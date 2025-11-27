Love, Love Love... Los Packers arruinan el día de Acción de Gracias de Detroit
Fue una tarde nostálgica en el día de Acción de Gracias NFL; El enfrentamiento entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions fue el número 23 entre ambos equipos en el tradicional Thanksgiving estadounidense —el más repetido en la historia de la liga—. Y esta vez los Packers vencieron a los anfitriones 31-24.
Green Bay tomó el control del partido desde los primeros minutos. Un gol de campo de 45 yardas de Brandon McManus abrió el marcador y estableció el ritmo de una ofensiva visitante que mostró mayor claridad en situaciones de presión.
El quarterback Jordan Love tuvo una tarde espectacular con cuatro pases de touchdown. El primero llegó en el arranque del segundo cuarto: en una jugada de 4ta oportunidad y 3 yardas, Love conectó un pase de touchdown de 22 yardas a Dontayvion Wicks.
Detroit reaccionó con un ataque sostenido de 65 yardas que culminó con un acarreo de tres yardas de David Montgomery tras recibir el balón directamente del centro. Pero cuando apenas empezaban a recuperarse, la respuesta de los Packers fue inmediata con una serie de 70 yardas que terminó con un pase corto de Love a Romeo Doubs para touchdown.
Antes del descanso, pareció que los Lions habían encontrado vida. Jared Goff encontró a Jameson Williams en una jugada de 22 yardas que acercó a Detroit 17-14 al medio tiempo. Esa conexión fue una de las pocas fisuras que permitió la defensiva de Green Bay en una primera mitad dominante.
En la segunda mitad, Detroit desperdició su primera posesión y los Packers, despiadados, castigaron de inmediato. Love lanzó un pase profundo de 51 yardas para Christian Watson, quien superó la cobertura individual y colocó el 24-14 en el marcador. Aunque los Lions siguieron peleando, la ausencia temprana de Amon-Ra St. Brown —quien salió en el primer cuarto por una lesión de tobillo— limitó considerablemente el juego aéreo local.
Goff logró mantener a Detroit con vida con un pase de anotación de 17 yardas a Isaac TeSlaa, pero Love, incansable, respondió. Esta vez fue Wicks quien atrapó un envío de una yarda en la zona de anotación para el 31-21.
Los Lions acortaron distancia con un gol de campo de 31 yardas de Jake Bates tras una captura clave de Micah Parsons, pero el tiempo jugó en su contra. Una recepción de 16 yardas de Wicks en cuarta oportunidad, ya en los minutos finales, permitió a los Packers consumir el reloj y asegurar una victoria significativa en un escenario cargado de historia divisional.
Love terminó con cuatro pases de touchdown, mientras Green Bay reafirmó su fortaleza en duelos de alta tensión. Detroit, pese al empuje final, volvió a quedarse corto en los momentos decisivos.