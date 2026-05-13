El juego de los Chiefs en Semana 1 prepara el terreno para un posible regreso de Patrick Mahomes
Los Chiefs ya saben oficialmente contra quién jugarán en la Semana 1 de la temporada 2026.
Mientras esperamos el anuncio completo del calendario de la NFL —programado para este jueves por la noche a las 8:00 p.m. ET—, los socios de transmisión de la liga continúan “filtrando” algunos de los partidos que transmitirán durante la próxima campaña. Con ello, el narrador de ESPN Joe Buck reveló este martes por la mañana en Good Morning America que la cadena abrirá su calendario de Monday Night Football con un clásico duelo del Oeste de la AFC entre los Broncos y los mencionados Chiefs.
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“Siempre te preguntas cómo vas a arrancar la temporada, y nuestra respuesta es un juego entre Denver y Kansas City”, anunció Buck, mientras explicaba que todavía no saben dónde se disputará el encuentro.
“No conocemos la sede”, continuó Buck. “Esa es la parte loca, y demuestra que este anuncio del calendario sigue siendo flexible hasta el jueves. Nos darán todo el jueves. Así que no sabemos dónde será el juego, sabemos cuál es el juego, y es un gran enfrentamiento dentro del Oeste de la AFC.”
Un gran enfrentamiento, sin duda. No solo Broncos vs. Chiefs lleva una rivalidad clásica al escenario principal para abrir la cobertura de ESPN de la temporada 2026, sino que también se acomoda perfectamente para el posible regreso de uno de los mejores jugadores de la liga: el quarterback Patrick Mahomes.
Chiefs vs. Broncos en MNF se acomoda perfectamente para el regreso de Patrick Mahomes
La campaña 2025 de Mahomes terminó abruptamente en diciembre pasado cuando sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en una derrota de la Semana 15 ante los Chargers. Después de que el liniero defensivo de Los Ángeles, Da’Shawn Hand, cayera sobre él, el tres veces campeón del Super Bowl fue diagnosticado con desgarros en el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral, y fue operado exitosamente al día siguiente.
Desde entonces, Mahomes ha estado enfocado en su recuperación y declaró a principios de este año que su objetivo es regresar para el inicio de esta temporada.
“Quiero estar listo para la Semana 1”, afirmó el jugador de 30 años a mediados de enero. “El doctor dijo que podría estarlo, pero no puedo predecir qué pasará durante el proceso. Esa es mi meta. Voy a prepararme para estar listo para jugar en la Semana 1 y no tener restricciones.”
Con la noticia del calendario de este martes, Mahomes ya tiene una fecha objetivo oficial para su regreso y, como señaló Albert Breer de Sports Illustrated en X (antes Twitter), el quarterback “ha trabajado durísimo” para regresar a tiempo para el inicio de la temporada.
Si Mahomes logra estar listo para la Semana 1, un duelo de Monday Night Football ante los Broncos sería el escenario perfecto para su regreso. Mahomes ha dominado a Denver desde que fue seleccionado por Kansas City en 2017, llevando a los Chiefs a un récord de 13–2 frente a ellos mientras completa el 66.4% de sus pases para 4,047 yardas, 21 touchdowns y 12 intercepciones.
Cronología de la lesión de Patrick Mahomes: ¿Dónde está en su camino de recuperación?
Pongamos expectativas realistas sobre el regreso de Mahomes.
Someterse a cirugía un día después de sufrir desgarros de ligamentos en la rodilla es algo relativamente inusual, ya que normalmente se espera a que a) disminuya la inflamación y b) se obtengan segundas opiniones. Dicho esto, Mahomes entró al quirófano el 15 de diciembre, un día después de la derrota de los Chiefs ante los Chargers, dejando claro su deseo de volver al campo lo antes posible.
La recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior normalmente requiere un periodo de nueve meses, lo que —si no hay contratiempos, algo que hasta ahora no ha ocurrido— colocaría su regreso para el 15 de septiembre de 2026, un día después del partido programado de Kansas City ante los Broncos.
La información más reciente sobre Mahomes, proporcionada por el entrenador en jefe Andy Reid, indica que participará en el programa voluntario de OTAs del equipo, el cual comenzará el 26 de mayo.
“Está en una buena posición para poder hacer algunas cosas”, dijo Reid sobre Mahomes. “... Si puede hacer ciertas cosas, las hará. En la Fase 2 [del programa de pretemporada], recuerden, no hay contacto y no hay ofensiva contra defensiva. Es en la Fase 3 cuando ya entras a eso. Una vez que empiezas el reloj, el reloj tiene que seguir corriendo, así que debes evaluar qué quieres hacer ahí. Creo que está en una posición en la que puede hacer todo.”
Ese reloj proverbial comenzó a correr el martes con el anuncio de su partido de la Semana 1. Ahora, solo queda esperar para ver si el tres veces campeón del Super Bowl puede volver a desafiar las probabilidades.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/05/2026, traducido al español para SI México.