Josh Allen firma noche histórica y Buffalo estrena estadio con triunfo sobre Detroit
Los Buffalo Bills vencieron 41-31 a los Detroit Lions en el primer partido de temporada regular disputado en el nuevo Highmark Stadium, en un duelo de la Semana 2 del Thursday Night Football. Josh Allen firmó una actuación de récord con tres touchdowns por aire y dos por tierra, cifras que lo convirtieron en el primer jugador en la historia de la NFL con cinco pases de anotación y tres carreras de touchdown en un tramo de dos partidos dentro de una misma temporada. El récord no compite con las marcas puras de aire de Patrick Mahomes o Peyton Manning en arranques de campaña, pero sí destaca por la combinación de pase y carrera, un cruce que ningún otro quarterback había alcanzado.
Buffalo tomó el control del partido desde la serie inicial. En la primera posesión de la historia del nuevo estadio, Allen coronó una serie de 10 jugadas con una carrera de una yarda para adelantar 7-0 a los locales. La ventaja creció rápido. En la segunda serie, un pase de 43 yardas a Josh Palmer, en una jugada de cobertura rota que dejó al receptor completamente solo, puso el 14-0. La tercera serie terminó con un pase de una yarda de Allen a Dawson Knox y el marcador se movió al 21-0 antes del intermedio del segundo cuarto.
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Detroit tardó en reaccionar. Los Lions terminaron el primer cuarto con solo 10 yardas totales, una primera oportunidad y sin conversiones de tercer down, contra las 169 yardas y 11 primeras oportunidades de Buffalo. La primera anotación visitante llegó tarde en el segundo cuarto para acortar el marcador al 21-7, pero los Bills respondieron de inmediato con un pase de Allen a Dalton Kincaid de 16 yardas para irse al descanso 27-10.
En la reanudación, Detroit mostró señales de vida. Jared Goff conectó con Amon-Ra St. Brown en la primera serie del tercer cuarto para acercarse al 27-17, y más adelante Sam LaPorta recibió un pase de una yarda de Goff para colocar el marcador 34-24. Los Lions llegaron a anotar 17 puntos después de haber estado abajo 21-0, pero cada vez que se acercaron, Buffalo respondió. Allen sumó su segunda carrera de touchdown en una serie de 15 jugadas para llevar el marcador al 34-17 en el tercer cuarto, y más tarde firmó su quinta anotación de la noche para poner el 41-24.
Detroit sumó un touchdown final de Goff a St. Brown y recuperó un onside kick para intentar acortar la desventaja, pero ya no hubo tiempo para completar la remontada. El marcador se cerró en 41-31 a favor de Buffalo.
Los números individuales de Allen respaldan la lectura del partido. El quarterback terminó con 248 yardas por aire, tres pases de touchdown y 69 yardas por tierra con dos anotaciones más. En dos semanas de temporada, acumula cinco pases de touchdown y tres carreras de anotación. La marca se suma a un historial que ya lo colocaba como el quarterback corredor más productivo de la historia: en 2025 rompió el récord de Cam Newton de touchdowns por tierra para un mariscal, y con las dos anotaciones terrestres de esta noche llegó a 83 en su carrera. Kincaid volvió a ser una de sus opciones favoritas después de haber sumado 130 yardas en la Semana 1 ante Houston.
Del lado de los Lions, Goff completó 26 de 39 pases para 306 yardas y dos pases de touchdown a St. Brown y LaPorta. Jahmyr Gibbs sumó 62 yardas por tierra y llegó a 156 en la temporada, pero el juego terrestre no alcanzó para compensar el ritmo ofensivo de Buffalo en la primera mitad. La defensa de Detroit, que venía de permitir 410 yardas por aire a Tyler Shough y los Saints en la Semana 1, volvió a mostrar problemas para contener a un quarterback en forma.
Con la victoria, Buffalo mejora a 2-0 y confirma el arranque más sólido posible para su nuevo hogar. Los Bills abrieron el Highmark Stadium con una demostración ofensiva completa: cinco touchdowns anotados por su quarterback franquicia, dominio del reloj en la primera mitad y respuesta cada vez que Detroit intentó acercarse. Los Lions caen a 1-1 y regresan a casa con la tarea de resolver los problemas defensivos que ya arrastran dos semanas.