofensivo Eugene Monroe.

Cuando Harbaugh asumió como coach de los Ravens en 2008, los intercambios a mitad de temporada no eran ni de cerca tan comunes. Su primer gran movimiento de este tipo llegó en 2013, cuando Baltimore adquirió a Monroe, quien permaneció dos años y medio con el equipo. Sus intercambios se concentraron principalmente en el lado defensivo del balón, y el más importante llegó en 2025, cuando adquirieron a Smith, un jugador All-Pro que sigue siendo uno de los mejores linebackers de Baltimore. Nunca entregaron una selección de primera ronda en la fecha límite de cambios de mitad de temporada bajo el mando de Harbaugh, pero sí concretaron varios movimientos importantes.

No está claro cuánto están dispuestos a entregar los Giants en la fecha límite de cambios de este año, pero parecen abiertos a considerar una operación de gran magnitud, dado su interés en Taylor y Simmons. Ya sea que terminen concretando otro intercambio o no, la fecha límite de cambios está revelando mucho sobre los Giants bajo el mando de Harbaugh: creen que su ventana para competir por el campeonato se está abriendo y no temen hacer movimientos para ganar ahora, quizá incluso más de lo que Harbaugh hizo durante su etapa con los Ravens.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/11/2026, traducido al español para SI México.