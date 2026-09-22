JSN, McCaffrey y Minnesota: los logros que resistieron los cambios en la Semana 2 de la NFL
Seattle llegó a Arizona sin su quarterback titular. Minnesota visitó Chicago con otro reemplazo al frente de su ofensiva. Christian McCaffrey, por su parte, completó en San Francisco una marca que había empezado a construir con Carolina. Los tres casos dejaron logros muy distintos durante el domingo de la Semana 2, pero comparten un mismo fondo: el impacto de una figura —o la fortaleza de un equipo— también se mide cuando cambian las piezas a su alrededor.
La ausencia de Sam Darnold ponía los reflectores sobre Drew Lock en Seattle. Su primer pase de touchdown del partido encontró a Jaxon Smith-Njigba para una anotación de 82 yardas, la más larga en la carrera del receptor. Arizona logró empatar 7-7 antes del descanso, pero la conexión reapareció dos veces en la segunda mitad. JSN terminó con nueve recepciones, 155 yardas y tres touchdowns, una cifra que nunca había alcanzado en un solo juego. Todos los pases de anotación de Lock fueron para él y los Seahawks ganaron 31-7.
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El triplete importa también por las circunstancias. Lock tomó el lugar de Darnold tras la lesión que sufrió el titular en el partido inaugural y no iniciaba un encuentro con Seattle desde 2023. Smith-Njigba ya había sido decisivo en la remontada de la Semana 1; en Arizona confirmó que su producción no dependía de tener al mismo quarterback detrás de la línea.
McCaffrey contó una versión diferente de esa continuidad. Anotó dos veces por tierra en la victoria de los 49ers por 35-13 sobre Miami y llegó a 100 touchdowns de carrera o recepción. La mitad los consiguió con Carolina; la otra, con San Francisco. Sólo Marshall Faulk y Randy Moss habían alcanzado al menos 50 anotaciones de ese tipo con dos franquicias distintas. McCaffrey necesitó 114 partidos para llegar al centenar, el cuarto jugador que menos encuentros requirió para hacerlo desde 1966. Su marca no habla únicamente de una tarde ante los Dolphins, sino de la capacidad de conservar su nivel después de cambiar de equipo.
Minnesota llevó los relevos al extremo. Kyler Murray sufrió una conmoción cerebral en la primera jornada y Carson Wentz inició el partido contra Chicago. Los Vikings apenas anotaron nueve puntos, pero su defensa mantuvo a los Bears en tres y aseguró la victoria. Con ella, Minnesota se convirtió en el primer equipo de la NFL que gana cuatro partidos consecutivos con cuatro quarterbacks titulares diferentes: Max Brosmer y J.J. McCarthy en los dos últimos juegos de 2025; Murray y Wentz en los dos primeros de 2026. La aclaración importa: la racha cruza de una temporada a otra, no corresponde sólo a este año.
Tres touchdowns en una tarde, 100 en una carrera y cuatro victorias con cuatro titulares distintos. Las cifras llaman la atención por sí solas; las historias detrás de ellas les dan sentido. Seattle encontró a su receptor incluso sin Darnold, McCaffrey mantuvo su peso ofensivo en dos franquicias y Minnesota siguió ganando pese a no poder conservar al mismo quarterback.